﻿Windkraft: Schleswig-Holstein diskutiert über geringere Abstände

Kiel/Düsseldorf. In Schleswig-Holstein ist eine neue Debatte über Mindestabstände von Windrädern zu Wohnhäusern entbrannt. Der Auslöser kommt aus dem ebenfalls schwarz-grün regierten Nordrhein-Westfalen: Dort will der Landtag an diesem Donnerstag die pauschale 1000-Meter-Abstandsregel abschaffen und dafür das Baugesetzbuch ändern. Schleswig-Holstein hat eine ähnliche Regelung per Landesplanung als sogenanntes Tabukriterium festgeschrieben. Zumindest die Grünen könnten sich davon gut lösen.

„Ich begrüße es, wenn sich andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen auf den Weg machen, Ausbauhemmnisse für die Windkraft abzubauen“, sagt die Energiepolitikerin Ulrike Täck. „Auch für uns sind die Abstandsregeln ein wichtiges Thema: Um unsere Ausbauziele zu erreichen, wäre es wichtig, wenn die Abstände reduziert werden könnten.“ Derzeit haben die 3119 Anlagen im Norden eine installierte Leistung von 7,9 Gigawatt. Bis 2025 sollen es an Land aber zehn, bis 2030 sogar 15 Gigawatt sein. Es fehlt also noch ein erheblicher Teil.

Grünen-Abgeordnete Ulrike Täck bezeichnet 5H-Regel als Nonsens

Die Grünen-Abgeordnete Täck bezeichnet in diesem Zusammenhang die bestehende Höhenbeschränkung als Hemmschuh: Turbinen müssen zu Gemeindesiedlungen mindestens den fünffachen Abstand ihrer Höhe (5H) einhalten. Moderne, effiziente Anlagen indes ragten inzwischen oft 250 Meter nach oben. Eine Umrüstung bestehender Standorte, sogenanntes Repowering, sei deshalb vielfach ausgeschlossen, und das sei marktwirtschaftlicher Nonsens. „Wir würden uns freuen, wenn wir uns in der Koalition darauf einigen könnten, diese Regel abzuschaffen.“

Bisher verhält sich die CDU im Kieler Landeshaus reserviert. Fraktionschef Tobias Koch verweist auf den Koalitionsvertrag und darauf, dass man dort die 1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung festgeschrieben habe. „Daran wird sich nichts ändern.“ Allerdings werde man in den nächsten Monaten andere Kriterien für Potenzialflächen überprüfen müssen. „Der weitere Ausbau von Windkraft an Land in Schleswig-Holstein wird nur möglich sein, wenn wir bisher ausgenommene Flächen erneut in den Blick nehmen.“

CDU um Ministerpräsident Hendrik Wüst tat sich lange schwer

In NRW tat sich die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst mit dem Wegfall des Mindestabstands lange schwer. Bei der Erneuerung älterer Anlagen hat man die Regelung allerdings bereits gekippt. „Der beschleunigte Ausbau der Windenergie ist nicht nur notwendig, um die Klimaziele der Landes- und Bundesregierung erreichen zu können“, heißt es in der Begründung zur Gesetzesänderung. Genannt wird auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der zu einem Energiepreisschock geführt habe. Energie müsse weiterhin versorgungssicher und bezahlbar sein – für Unternehmen ebenso wie für private Verbraucherinnen und Verbraucher.

1000 Meter Mindestabstand? Nach Auffassung von Marcus Hrach vom Landesverband Erneuerbare Energien LEE.SH ist das „vollkommen willkürlich“ festgelegt. Standards zur Emission, zum Schall und dem Schattenwurf seien trotzdem einzuhalten. „Wenn die Landesregierung es schafft, ausreichend Flächen auszuweisen, dann ist doch alles gut“, sagt Hrach. „Aber ob ihr das wirklich gelingt, ist fraglich: Repowering bestehender Standorte darf nicht per se ausgeschlossen werden, nur weil mit moderneren Anlagen Abstandsregelungen nicht eingehalten werden.“

Fürsprecher findet die Branche in der SPD. Die 5H-Regel sei nicht mehr zeitgemäß, sagt der Husumer Abgeordnete Marc Timmer. Das habe auch die Landesregierung in NRW nun erkannt. „Eine flexiblere Lösung, die geringere Mindestabstände ermöglicht, ist auch in Schleswig-Holstrein dringend erforderlich, um die Ausbaupläne im Windbereich zu erfüllen.“

Warnend äußert sich dagegen der FDP-Energiepolitiker Oliver Kumbartzky: „Finger weg von den Abstandskriterien!“ Falls die Landesregierung daran etwas verändere, und sei es durch ein Hintertürchen, werde das flächendeckend Proteste hervorrufen.

