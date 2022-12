Wetter in Schleswig-Holstein: Glätte droht auch zum Wochenende

Schleswig-Holstein erwacht als Winterwunderland: Nachdem es in der Nacht zu Freitag in Teilen des Landes teils kräftig geschneit hat, wird im Laufe des Freitags weniger Neuschnee erwartet. Glatt kann es dennoch weiterhin sein, so die Einschätzung des deutschen Wetterdienstes.

Am Freitagmorgen lagen in Schleswig-Holstein teils mehrere Zentimeter Neuschnee, wie etwa hier in Kiel.

Kiel. Nach dem Wintereinbruch in Schleswig-Holstein am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag bleibt es auch bis zum Wochenende noch frostig. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist weiterhin mit Glätte zu rechnen. In der Nacht ist der Busverkehr in und um Kiel teilweise zum Erliegen gekommen. Inzwischen hat sich die Situation entspannt. Polizei und Feuerwehr mahnen jedoch zu äußerster Vorsicht. Winterliebhaber können sich vorerst aber über eine traumhafte Schneelandschaft freuen – mit einer dicken Schneedecke, wie es sie an der Küste nur selten gibt..

Leichter Schneefall werde in Schleswig-Holstein noch im Laufe des Freitagvormittags erwartet, die Temperaturen bewegen sich um 0 Grad Celsius. Am Nachmittag werde es einen Wechsel aus Sonne und Wolken geben. In der Nacht zu Sonnabend lägen die Temperaturen dann bei -4 bis -8 Grad, erklärt ein Meteorologe des DWD in Hamburg.

Am Wochenende voraussichtlich kein weiterer Schnee in Schleswig-Holstein

Am Wochenende werde es relativ ruhiges Hochdruckwetter geben. Es soll bei leichtem bis mäßigen Frost trocken bleiben, so der Experte. Zum Wochenbeginn werden dann wieder Temperaturen über 0 Grad erwartet.

Angesichts der Wettervorhersage weist der DWD weiter darauf hin, dass es auf den Straßen in Schleswig-Holstein auch am Freitag und in den nächsten Tagen glatt werden kann.

Verkehrsprobleme aufgrund des Wetters gab es bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, etwa in Kiel: Mehrere Zentimeter Neuschnee sorgten teils für erhebliche Behinderungen. So musste etwa der Busverkehr der KVG für mehrere Stunden eingestellt werden.