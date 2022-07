Ein authentisches Wikingerdorf, Schaukämpfe, Handwerkskunst und erstmals eine Raub- und Greifvogelschau: Das bieten die Wikingertage vom 12. bis 14. August auf den Königswiesen in Schleswig. Mit ein bisschen Glück können Sie die Veranstaltung mit ihrer Familie kostenfrei besuchen. So geht’s.

Vom 12. bis 14. August 2022 verwandeln sich die Königswiesen in Schleswig in ein Wikingerdorf. Es gibt Schaukämpfe und Handwerkskunst.

Wikingertage 2022 in Schleswig: Gewinnen Sie eins von zehn Familientickets

Schleswig. An den Ufern der Schlei ankern Langschiffe, die Königswiesen verwandeln sich in ein Wikingerdorf, es finden Schaukämpfe statt und Handwerker gehen ihrem Geschäft wie vor 1000 Jahren nach. Fast könnte man meinen, man sei Teil der Serie „Vikings“. Doch weit gefehlt. Diese Kulisse bieten die Wikingertage in Schleswig. Das Beste: Einige Familien müssen keinen Eintritt zahlen. Wir verraten Ihnen, wie das geht.

An drei Tagen, vom 12. bis 14. August 2022, können Besucherinnen und Besucher auf Zeitreise in die Vergangenheit gehen. Im Wikingerdorf zeigen Handwerker und Händler, wie sie Waffen, Kettenhemden, Trinkhörner und Schilde herstellen, Stoffe färben oder Speisen im Lehmofen backen. Mitmachen ist an einigen Ständen sogar erwünscht.

Schaukämpfe gehören zu den Wikingertagen wie ein Kinderwikingerdorf

Mehrmals am Tag finden Schaukämpfe mit Wikingerkriegern statt, erstmals gibt es eine Raub – und Greifvogelshow, in der Interessantes rund um die Greife und Eulen vermittelt wird. Für Unterhaltung sorgen zudem Feuershows, Gaukler, Musikanten und das vom Schleswiger Stadtmanagement organisierte Wikinger-Tampentrekken.

Das harte Leben des Frühmittelalters mag aus heutiger Sicht vielleicht nicht allzu kinderfreundlich erscheinen, die Wikingertage in Schleswig wollen es umso mehr sein. Im Kinderwikingerdorf können die kleinsten Besucher bei Spielen, Basteleien, einer Mitmachgauklerei und in einem Puppentheater Spannendes über das Leben und die Kultur der sagenumwobenen Nordmänner lernen.

Wikingertage 2022 in Schleswig: Öffnungszeiten, Preise und Parkmöglichkeit

Die Wikingertage finden vom 12. bis 14. August 2022 an den Königswiesen in Schleswig statt. Für Besucher ist ein Shuttleparkplatz an der A 7 (Abfahrt Schuby) eingerichtet. Biegen Sie hierfür nach ca. 500 Metern rechts in den Röschakerring ein.

Geöffnet ist die Veranstaltung am Freitag ab 12 Uhr, am Sonnabend ab 11 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder bis 14 Jahre sieben Euro, für Erwachsene 14 Euro. Eine Familienkarte (zwei Erwachsene, bis zu vier Kinder) gibt es zum Preis von 30 Euro. Tickets erhalten Sie im Netz unter https://wikingertage.de/ticketshop/

Gewinnspiel: Wir verlosen zehn Familientickets für die Wikingertage 2022 in Schleswig

Mit ein bisschen Glück kommen Sie um den Eintritt umhin: Wir verlosen auf KN-online.de zehn Familientickets für die Wikingertage in Schleswig. Was Sie dafür tun müssen? Nur eine Frage richtig beantworten und sich registrieren.

Eine Teilnahme ist bis Montag, 1. August 2022, um 23 Uhr möglich. Die Gewinner werden von uns per Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.