﻿Schiff-Spektakel, bestes Wetter, Zuschauerrekord: So war die Windjammerparade 2023

Kiel. Mit Farbkasten, Pinsel und Zeichenblock ausgestattet sitzt Kurt Sonnleiter auf der Promenade in Möltenort und färbt die Segel seines neuesten Schiffs grün. Auf der Förde vor ihm fährt gerade das Original vorbei: Der Großsegler „Alexander von Humboldt II“ führt die Windjammerparade an, die an diesem Sonnabend bei bestem Wetter für ein Segel-Spektakel auf der Förde sorgt. Egal ob in Möltenort, Falckenstein oder Friedrichsort: Am Ufer tummeln sich Menschen, die das Schauspiel hautnah miterleben möchten.

Tatsächlich sind es so viele wie noch nie. Kiels Stadtsprecherin Kerstin Graupner spricht von rund 140 000 Menschen, die auf dem Wasser und am Ufer zur Windjammerparade der Kieler Woche 2023 gekommen sind. „Diese Zahl ist ein Allzeit-Rekord.“ Gleichzeitig ist die Lage laut Stadt überall entspannt.

Als sich die 60 teilnehmenden Schiffe gegen 11 Uhr in Bewegung setzen und Falckenstein näher kommen, machen sich dort auch immer mehr Schaulustige auf dem Wasser auf den Weg. Mit ihren Booten oder Stand-up-Boards geht es in Richtung Leuchtturm Friedrichsort. Auch der Anleger in Falckenstein ist proppevoll.

Windjammerparade 2023: Kurt Sonnleiter malt Schiffe während Parade

In Möltenort hat sich Kurt Sonnleiter derweil schon einen Platz mit bester Aussicht gesichert. Mit dabei hat der 68-Jährige eine Zeitungsseite, auf der die Aufstellung der Windjammerparade abgebildet ist. Ganz schön gut vorbereitet für einen, der vorher noch nie eine Kieler Woche miterlebt hat.

Sonnleiter ist aus Salzburg angereist und wusste vorher gar nicht, dass überhaupt Kieler Woche ist. Doch die Windjammerparade, das war dann schnell klar, muss er sich anschauen. In jungen Jahren hat er etliche Modellschiffe gebaut, ist ein echter Schiffsexperte. „Mein Kindheitstraum war es immer, einmal mit einem Segelschiff zu fahren.“

Zur Windjammerparade kann er sie immerhin bestens sehen. Und als die Schiffe allmählich an Möltenort vorbeifahren, sticht Sonnleiter mit seinem Zeichenblock aus der filmenden und fotografierenden Masse heraus. Ein perfekter Tag. „Nächstes Jahr will ich wieder kommen“, sagt Sonnleiter.

Kieler Woche 2023: Führungsschiffe ziehen viele Blicke auf sich

Die Paradeformation umfasst auch bei der Windjammerparade 2023 sechs Gruppen mit den unterschiedlichsten Schiffen. Beeindruckend sind dabei nicht nur die Führungsschiffe „Alexander von Humboldt II“, „Roald Amundsen“, „Capitan Miranda“, „Thor Heyerdahl“, „Gulden Leeuw“ und die „Santa Barbara Anna“. Auch der Dampfeisbrecher „Stettin“ sorgt am U-Boot-Ehrenmal Möltenort für viele neugierige Blicke, als er mit einem lautstarken Heizergruß vorbeifährt und eine schwarze Rauchschwade nach sich zieht.

Beste Sicht haben auch Helmut und Elke Stürtzer, die extra aus Solingen zur Kieler Woche angereist sind. „Gutes Wetter, schöne Schiffe und tolle Stimmung – das passt“, sagt Elke. Um das zu erleben, sind die beiden auch schon um 6 Uhr aufgestanden, um 8.30 Uhr waren sie bereits am Wasser in Möltenort. Es hat sich gelohnt.

„Gorch Fock“ bei der nächsten Windjammerparade wieder dabei

Kurz vor 12.30 Uhr löst sich die Windjammerparade langsam auf, die auch 2023 als voller Erfolg bezeichnet werden kann. Dabei waren die Anmeldungen noch einmal hinter denen der Vorjahre zurückgeblieben. 2022 waren es noch 70 und damit zehn mehr. Auch die „Gorch Fock“ fehlte dieses Jahr.

2024 ist das Segelschulschiff der Marine wieder fest eingeplant, genauso wie ausländische Segelschulschiffe. Erste Kontakte gab es bereits, wie aus Marinekreisen zu hören ist. Die kommende Windjammerparade soll wieder größer werden. Wenn Stimmung und Wetter wieder so perfekt wie 2023 werden, könnte der nächste Besucherrekord schon bald aufgestellt werden.

