Winterlicher Auftakt für Weihnachtsmärkte / Unverpackt-Laden vor Aus

Über der Kieler Innenstadt liegt seit heute wieder der Duft von Bratwurst, Glühwein und gebrannten Mandeln: Wie in Kiel hoffen landesweit die Buden-Betreiber auf den Weihnachtsmärkte auf Kundschaft. Die fehlt jedoch Marie Delaperrière - deshalb will sie den Unverpackt-Laden schließen. Diese und weitere Themen lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

Nicht nur in Kiel ist die Weihnachtsmarkt-Saison gestartet: Auch in Lübeck laden mehrere Buden zum Verweilen ein.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Schnee zum Auftakt der Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein gab es schon Jahre nicht mehr. Umso schöner ist es, dass von dem Schneefall am Wochenende noch ein Rest auf den Budendächern liegt, und die Vorweihnachtszeit dieses Mal wirklich winterlich beginnt. Da schmecken Punsch und Glühwein doch auch gleich um vieles besser ... Wo Sie in diesem Jahr Weihnachtsmärkte besuchen können, was sich alles durch Energiekrise und Co. verändert und was die Besucherinnen und Besucher erwartet, haben wir hier für Sie zusammengefasst!

Energiekrise und steigende Preise durch Inflation machen nicht nur den Buden-Betreibern zu schaffen. Ende des Jahres will Marie Delaperrière ihren Unverpackt-Laden schließen. Diese Nachricht ist umso bitterer, weil sie diejenige ist, die das Konzept des Zero-Waste-Einkaufens in Kiel etabliert und viele Nachahmer deutschlandweit gefunden hat. Mit der Ankündigung der Schließung hat sie eine Hoffnung verbunden. Lesen Sie hier:

Weil wir schon bei Lebensmitteln sind: Manfred von Allwörden, der Anfang des Jahres seine Bäckerei-Kette an Edeka Nord verkauft hat, steht unter Verdacht, seine Pferde nicht richtig entwurmt zu haben. Einige Tiere seien dadurch zu dünn. Zwei Pferde sind bereits gestorben. Was der Pferdezüchter zu den Vorwürfen sagt, lesen Sie hier:

Weitere Themen des Tages im Überblick.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Gewinnspiele

Bild des Tages

Die "One love"-Kapitänsbinde ist als Zeichen gegen Diskriminierung und für Vielfalt gedacht. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Das WM-Streitthema um die mehrfarbige „One Love“-Kapitänsbinde für mehrere europäische Nationen eskaliert. Wegen angedrohter Sanktionen verzichten auch der DFB und Kapitän Manuel Neuer vorerst. DFB-Präsident Bernd Neuenburg ist erbost. Sportbuzzer-Kolumnist und Ex-Referee Babak Rafati erklärt anhand der „One Love“-Kapitänsbinde die schwierige Lage der Schiedsrichter. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.