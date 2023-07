Wie wird Schleswig-Holstein klimaneutral?

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Nachricht des Tages könnte der Augsburger Puppenkiste entsprungen sein. Die machte 1965 mit der Geschichte „Der Löwe ist los“ Furore. In Berlin finden viele das gerade gar nicht lustig. Dort soll eine Löwin frei herumlaufen. Merkwürdig: Niemand vermisst ein solches Tier. Die Kollegen berichten über die Berliner Safari. Hier im Land zwischen den Meeren haben wir es ja eher mit verirrten Delfinen oder Schweinswalen zu tun, wenn es um tierische Schlagzeilen geht. Und das ist auch ganz gut so.

Wer nun glaubt, das sei alles irgendwie dem Sommerloch geschuldet, dem sei gesagt: In Schleswig-Holstein wird auch in den Sommerferien Politik gemacht. Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hat heute das ambitionierte Klimaschutzprogramm der schwarz-grünen Landesregierung vorgelegt. Bis 2030 soll die Produktion von Treibhausgasen um 40 Prozent gesenkt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, haben alle Ministerien Vorschläge für ihren Bereich gemacht. Ob sie realistisch sind, muss sich erst noch zeigen. Die Landesverwaltung selbst hatte in den vergangenen Jahren jedenfalls Schwierigkeiten, die eigenen Ziele zu erreichen.

Es klang kurios, als die die Bundeswehr-Lounge am Strand von Eckernförde vor ein paar Wochen angekündigt wurde. Doch das Konzept scheint zu funktionieren. Wenn der Nachwuchs nicht in die Kasernen kommt, kommt die Bundeswehr eben dahin, wo der Nachwuchs ist. Mein Kollege Paul Wagner hat sich auch dort hinbegeben. Er hat sich aber nicht für eine Karriere beim Bund beworben, er bleibt Reporter und berichtet darüber.

Heute morgen um 9 Uhr unserer Zeit wurde das erste Spiel angepfiffen. Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ist eröffnet. Am Montag steigt das deutsche Team ein. Die Erwartungen sind hoch. Wohl noch nie wurde einer Fußball-WM der Frauen so viel Aufmerksamkeit zuteil. Mit Britta Carlson ist auch eine Schleswig-Holsteinerin in Neuseeland und Australien dabei. Die Co-Trainerin lebt in Wiemersdorf und hat uns zum Start des Turniers ein lesenswertes Interview gegeben.

Und noch ein Tipp in eigener Sache: Wer sich dafür interessiert, welchen Jungen und Mädchen in diesem Jahr ihren Abschluss gemacht haben, wird auch diesmal wieder auf KN-online fündig. Wir haben alle Schulen aus unserer Region gebeten, uns die Fotos ihrer Abschlussklassen zu schicken, die wir gebündelt bei uns veröffentlichen. Wer sie bisher vielleicht noch nicht gefunden hat - hier sind sie noch einmal auf einen Blick.

Die Lage der Geburtshilfe in Schleswig-Holstein gibt allzu oft Grund zur Sorge. Warum also nicht mal eine schöne Nachricht zu dem Thema bringen? In den Geburtskliniken des UKSH gab es in dieser Woche an beiden Standorten Kiel und Lübeck die jeweils 1000. Geburt des Jahres. Am Montagmorgen, 17. Juli, wurde Juna Malya geboren, am Mittwochvormittag, 19. Juli, die kleine Senaria. Herzlichen Glückwunsch an die Eltern! Mehr dazu lesen Sie hier.





Meine Lieblingsgeschichte

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

