﻿Trotz Absage der Landesplanung: Darum sind neue Windräder in den Gemeinden bald möglich

Kiel. In etlichen Gemeinden in Schleswig-Holstein keimt Hoffnung auf: Obwohl sie nicht in den Windkraft-Regionalplänen des Landes berücksichtigt sind, können die Dörfer sich demnächst dennoch um die Errichtung neuer Rotoren bemühen – und das mit Aussicht auf Erfolg. Möglich macht das eine Änderung des Baugesetzbuches durch den Bundestag.

„Das ist der große Durchbruch, damit rechnen wir zumindest“, sagt Rainer Vogt, Gemeindevertreter im kleinen Ort Traventhal südlich von Bad Segeberg. Seit Jahren versuchen er und seine Mitstreiter, sieben Windräder als Teil eines Sektorenkopplungskraftwerks errichten lassen und damit die Energiewende selbst in die Hand nehmen. Doch sie scheiterten bislang an der Landesplanung.

Auch ohne Regionalplan: Hoffnung auf Windkraft in Traventhal

Denn in Traventhal sind keine Vorrangflächen für Windkraftanlagen vorgesehen. Das betroffene Gebiet befinde sich laut Innenministerium in einem charakteristischen Landschaftsraum. Außerdem werde der Mindestabstand zu Wohnhäusern nicht eingehalten. Dem gegenüber steht jedoch der durch Mehrheitsbeschluss im Gemeinderat dokumentierte Wille, die Windräder zu errichten.

Durch eine neue Öffnungsklausel im Baugesetzbuch können solche Kommunen laut Innenministerium nun bei der Landesplanung ein Zielabweichungsverfahren beantragen, „um Windenergieflächen außerhalb von Vorranggebieten zu planen“. Die Regelung tritt im Januar in Kraft und ist auf vier Jahre begrenzt.

„Wir sind jetzt ganz großer Hoffnung, denn wir sind seit sieben Jahren mit der Entwicklung des Kraftwerks beschäftigt“, so Rainer Vogt. Auch andere Gemeinden Schleswig-Holsteins wittern ihre Chance. Etwa in Friedrichsgabekoog in Dithmarschen, wo laut Bürgermeister Paul Heinrich Dörscher noch 13 ältere Windräder stehen, die aber wegen des benachbarten Flugplatzes Heide-Büsum nicht ersetzt werden dürfen.

„Obwohl die Infrastruktur vorhanden ist und eine breite Zustimmung der Bürger vorliegt, ist Repowering nicht möglich, weil unsere Windeignungsgebiete nicht aufgenommen wurden“, so Dörscher. Dabei konnte die Gemeinde nur durch die Einnahmen aus der Windkraft die Grundsteuer auf null setzen und sich am Ärztehaus im Nachbarort beteiligen.

Weiter hohe Hürden für Windkraft in Schleswig-Holstein

„Andere Eignungsgebiete grenzen direkt an unsere Gemeinde. Das verstehen wir nicht, wo es doch um Abstände geht.“ Deshalb will Friedrichsgabekoog es nun über das Zielabweichungsverfahren versuchen. Dazu könnte es auch im Amt Viöl mit 13 Gemeinden im Kreis Nordfriesland kommen.

„Wir haben viele Bürgerwindparks hier, deshalb ist die Akzeptanz in der Bevölkerung und auch das Interesse am Ausbau hoch“, so Amtschef Hans Conrad Plöhn. Nachdem der unter anderem für Nordfriesland gültige Regionalplan zuletzt vom Oberverwaltungsgericht gekippt wurde, sei Verunsicherung entstanden. Da komme die Öffnungsklausel gerade recht. „Einige Gemeinden stehen Gewehr bei Fuß“, so Plöhn.

Das Innenministerium weist schon einmal auf die Hürden hin: Es sei eine komplette Bauleitplanung mit Umweltprüfung, Öffentlichkeitsbeteiligung und Abstimmung mit den Nachbarkommunen vorzunehmen. „Dem Antrag auf Zielabweichung wäre nicht stattzugeben, wenn auf dem von der Gemeinde überplanten Gebiet andere, mit der Windenergie unvereinbare Nutzungen oder Funktionen vorliegen“, so Sprecherin Jana Reuter.

Die Gemeinden müssen nachweisen, „dass am jeweiligen Standort alle rechtlichen Anforderungen eingehalten werden“. Der Landesverband Erneuerbare Energien hält das für zu komplex. „Wir setzen auf Nachbesserungen, damit die vom Bund gewollte Stärkung der kommunalen Planung noch besser erreicht wird“, sagt Geschäftsführer Marcus Hrach.

Gemeindetag in SH kritisiert Windkraft-Öffnungsklausel

Auch Torsten Levsen, Chef des Windparkentwicklers Denker & Wulf aus Sehestedt, hält es „für eine hervorragende Initiative, dass die Gemeinden ihr Glück selbst in die Hand nehmen können“. Er bemängelt aber, dass das Gesetz den Behörden noch zu viel Genehmigungsspielraum einräumt. Darin stehe etwa, dass den Anträgen stattgegeben werden „soll“, wenn sonst nichts dagegen spricht. An der Stelle sei „muss“ besser, so Levsen.

Es gebe durchaus Kommunen, „die sich durch die bestehenden Regionalpläne zu stark begrenzt fühlen“, bestätigt Jörg Bülow, Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetags. Sein Verband sehe die Öffnungsklausel dennoch kritisch. „Die Gesetzesänderung wird in jedem Fall neue Unsicherheiten erzeugen, viele Gemeinden einem neuen Entscheidungsdruck aussetzen und eine Planung durch das Land weiter erschweren“, so Bülow.

Die Landesplanung sollte schließlich Konflikte vermeiden, Planungsaufwand von den Gemeinden nehmen und Verfahren beschleunigen. Er bezweifelt, dass das „bei jederzeitigem Abweichungsrecht der Gemeinden überhaupt noch funktionieren“ kann. Möglicherweise erzeugten „auf solche Weise genehmigte Anlagen eine Sperrwirkung“ auch über die Gemeindegrenzen hinweg, sodass „im Ergebnis weniger Fläche zur Verfügung steht“.

