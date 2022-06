Windkraft in SH: Landkreistag fordert Lastenausgleich für Gemeinden

Steuert Schleswig-Holstein auf einen neuen Konflikt in Sachen Windkraft zu? „Das wäre nicht zu wünschen“, sagt Reinhard Sager. Im Interview mit den Kieler Nachrichten fordert der Präsident des Deutschen Landkreistags einen finanziellen Lastenausgleich für Anlieger-Gemeinden.

Kiel. So viel steht schon vor Ablauf der Koalitionsverhandlungen fest: Schleswig-Holsteins neue schwarz-grüne Landesregierung dürfte den Ausbau der Windenergie weiter forcieren. Jetzt mehren sich die Stimmen, wonach die Kommunen finanziell stärker an den Gewinnen beteiligt werden sollen. Im Interview mit den Kieler Nachrichten fordert Reinhard Sager, Landrat in Ostholstein und Präsident des Deutschen Landkreistags, dass die Lasten fairer verteilt werden sollten. Der 63-Jährige verhandelte in den vergangenen Tagen für die CDU den Themenbereich städtische und ländliche Räume.

Herr Sager, Ministerpräsident Daniel Günther will Schleswig-Holstein zum ersten klimaneutralen Industrieland Deutschlands machen. Ist das zu ehrgeizig?