Gemeinden am Limit: Wie viele Flüchtlinge kommen noch?

Kiel. Der Flüchtlingszustrom nach Schleswig-Holstein wächst immer weiter – und viele Gemeinden wissen nicht mehr, wo und wie sie all die Neuankömmlinge unterbringen sollen. Das Land löst die Platzprobleme in seinen Erstaufnahmequartieren, indem künftig schneller als bisher Menschen auf die Kommunen verteilt werden sollen – selbst diejenigen, bei denen klar ist, dass sie über kurz oder lang das Land wieder verlassen müssen.

Aber wie groß sind die Probleme vor Ort wirklich? Und wer zahlt eigentlich was in der Flüchtlingsversorgung? Fragen und Antworten zu einem heftig diskutierten Thema.

An welchen Standorten unterhält Schleswig-Holstein Erstaufnahmeeinrichtungen?

Derzeit sind es fünf: In Neumünster, Boostedt, Rendsburg, Bad Segeberg und Seeth stehen 7200 Plätze zur Verfügung. In der ehemaligen Marinekaserne in Glückstadt wird gerade eine sechste Einrichtung mit weiteren 600 Plätzen geschaffen, die Eröffnung ist in wenigen Wochen geplant.

Ob weitere Landesunterkünfte hinzukommen, macht Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) vom Bedarf abhängig. Am Freitagabend will sie in Glückstadt Bürgerinnen und Bürger über die geplante Einrichtung informieren. Längst nicht jeder ist über die Neuerung begeistert.

Wie viele Menschen leben derzeit in Schleswig-Holstein in Erstaufnahmeeinrichtungen?

6350. Die Belegung sei in den ersten Septemberwochen deutlich gestiegen, teilt das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge mit. Man treffe Maßnahmen zur Erhöhung der Aufnahmekapazität, indem zum Beispiel in den Zimmern und Wohncontainern zusätzliche Betten aufgestellt werden.

So viele Flüchtlinge leben in den Kommunen in SH

Und wie viele Flüchtlinge sind in den Kommunen untergebracht?

Dazu liegen nach Angaben des Ministeriums keine Gesamtdaten vor. Anhand der Zuwanderungsberichte der vergangenen Jahre ergibt sich aber zumindest diese Zahl: Seit der ersten Flüchtlingswelle im Jahr 2015 wies das Land Schleswig-Holstein an die Kommunen etwa 88000 Flüchtlinge weiter.

Insgesamt dürfte die Zahl aufgrund der vielen Schutzsuchenden aus der Ukraine deutlich höher sein. Die meisten von ihnen kamen privat unter, ohne den Umweg über Erstaufnahmen zu machen. Seit dem Überfall Russlands hat Schleswig-Holstein etwa 35000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen.

Wer trägt die Kosten der Flüchtlingsversorgung?

Kommt drauf an. Solange die Menschen in den Erstaufnahmen oder Landesunterkünften leben, trägt das Land Schleswig-Holstein die Kosten der Unterbringung, Betreuung, Verpflegung und medizinischen Versorgung vollständig. Das ändert sich, sobald die Flüchtlinge in den Kommunen leben.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erstattet das Land den Kommunen zu 70 Prozent. Dabei geht es zum Beispiel um Verpflegung, Unterkunft und medizinische Behandlung. Bei den meist kurzzeitigen Leistungen für ukrainische Empfänger erhalten die Kommunen 90 Prozent vom Land erstattet.

Wer entscheidet, wie viele Menschen eine Kommune aufnehmen muss?

Die Aufnahmeverpflichtung der Kommunen ergibt sich grundsätzlich aus Paragraf 1 im Landesaufnahmegesetz. Die Verteilung auf die Kreise richtet sich nach der jeweiligen Bevölkerungszahl.

10.500 Personen in Schleswig-Holstein sind ausreisepflichtig

Wie viele Flüchtlinge in den Kommunen haben keine allgemeine Bleibeperspektive?

Das Land Schleswig-Holstein hat dazu keinen Überblick. Die Anzahl werde in den Kommunen statistisch nicht erfasst. Zum Personenkreis werden Menschen gezählt, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, aus sicheren Herkunftsländern kommen oder nach Dublin-Verfahren in einem anderen EU-Land erstmals registriert wurden. „Erst nach rechtskräftigem Abschluss des jeweiligen asyl- oder aufenthaltsrechtlichen Verfahrens tritt eine Ausreiseplicht ein“, informiert ein Ministeriumssprecher.

Laut Statistik des Ausländerzentralregisters waren in Schleswig-Holstein zum Stichtag 31. Juli etwa 10500 Personen ausreisepflichtig. Allerdings sind davon 9100 Personen geduldet, ihre Abschiebung ist also vorübergehend ausgesetzt. Die Mehrzahl dieser Menschen komme aus Ländern, in die Abschiebungen derzeit nicht oder nur schwer möglich sei, heißt es. Genannt werden Afghanistan, die Russische Föderation, Iran und Syrien. Weitere Gründe für eine Duldung sind unter anderem medizinische Probleme, fehlende Dokumente oder eine ungeklärte Identität.

Bleiben Menschen ohne sichere Bleibeperspektive länger in den Landesunterkünften?

Eigentlich schon. „In Schleswig-Holstein sind Personen ohne allgemeine Bleibeperspektive bislang grundsätzlich vorrangig in den Landesunterkünften verblieben“, betont das Integrationsministerium. „Im Kern“ gelte das weiterhin: „In der aktuellen Situation verbleiben insbesondere vollziehbar Ausreisepflichtige in den Landesunterkünften.“

Kommunen sollen nun auch ausreisepflichte Flüchtlinge aufnehmen

Gilt diese Regelung auch weiterhin?

Offensichtlich nicht. Die Ausländerbehörden haben nach KN-Information in dieser Woche vom Land eine entsprechende Information erhalten. „Personen, bei denen derzeit nicht absehbar ist, ob und wann eine Ausreise konkret erfolgen kann, werden schneller als bisher auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt“, sagt ein Sprecher. Diese Maßnahme trage dazu bei, in den Landesunterkünften „zusätzlichen Platz für neuankommende Geflüchtete zu schaffen und die Kommunen zu entlasten“.

Und wie reagieren die Kommunen auf diese Verfahrensweise?

Mit Unverständnis. „Von Entlastung kann keine Rede sein, das Gegenteil ist der Fall“, sagt Jörg Bülow, Geschäftsführer im Gemeindetag. Menschen ohne Bleibeperspektive würden vor Ort genauso aufwendig untergebracht und betreut wie alle anderen – jedoch mit dem Wissen, dass sie nicht bleiben können. Dies sorge in den Gemeinden angesichts knapper Kapazitäten zunehmend für Frust: „Wenn eine Integration doch keine Perspektive hat, sind diese Mühen am Ende vergebens.“

Nach all dem Ärger der vergangenen Wochen empfinde man die Neuerung in den Kommunen als zusätzliche Hiobsbotschaft, sagt Bülow. „Das alles wirft die Frage auf, ob die Sorgen der Kommunen ausreichend ernstgenommen werden. Die Landesregierung muss vom Rechtfertigungs- endlich in den Krisenmodus.“

Brandbrief der Kommunen als Überlastungsanzeige

Was passiert, wenn eine Kommune keinen Platz mehr hat?

Dann muss sie an das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge eine formlose Überlastungsanzeige schicken, wonach für einen bestimmten Zeitraum keine ausreichenden Unterbringungskapazitäten zur Verfügung stehen. Diese Anzeige ist verbunden mit der Bitte, für diesen Zeitraum von weiteren Zuweisungen abzusehen. Die eigentlich nach Quote zuzuweisenden Flüchtlinge werden dann auf die anderen Kreise und kreisfreien Städte umverteilt. „Nach Ablauf dieses Zeitraums wird im Nachgang ein Quotenausgleich hergestellt“, betont der Ministeriumssprecher.

Gibt es bereits Städte und Gemeinden, die keine Flüchtlinge mehr aufnehmen?

Bisher nicht. Die Kommunen hatten Touré kürzlich aber einen Brandbrief geschrieben: Man sei an der Grenze der Leistungsfähigkeit angekommen. „Nehmen Sie das Schreiben bitte als gemeinsame Überlastungsanzeige der kommunalen Ebene.“

KN