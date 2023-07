Windkraftausbau und Wasserprobleme in SH

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

so wichtig Windkraft für die Energiewende ist - so umstritten sind meist Pläne, neue Windräder im Norden aufzustellen. Wir erinnern uns an die massiven Schwierigkeiten, die Regionalpläne für den Ausbau festzuzurren. Nun kommt ein Vorstoß aus Berlin, der die Debatte erneut anheizen dürfte. Gemeinden sollen die Planung von Windrädern selbst in die Hand nehmen. Heißt konkret: Die aufgestellten Regionalpläne würden unterlaufen werden. Auch Kommunen, die in der Landesplanung nicht berücksichtigt waren, könnten demnach Anträge stellen. Einige Gemeinden stehen bereits in den Startlöchern. Mein Kollege Tilman Post meint zur Änderung des Baugesetzbuches, „das wird die Konflikte um Windräder wieder schüren“.

Ein denkwürdiges Wochenende haben die Hartenholmer hinter sich: Mehr als 24 Stunden floss kein Wasser aus der Leitung. Die Feuerwehr richtete Versorgungsstationen ein, bekam aber den Ärger mancher Betroffenen zu spüren. Mittlerweile kann der Wasserhahn wieder aufgedreht werden. Doch von Trinkwasserqualität keine Spur. Denn der Schaden an der Hauptwasserversorgung ist kompliziert.

Apropos Wasser: Der Regen der letzten Stunden hat die Veranstalter des Wacken Open Airs dazu veranlasst, vorübergehend die Anreise zu stoppen. Die Böden sind zu durchweicht. Die Camping-Areale sind somit nicht wirklich befahrbar. Mehr zu dem Wasserproblem der anderen Art lesen Sie hier:

Und noch ein Blick zurück aufs Wochenende: Holstein Kiel ist mit einem Sieg in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Ein Lucky Punch - denn Hólmbert Fridjónsson schoss das 1:0 in der Nachspielzeit. Mein Kollege Niklas Heiden war in Braunschweig dabei und meint: Noch ist nicht alles Gold, was glänzt.

Felix Rösch koordiniert die Wrackbergung als Experte für Unterwasser- und Feuchtbodenarchäologie der Hansestadt Lübeck. © Quelle: Marcus Brandt/dpa

2022 wurde bei Vermessungsarbeiten ein altes Schiffswrack aus der späten Hansezeit in der Trave entdeckt - nun wurde das letzte Wrackteil geborgen. Es ist ein rund fünf Meter langes Ruderblatt. Archäologen und Historiker erhoffen sich von dem Fund unter anderem Erkenntnisse zur Wirtschafts- und Schifffahrtsgeschichte des 16. Jahrhunderts.

