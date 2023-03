﻿Wieso war das Rechtsrock-Konzert in Neumünster im Kleingarten Faldera geplant?

Vor anderthalb Wochen verhinderte die Polizei ein Rechtsrockkonzert in einem Kleingarten in Neumünster. Im Stadtteilbeirat Faldera äußerte sich der Chef der Polizeidirektion Neumünster Dirk Czarnetzki nun dazu, ob er die Stadt für eine Hochburg der rechten Szene hält.

Neumünster. Anderthalb Wochen nach dem Rechtsrock-Konzert in der Heinrich-Förster-Kleingartenkolonie, das ein Großaufgebot der Polizei in letzter Minute unterbunden hatte, beschäftigt nicht nur in Neumünster eine zentrale Frage: Wieso war das Konzert ausgerechnet in einem Kleingarten in Faldera geplant?

Zu dieser Frage war der Chef der Polizeidirektion Neumünster Dirk Czarnetzki am Dienstagabend in den Stadtteilbeirat Faldera eingeladen. „Einen Einsatz in diesem Ausmaß hatten wir schon lange nicht in Schleswig-Holstein“, erklärte er. Um so ein Konzert im Verborgenen organisieren zu können, braucht es „Anknüpfungspunkte vor Ort“, sagte der Polizeichef. In Neumünster gebe es eine „kleine, aber verlässliche Struktur“.

Rechte Struktur in Neumünster entspinnt sich um NPD-Landesvorsitzenden

Diese Struktur entspinnt sich um den NPD-Landesvorsitzenden Mark Proch, der auch Neumünsteraner Ratsherren der Partei Heimat Neumünster (die bis vor Kurzem noch NPD hieß) ist. Dieser war selbst Gast auf der Veranstaltung, ebenso wie sein Ratsfraktionsmitglied Horst Micheel, bestätigte Czarnetzki.

Nach KN-Informationen ist einer der Kleingärtner der Kolonie Heinrich Förster ebenfalls sehr aktiv in der rechten Szene. Auf seiner Facebook-Seite hat er ein Video veröffentlicht, in dem das verwüstete Vereinsheim am nächsten Tag nach einer Aufräumaktion mit Stühlen und Tischen in Reih und Glied gezeigt wird. Die zerschlagenen Fenster und Türen sind allerdings weiterhin nur provisorisch abgedichtet.

Ein Kleingärtner aus der rechten Szene und Facebook-Freund von Thorsten Heise

Der Parzellenpächter soll sich selbst an der Organisation der Veranstaltung beteiligt haben. Auf Facebook ist er nicht nur mit Proch und Micheel befreundet, sondern auch mit Thorsten Heise, den der Polizeichef im Beirat als Veranstalter des Rechtsrock-Konzertes benannte.

Heise ist Mitglied im NPD-Bundesvorstand und mehrfach vorbestraft – unter anderem wegen Vertriebes volksverhetzender CDs. Er gilt als Funktionär der Neonazi-Gruppierung „Arische Bruderschaft“. Ein Banner von deren Untergruppe „Brigade 12“, die in Vorpommern aktiv ist, prangte beim Konzert an der Wand des Vereinsheims. Heise soll die Karten in seinem Online-Versand „Deutsches Warenhaus“ vertrieben haben.

Rechter Schwerpunkt in Neumünster-Faldera?

Einen besonderen rechten Schwerpunkt in der Stadt oder speziell in Faldera gebe es aber nicht, betonte Czarnetzki: „Wir beobachten nur einzelne Personen und hatten natürlich auch die Gaststätte ,Titanic’ im Blick, als diese noch geöffnet war.“ Die „Titanic“ galt bis zu ihrer Schließung Ende 2021 als Treff der rechten Szene in Neumünster.

Auch der Kleingarten stehe nicht weiter im polizeilichen Radar. „Die Kolonie ist nicht per se ein ,gefährlicher Ort‘“, so Czarnetzki. Laut Polizeisprecher Sönke Petersen gab es in den vergangenen Jahren nur zweimal Ruhestörungen, die mutmaßlich Personen der rechten Szene zuzuordnen sind. Etwa vor einem Jahr wehte eine Reichsflagge in einem der Kleingärten der Heinrich-Förster-Kolonie. Diese Flagge mit drei waagerechten Balken Schwarz-Weiß-Rot war lange Zeit die Nationalflagge des deutschen Reiches in der Kaiserzeit, wurde aber von 1933 bis 1935 auch als Flagge des „Dritten Reiches“ genutzt, bis die Hakenkreuzflagge als alleiniges Zeichen genutzt wurde. „Diese Fahne ist aber nicht verboten“, betonte Petersen.

Viel Leerstand im Kleingarten in Neumünster

Der Kleingarten ist seit Jahren nur noch zum Teil bewirtschaftet, viele Parzellen stehen leer. Die Stadt wälzt schon länger Ideen, wie man die zum Teil immer mehr verfallenden Kleingärten in der Stadt generell beleben kann. Eine Idee für Faldera ist, unter anderem die Heinrich-Förster-Kolonie künftig in ein Gesamtparkkonzept einzubinden.

Die Kleingärtner sind indes weiter bei der Schadensermittlung. Mit Pech bleiben die Gartenfreunde auf den Schäden sitzen, denn es sei „schwierig, einen Verantwortlichen zu ermitteln“, sagt Uwe Nies, Vorsitzender des Kreisvereins der Kleingärtner, denen das Gebäude gehört. Besonders teuer sei der Ersatz der Fenster. Die Halle werde wohl aber in Zukunft nicht wieder vermittelt. „Wir wollen solche Klientel auf keinen Fall wieder in unseren Räumen haben“, so Niels.

Warum ist die Polizei so spät eingeschritten?

Doch warum ist die Polizei an dem Tag erst so spät eingeschritten? „Unsere rechtlichen Möglichkeiten sind hierbei das Maß aller Dinge“, so der Polizeichef. Die Einsatzkräfte mussten sich vorher genau absichern, dass es sich bei der Veranstaltung im Kleingarten um das Rechtsrock-Konzert mit einschlägig bekannten Bands handelt. Diffus bekannt war eine Veranstaltung in der Kolonie sowie dass irgendwo im „Großraum Norddeutschland“ das Konzert stattfinden sollte.

„Wir sind aber sehr zufrieden, dass nichts schlimmeres passiert ist“, so Czarnetzki. Zwei Polizeikräfte seien dabei leicht verletzt worden. Etliche Strafanzeigen wurden gefertigt.