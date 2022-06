Windkraft: Schleswig-Holstein muss weitere Flächen ausweisen

In den vergangenen Jahren hatte Schleswig-Holstein seine Landesplanung überarbeitet; exklusiv für Windräder stehen zwei Prozent bereit. Das Dilemma: Die Behörden in Kiel nutzten bisher eine andere Berechnungsgrundlage als Berlin.

Kiel.Schleswig-Holstein muss in Sachen Windkraft nachbessern. Wie berichtet, will der Bund den Druck auf die 16 Länder erhöhen. Laut einem Gesetzentwurf müssen Flächenländer in den kommenden zehn Jahren 2,2 Prozent ihrer Landesflächen für Turbinen zur Verfügung stellen. Eigentlich gehört Schleswig-Holstein bei den erneuerbaren Energien deutschlandweit zu den Vorreitern. In den vergangenen Jahren hatte die Regierung ihre Landesplanung überarbeitet; exklusiv für Windräder stehen zwei Prozent bereit. Das Dilemma: Die Behörden in Kiel nutzten bisher eine andere Berechnungsgrundlage als Berlin: Die zum Teil ausladenden Rotorenblätter mussten innerhalb der Fläche liegen. Müssen sie das wirklich? Der Bund sieht es anders.

„Rotor-innerhalb-Flächen sind nur anteilig auf die Flächenbeitragswerte anzurechnen“, heißt es unmissverständlich im Referentenentwurf zum neuen „Wind-an-Land-Gesetz“ von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), der unserer Zeitung vorliegt. Der Rotorradius werde mit einem Standardwert von 75 Metern angesetzt. Mit anderen Worten: Diese Fläche müsse von den ausgewiesenen zwei Prozent abgezogen werden.

Goldschmidt spricht von 2,8 Prozent Landesfläche für Windkraft

Die Nachricht platzt mitten in Schleswig-Holsteins Koalitionsverhandlungen. Die Grünen hatten vor der Wahl unmissverständlich eine Ausweitung der Windkraftflächen auf drei Prozent gefordert. „Endlich löst der Bund beim Windkraftausbau die Bremsen“, sagte Umwelt-Staatssekretär Tobias Goldschmidt. Er verhandelt für die Grünen federführend die Themen Energie, Verkehr und Umwelt. „Das neue Gesetz nimmt die Länder in die Pflicht, den Windkraftausbau jetzt verbindlicher und entschlossener voranzutreiben.“ Doch auch, wenn Schleswig-Holstein gut vorbereitet sei, stehe man doch vor einer Herausforderung. „Aufgrund der veränderten Bemessungsgrundlagen wird eine neue Landesregierung mehr Fläche als bislang vorgesehen für die Windkraftnutzung bereitstellen müssen – ungefähr 2,8 Prozent.“

Nach einem Gerichtsurteil, das die bestehenden Planungen außer Kraft setzte, hatte im Norden jahrelang ein Moratorium bestanden. Genehmigungen für neue Anlagen gab es nur im Ausnahmefall. Seit vergangenem Jahr verfügt das Land wieder über eine rechtsgültige Regionalplanung. An der wolle man nicht rütteln, hieß es am Donnerstag mit Nachdruck aus Koalitionskreisen. Es bleibe bei den vereinbarten Mindestabständen zur Wohnbebauung: 1000 Meter zu festen Siedlungen und 400 Meter zu Häusern im Außenbereich. Allerdings müssten sogenannte weiche Kriterien abgeschmolzen werden. Genannt werden der Natur-, Arten und Landschaftsschutz.

CDU-Fraktionschef Koch: „Entscheidender als die Fläche ist die erzeugte Energiemenge“

CDU-Fraktionschef Tobias Koch bestätigte, dass man mit den Grünen in diesen Tagen auch über Windkraftflächen spreche. „Aber entscheidender als die Fläche ist die realistisch erzeugbare Menge an erneuerbarem Strom“, sagte er unserer Zeitung. „Es muss mehr werden, soviel ist klar. Wir wollen uns ambitionierte Ziele setzen, ohne unrealistisch zu sein.“ Die Fläche sei dagegen nur Mittel zum Zweck. Koch: „Es kann genauso gut die modernere technische Anlage sein, die deutlich leistungsstärker ist als die Musteranlage, mit der bisher gerechnet wird.“ Aus CDU-Sicht sollte ein Energiemengenziel im Koalitionsvertrag vereinbart werden, nicht unbedingt ein Flächenziel.

Der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE.SH) hatte beim Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft eine Studie in Auftrag gegeben. Demnach sind in Schleswig-Holstein aufgrund der geringeren Rotor-In-Planungsgrundlage nur 1,3 statt der geforderten 2,0 Prozent Landesflächen mit modernen Anlagen bebaubar. „Der LEE.SH fordert deshalb eine Anpassung der weiterhin gültigen Regionalpläne an Land, um zumindest den Vorgaben des Bundes zu entsprechen“, sagte Geschäftsführer Marcus Hrach. Es stehe nichts Geringeres auf dem Spiel als das Ziel der Klimaneutralität.

Losse-Müller (SPD) wirft Günther Mogelpackung vor

Die Opposition im Landtag bewertet das ähnlich. „Daniel Günther hat eine Mogelpackung als Erfolg verkauft“, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller. „Leider muss er erst nach der Landtagswahl die Karten auf den Tisch legen.“ Angesichts des steigenden Strombedarfs müsse Schleswig-Holstein sein Ausbauziel für Windkraft auf deutlich mehr als zehn Gigawatt erhöhen. „Meine Erwartung ist, dass sich CDU und Grüne in den Koalitionsverhandlungen darauf verständigen, drei Prozent der Landesfläche für Windkraft bereitzustellen – das wird der erste Test sein, ob Schwarz-Grün echte Antworten auf die Zukunftsfragen unseres Landes gibt.“

Ganz anders äußerte sich Susanne Kirchhof vom ausbaukritischen Verein Vernunftkraft. „Jede weitere Windkraftanlage in Schleswig-Holstein zerstört Lebensräume, trägt aber zu dem Ziel nichts bei, eine sichere, bezahlbare, ökologische und von anderen nicht-demokratischen Staaten unabhängige Energieversorgung zu sichern“, sagte sie und sprach von einem Flächengeschacher. „Wir hoffen, dass Ministerpräsident Günther seine Verantwortung für eine gerechte Abwägung nicht durch die Übernahme der Forderungen nach mehr Fläche für Windkraft und weniger Schutz für Anwohner, Arten und Natur an den Lobbyverband der Windkraftbetreiber delegiert.“