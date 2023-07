Wieder Panne bei Sprengung in Kiel

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wenn es um das stillgelegte Gemeinschaftskraftwerk in Kiel geht, scheinen die Sprengmeister nicht mit Glück gesegnet zu sein: Als im April Gipssilos und Entschwefelungsanlage in die Luft gejagt wurden, traf ein Trümmerteil ein Haus in 1,1 Kilometer Entfernung und verursachte gravierende Schäden.

Heute nun sollte das Kesselhaus gesprengt werden - und es gab wieder eine Panne. Bei der Detonation stürzte das Kesselhaus nicht komplett ein, sondern ein Rest blieb stehen. Wieso ist noch unklar. Genauso, wie es nun weitergehen soll. Wie die Kieler Nachrichten erfahren haben, könnte es heute noch einen Versuch geben - oder vielleicht auch erst morgen.

Was jedoch sicher ist: Bei uns im Liveblog informieren wir Sie über alle Entwicklungen. Und wenn es denn endlich soweit ist, können Sie die Sprengung ebenfalls bei uns im Livestream verfolgen.

Es gibt eine Kreuzfahrtreederei, die ist in Kiel in Sachen Tradition unschlagbar: Bei der Holland America Line reicht sie bis ins Jahr 1895 zurück. Zur Eröffnung des Kaiser-Wilhelm-Kanals kam damals die „Rotterdam“ nach Kiel. Am Dienstag wurde dieses Jubiläum an Bord der neuen „Nieuw Statendam“ in Kiel gefeiert. Mein Kollege Frank Behling ließ es sich natürlich nicht nehmen, dabei zu sein und mit der Besatzung zu sprechen.

Im österreichischen Trainingslager von Holstein Kiel lässt der japanische Neuzugang Shuto Machino bereits seine Treffsicherheit aufblitzen. Im Interview mit meinem Kollegen Matthias Hermann spricht der 23-Jährige über seine Gründe für den Wechsel nach Deutschland - und dass er darauf hofft, „bei Holstein in Europa Fuß zu fassen und dann zu irgendeinem großen Verein zu wechseln, vielleicht sogar nach England“.

Vor 30 Jahren wurde er erstmals im Innenhof des Kieler Rathauses vom Theater Die Komödianten aufgeführt. Nun steht erneut die Premiere an: Was die Schauspieler Marie Dollenberg und Ivan Dentler über die Unkaputtbarkeit des „Kleinen Prinzen“ sagen.

