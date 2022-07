Stau in SH: A7 in Richtung Norden besonders betroffen

Volle Autobahnen in Schleswig-Holstein: Ferienzeit und Baustellen führen am Sonnabendvormittag zu den erwarteten Verkehrsstaus im Norden. Auf der A7 in Richtung Dänemark ist am meisten los. Die Sperrung des Elbtunnels in südlicher Richtung ist auf den Ausweichstrecken spürbar.