﻿Schnee stoppte in der Nacht in Kiel den Busverkehr

In der Nacht zu Freitag hat sich über Kiel eine etwa zwanzig Zentimeter dicke Schneedecke gelegt. In den frühen Morgenstunden kam es zu Schneeverwehungen, Verkehrsbehinderungen, Unfällen und Ausfällen im ÖPNV. Ab dem Vormittag brachte der viele Schnee dann ziemlich viel Spaß.

Kiel. Der Winter kam über Nacht. Was am Donnerstag als leichter Schneefall gegen 18 Uhr begann, brachte gegen Mitternacht den Busverkehr in Kiel zum Erliegen. Ein breites Schneefallband zog bis zum Morgen über die Mitte des Landes hinweg.

Zunächst erwischte es die Busse der KVG. In der Holtenauer Straße, in der Innenstadt und in Russee hatten Linienbusse mit der Schneeglätte zu kämpfen. Bei Belvedere in der Wik schlidderte ein Bus gegen mehrere geparkte Autos.

„Wir mussten in der Nacht den Busverkehr einstellen“, so Andrea Kobarg von der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG). Gegen 6 Uhr starteten die Busse dann am Morgen wieder. Bis dahin hatte der Winterdienst des ABK die wichtigsten Straßen freigeräumt.

Der Schneefall war diesmal so heftig, dass es „vereinzelt sogar zu Schneewehen in Kiel kam“, wie Matthias Arends von der Polizeidirektion Kiel berichtet. So kam es an der Prinz-Heinrich-Straße in der Wik zu Problemen.

Tanklaster rutschte über Straße

In der Rendsburger Landstraße machte gegen 3 Uhr ein Tanklaster Probleme. Der Sattelschlepper war auf glatter Schneedecke ins Rutschen gekommen und musste gesichert werden. Ein weiterer Sattelschlepper rutschte laut Polizei am Norwegenkai in Kiel eine Straße hinunter.

Die Leitstelle der Polizei registrierte in der Landeshauptstadt rund 30 Unfälle durch Schnee und Glätte. Zum Glück wurde nur eine Person in einem Pkw auf der Autobahn A215 leicht verletzt, als der Wagen gegen die Leitplanke rutschte und liegenblieb.

Zugtüren sorgen für Probleme

Auch bei der Bahn gab es einige Störungen. An den Zügen sorgten technische Probleme an den Türen für Verspätungen. Viele Zugtüren froren durch den Fahrtwind zu. „Das große Chaos ist aber ausgeblieben“, so eine Sprecherin am Morgen. Ausfälle gab es auch hier beim Busverkehr der Bahntochter Autokraft.

Daneben sorgte der viele Schnee auch für großen Spaß. Weil niemand genau sagen kann, wie lange die Pracht anhält, wie lange sie so schön weiß und so schön klebrig bleibt, tummelten sich am Freitag von morgens bis abends Kinder und Eltern, Schüler und Studenten in den Kieler Parks. Die Produktion von Schneemännern, Schneebällen und Schneeengeln lief überall auf Hochtouren.

Viel Spaß im Schnee für Eltern und Kinder

Für den zweijährigen Justus war es eine der ersten Begegnungen mit der eiskalten Materie. Er fuhr juchzend Schlitten mit seiner Mutter Inga Wiese und formte kleine Schneeberge. Trotz rotgefrorener Fingerchen verzichtete der Kleine auf Handschuhe und hatte größtes Vergnügen daran, dicke Schneebrocken mit einem Tritt in fliegenden Pulverschnee zu verwandeln.

Und ab geht's: Inga Wiese und ihr Sohn Justus beim Schlittenfahren im Schützenpark. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Die viel größeren Jungs von der Käthe-Kollwitz-Schule nutzten im Schützenpark eine Freistunde für eine Schneeballschlacht. „Wahnsinn, wie viel Schnee hier liegt“, meinte Oberstufenschüler Julian Geist. „So viel gab es zuletzt, als ich klein war.“

Schüler und Schülerinnen aus der Parallelklasse hatten zuvor die drei Meter hohen Schneemänner gebaut, die nun wie schlanke Eissäulen aus dem weißen Feld ragen. Selbst der 1,95 Meter große Pascal Czembor (16) musste seinen Kopf in den Nacken legen, um einem Schneeriesen in die Augen zu schauen.

Klebt gut, fliegt gut: Pascal Czembor (16) bei einer Schneeballschlacht mit Klassenkameraden im Schützenpark. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Auch nicht auf Augenhöhe sind die beiden Schneemänner, die die Medizinstudenten Mareike Wessels (22) und Ben Thierfeldt (29) in einer Vorlesungspause erschufen. Der pappige Schnee ließ sich super zu Kugeln rollen, im Nu entstand das, was eigentlich ein Pärchen werden sollte. Die Schneemänner gerieten in der Größe allerdings ungleicher als gewollt. „Ob das nun Mann und Frau oder Elternteil und Kind sind, das kann der Betrachter selbst interpretieren“, findet Mareike.

Ein Pärchen im Schnee baut ein Pärchen aus Schnee: Mareike Wessels und Ben Thierfeldt haben ein bisschen Zeit bis zur nächsten Vorlesung. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Die Gelegenheit zur Besichtigung, zur Interpretation und zum Bau von Kieler Schneekunstwerken gibt es noch an diesem Wochenende. Aber man sollte sich beeilen. Ab Montag wird’s wieder wärmer – und matschig.

Wie das Wetter über Weihnachten wird, zeigt sich erst ab Wochenanfang. Im Moment sieht es so aus, als ob ein Teil der Schneepracht bis zum Fest wegtauen könnte.

Von Frank Behling und Karen Schwenke