Wird der Restaurantbesuch bald wieder teurer?

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

hatten Sie es auch schon ganz verdrängt. Um die arg gebeutelte Gastronomie zu entlasten, war während der Corona-Pandemie die Mehrwertsteuer für Speisen auf sieben Prozent gesenkt worden. Nun ja, beim Restaurantbesuch war das inzwischen kaum noch zu spüren. Die Preise zogen ganz schön an in der vergangenen Zeit. Energiekrise, Fachkräftemangel... Es gibt Gründe. Umso besorgter blicken die Gastronomen auf das drohende Ende der Mehrwertsteuer-Hilfsmaßnahme. Anfang 2024 soll der Satz wieder auf die alten 19 Prozent klettern. Und dann? Das Essen könnte entsprechend teurer werden. Dann bleiben aber womöglich die Gäste weg. Die Restaurantbetreiber könnten die Differenz von zwölf Prozentpunkten natürlich auch selbst tragen. Aber dann könnte sich bei einigen das Ganze schnell nicht mehr rechnen. Ein Thema, das in unserer Leserschaft auf ein lebhaftes Interesse stößt. Die Artikel finden sich auch unter den meistgeklickten Beiträgen des Tages.

Es wird wohl so kommen: Die zumindest teilweise Legalisierung von Cannabis ist im Bundeskabinett auf den Weg gebracht worden. Es wird also irgendwann erlaubt sein, ein bisschen Stoff bei sich zu haben oder ein paar Haschisch-Pflänzchen auf dem Balkon zu pflegen. Noch bevor das Gesetz überhaupt im Bundestag beschlossen worden ist, geht die Landeshauptstadt schon einen Schritt weiter. Aus Kiel Sailing City könnte quasi Kiel Kiffing City werden. Zumindest in den Reihen der Mehrheitsfraktion der Grünen wird darüber nachgedacht, Kiel zur Cannabis-Modellregion zu machen. In dem Fall wäre es dann möglich, dass die Droge ganz normal in Fachgeschäften über den Ladentisch geht.

Diese Nachricht hat uns bereits gestern schockiert. In Hamburg hat ein Mann seine Begleiterin an einer Tankstelle mit Benzin übergossen. Inzwischen ist klar: Der Mann kommt aus Kiel. Der 31-jährige Afghane habe sich noch am Abend gestellt, berichtete die Polizei heute. Er blieb „mangels Haftgründen“ auf freiem Fuß, wie es hieß. Bedeutet: Der Mann dürfte einen festen Wohnsitz haben und der Richter geht davon aus, dass keine Fluchtgefahr besteht. Der Frau soll es gut gehen. Was den Mann genau zu der Tat bewogen hat, ist noch nicht klar. Dass der Vorfall schlimme Erinnerungen an andere Taten weckt, liegt aber auf der Hand.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages





Lässt sich leicht über den Sand und ins Wasser schieben: Strandwächterin Laura Bauer zeigt den Strandrollstuhl, der über die Wasserwacht am Falckensteiner Strand ausgeliehen werden kann. © Quelle: Gritje Lewerenz

Mit dem Rollstuhl in die Ostsee? Am Falckensteiner Strand in Kiel ist das möglich: Jedes Jahr von Juni bis September können mobil eingeschränkte Menschen am Wachturm der Wasserwacht kostenlos einen Strandrollstuhl ausleihen. Die Erweiterung des Angebots ist auch schon in Planung. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN