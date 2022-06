Viele Firmen haben Probleme, freie Stellen zu besetzen. Ein Betrieb für Elektroinstallationen aus Lübeck probiert es jetzt mit einer verkürzten Arbeitswoche. Die soll gut für Kunden und Mitarbeiter sein. So schätzen Experten diese Idee ein.

Lübeck. Ab dem 1. Juli arbeiten die Elektriker des Lübecker Unternehmens Elektromas GmbH nur noch vier Tage in der Woche. Die Mitarbeiter reduzieren ihre Wochenarbeitszeit von 40 auf 36 Stunden, beziehen aber weiterhin ihr volles Gehalt. Zunächst ist dies ein Pilotprojekt. Der Aufgabenbereich der Firma liegt bei Licht-, Gebäude- und Automatisierungstechnik, Wärmepumpen und Alarmanlagen.

„Wir versuchen, die Zufriedenheit der Mitarbeiter und die Produktivität in Einklang zu bringen“, sagt Lea Rickert, Büroleiterin bei Elektromas. Es gäbe Firmen, die auch eine Vier-Tage-Woche eingeführt hätten, aber weiterhin 40 Stunden in der Woche arbeiten ließen. Das habe man selbst nicht gewollt. „Wir wollen durch die Vier-Tage-Woche mit ihren 36 Stunden unsere Mitarbeiter binden und neue dazu gewinnen“, sagt Rickert. „So haben sie die Möglichkeit, an einem zusätzlichen freien Tag Dinge zu erledigen, die man bei einer Fünf-Tage-Woche schwieriger bewältigt bekommt.“