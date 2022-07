﻿Wie Werner Schwarz zu Gänsefras, Düngeverordnung und Schweinetransporten steht

Schleswig-Holsteins neuer Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) will sehr schnell den Dialog mit den Bauern wieder aufnehmen. Im Interview mit den Kieler Nachrichten äußerte er sich zum umstrittenen Schweinetransport, zu Herausforderungen durch den Klimawandel, Gänsefraß und den Wolf.

Kiel. Das kleine Schild unten an der Fleethörn übersieht man fast, noch bis März saß hier die Landes-Investitionsbank. Neuer Hausherr ist künftig Werner Schwarz (CDU). Der langjährige Präsident des Bauernverbands arbeitet in der schwarz-grünen Regierung seit ein paar Wochen als Minister für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz – in einem Raum mit kahlen weißen Wänden und noch ohne funktionsfähiges Telefon. „Wir sind noch ganz am Anfang“, sagt der 62-Jährige.

Herr Minister, wie sehr steckt in Ihnen immer noch der Bauernpräsident?