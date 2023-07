Gewinnen Sie Familientickets für die Wikingertage in Schleswig

Kiel/Schleswig. Die Wikinger kehren an die Schlei zurück: Sie schlagen ihr Lager vom 11. bis 13. August auf den Königswiesen in Schleswig auf. Bei den Wikingertagen in Sichtweite Haithabus können sich Besucherinnen und Besucher in die Welt der Nordmänner von vor 1000 Jahren entführen lassen.

Sie wollen mit Ihrer Familie dabei sein? Wir verlosen in Kooperation mit der Wiking Veranstaltungs- und Verwaltungsgesellschaft zehnmal ein Familienticket. Diese umfassen jeweils den Eintritt für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder bis 14 Jahre.

Hier geht es zum Wikingertage-Gewinnspiel.

Eine Teilnahme ist bis Dienstag, 1. August, 23 Uhr möglich. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

KN