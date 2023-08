﻿Wikipedia als Weltkulturerbe? CDU-Sprecher aus dem Landtag SH fordert von Bundesregierung Initiative

Kiel. Worum kümmert sich eigentlich ein medienpolitischer Sprecher einer Landtagsfraktion? Zum Beispiel um Wikipedia. Hermann Junghans etwa, medienpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein, schwärmt derart von der freien Online-Enzyklopädie, dass er jetzt die Bundesregierung auffordert, Wikipedia als Weltkulturerbe der Unesco vorzuschlagen.

Schon auf der persönlichen Website von Hermann Junghans ist zu lesen, dass ihm Medien sehr am Herzen lägen. Überhaupt: In der Medienlandschaft sei „viel in Bewegung“, schreibt er dort. Und: „Wir müssen darauf achten, dass das Medienangebot vielseitig bleibt und gleichzeitig frei von Manipulationen ist.“ Dem muss man uneingeschränkt beipflichten.

Hermann Junghans, medienpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein, hat ein Herz für Wikipedia. © Quelle: privat

Hermann Junghans (CDU) über Wikipedia: „Errungenschaft von globaler Bedeutung“

Jetzt legt der Wiki-Fan der CDU nach. Wikipedia sei „schon jetzt ein quicklebendiges Denkmal der Informationsgesellschaft“, äußert er gegenüber den Kieler Nachrichten. Das Portal baue „auf dem Fundament auf, das vor über 250 Jahren mit der Aufklärung begann“. Die Enzyklopädisten jener Aufklärung, deren wichtigstes Projekt die Zusammentragung des menschlichen Wissens gewesen sei, hätten sich nicht träumen lassen, wie viel Erkenntnisse die Menschheit seitdem gewonnen habe. Und so kommt Junghans zu dem Schluss: „Wikipedia ist eine bedeutende wissenschaftliche und kulturelle Errungenschaft mit globaler Bedeutung.“

Wikipedia-Gründer Jimmy Wales erklärte unlängst, er halte es für möglich, dass die Beiträge seiner Online-Enzyklopädie in Zukunft von künstlicher Intelligenz in Form von Sprachmodellen à la ChatGPT geschrieben werden. Wie wohl die Unesco über die Aufklärung durch digitale, bisweilen halluzinierende Maschinen denkt?

KN