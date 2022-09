﻿Wirbel um neue Omikron-Impfstoffe in SH

An die Omikron-Untervariante BA.1 angepasster Impfstoff von Biontech in der Impfstelle Kiel.

Am Donnerstag waren die ersten Dosen des neuen Omikron-Impfstoffs von Biontech und Moderna in Schleswig-Holstein verfügbar. Die Nachfrage hielt sich in Grenzen. Und es gab Startschwierigkeiten. Darum lehnte die Impfstelle in Kiel zuerst das Impfen damit ab.

