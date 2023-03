﻿Windkraft: Sütterlin-Waack schließt neues Moratorium vorerst aus

Die Aufregung ist groß: Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) behält sich beim Ausbau der Windkraft in Schleswig-Holstein trotz des OVG-Urteils alle Optionen offen. Ein Planungsmoratorium komme nicht in Frage. Die Opposition ruft bereits nach dem Ministerpräsidenten Daniel Günther.

Kiel. Nach erfolgreicher Klage vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig fühlt sich der Mühbrooker Unternehmer Jens Heeck bestärkt. Seine Neue-Energien-Projekt-AG, spezialisiert auf Windkraft-, Solar- und Biogasanlagen, will in der Gemeinde Jardelund im Kreis Schleswig-Flensburg unweit der dänischen Grenze ein neues Windrad bauen, der Bürgerwindpark Kirchspiel Medelby plant dort drei weitere Anlagen. Sobald das Urteil rechtskräftig wird, soll es losgehen.

„Wir gehen nun davon aus, dass wir zügig eine Genehmigung erhalten“, sagte Heeck am Donnerstag auch mit Blick auf weitere, bislang ruhende Projekte. Die Projekt-AG habe in den anderen Landesteilen ähnliche Normenkontrollklagen erhoben. Dort gehe es um angeblich zu geringe Abstände zu Seeadlern und Rotmilanen, die dort aber gar nicht mehr brüten würden, wie Heeck sagt, beziehungsweise deren Radius längst ein anderer geworden sei. Als Hinderungsgrund führten die Behörden auch potenzielle neue Landschaftsschutzgebiete an. „So geht das nicht“, findet Heeck. „Mit jeder Windkraftanlage, die wir ans Netz bekommen, senken wir die Strompreise. Unsere Anlagen werden nicht abgeschaltet, sondern laufen alle durch.“

Grünen-Fraktionschef Petersdotter: „Es gibt keine ästhetische Form der Energiegewinnung“

Das OVG hatte der Landesplanung am Mittwoch Abwägungsmängel im Zusammenhang mit Landschaftsschutzgebieten bescheinigt und die komplette regionale Windkraftplanung im Bereich Flensburg, Schleswig-Flensburg und Nordfriesland für unwirksam erklärt. Zugleich betonten die Richter: Mit der Unwirksamkeit des Regionalplans I stünden den betroffenen Vorhaben keine Ziele der Raumordnung mehr entgegen. Im Klartext: Prinzipiell darf gebaut werden.

In den Fraktionen des Landtags reagierte man besorgt – vor allem bei den Grünen. „Wir müssen darüber sprechen, welche Bedeutung Landschaftsschutzgebiete in der Windplanung haben“, sagte Fraktionschef Lasse Petersdotter. „Das Argument, dass Windkraftanlagen die Landschaft verschandeln, das kaufe ich nicht.“ Er habe selbst in Hambach an der Kante zum Tagebau gestanden: „Was die Alternative zu erneuerbaren Energien mit sich bringt, sind Mondlandschaften. Es gibt keine ästhetische Form der Energiegewinnung.“ Sorgen mache er sich jedoch, dass durch das Urteil Genehmigungsverfahren sehr viel länger dauern könnten.

Losse-Müller (SPD) fordert: Daniel Günther soll Windkraft zur Chefsache machen

Thomas Losse-Müller (SPD), Oppositionsführer im Landtag, war bis 2017 als Chef der Staatskanzlei für die Landesplanung zuständig. Er stellte am Donnerstag zwei Forderungen auf: „Wir müssen innerhalb der nächsten drei Monate diesen Regionalplan I heilen und einen neuen Plan vorlegen.“ Das müsse Chefsache sein, sei also „absolut eine Angelegenheit für den Ministerpräsidenten“.

Innenministerin Sabin Sütterlin-Waack (CDU) wies diese Forderungen zurück. „Bislang hat der Ministerpräsident volles Vertrauen in mich“, sagte sie. „Und wenn die SPD meint, dass wir innerhalb von drei Monaten neue Pläne schaffen könnten, dann ist das illusorisch – das weiß Herr Losse-Müller ganz genau.“

Sütterlin-Waack schließt neues Moratorium zur Windenergie vorerst aus

Ihr Haus behalte sich Rechtsmittel vor. Und wenn das erfolglos sein sollte? „Dann werden wir im Norden Schleswig-Holsteins Windmühlen als privilegierte Bauvorhaben haben“, sagte die Ministerin. Dann werde die Genehmigungsbehörde, das Landesamt für Umwelt in Flintbek, jeden einzelnen Antrag auf Grundlage des Baugesetzbuchs prüfen – etwaige Verzögerungen nicht ausgeschlossen. „Ein Moratorium ist im Moment jedenfalls nicht beabsichtigt“, betonte Sütterlin-Waack. Im Übrigen werde der Abstand zur Wohnbebauung „nach jetziger Einschätzung“ beibehalten: 1000 Meter zu Gemeinden und 400 Meter im Außenbereich.

Branchenvertreter Marcus Hrach vom Landesverband Erneuerbare Energien Lee.SH forderte das Deutschlandtempo, das Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kürzlich ausgegeben hatte. „Die Landesregierung ist mehr denn je gefordert, schnellstmöglich neue Flächen für die Windenergie auszuweisen – und zwar rechtssicher und tatsächlich bebaubar für moderne Windenergieanlagen.“ Es gehe um nichts weniger als Klimaneutralität bis 2040.

Die Landesregierung hatte erst Ende 2020 drei neue Regionalpläne beschlossen und 344 Vorranggebiete mit einer Gesamtfläche von 32 000 Hektar ausgewiesen. Das entspricht zwei Prozent der Landesfläche.