﻿Wieso Windflügel aus China im Nord-Ostsee-Kanal unterwegs sind

Kiel. Finnland drückt beim Bau von Offshore-Windparks richtig auf die Tube. Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl der installierten Anlagen im Botnischen Meer. Darunter sind auch Anlagen mit hohen Leistungen von über sechs Megawatt.

Das hohe Tempo ist auch möglich, weil ein Teil der Komponenten für den Bau aus Asien kommt. Indien, Vietnam und auch China sind Lieferanten für die Rotorblätter der neuen Windturbinen.

Am Donnerstag passierte der Frachter „BBC Aquamarine“ den Nord-Ostsee-Kanal. An Deck hatte er 28 große Flügel für Windanlagen des dänischen Vestas-Konzerns. Ziel ist das finnische Vaasa. Begleitet wurde der Schwertransport von dem Schlepper „Fairplay 64“.

Einen Monat lang unterwegs

Gebaut wurden die Windflügel für den dänischen Windanlagen-Lieferanten Vestas von einem Werk in der Nähe von Nantong in China. Dort hat der Frachter die 50 Meter langen Geräte Anfang April im Hafen Mao Jia an Bord genommen.

Von Mao Jia aus startete dann am 9. April die fast 12 000 Seemeilen lange Reise zur Ostsee. In Singapur wurde zwischendurch Kraftstoff gebunkert. Am 28. April passierte die „BBC Aquamarine“ laut der Aufzeichnungen in den Schiffs-Tracking-Systemen den Suezkanal.

Von Kiel aus geht es jetzt mit der Ladung direkt weiter nach Vaasa in Finnland. Am Wochenende wird der Frachter erwartet und soll die Flügel dort abladen.

Finnland will Offshore-Windparks drastisch ausweiten

Bereedert wird die „BBC Aquamarine“ von einer deutschen Reederei aus Haren an der Ems. Gebaut wurde das unter Antigua-Flagge fahrende Schiff aber auch in China.

In Finnland gibt es derzeit mit die ehrgeizigsten Ausbauziele für Windkraft auf See. Gerade erst haben die finnischen Behörden sechs weitere Seegebiete mit einer Fläche von 1190 Quadratkilometern dafür ausgewiesen.

Vor Finnlands Küsten sollen in den kommenden Jahren Anlagen mit einer Gesamtleistung von 6000 Megawatt installiert werden. Mit dem so erzeugten Strom will Finnland zum führenden Anbieter für grünen Wasserstoff im Ostseeraum werden.