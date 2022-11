﻿Tipps für schlechte Zeiten: Was wir von einer 93-Jährigen aus Gettorf lernen können

Blickt positiv in die Zukunft: Hilda Runge ist 93 Jahre alt und hat in ihrem Leben so manche schwere Zeit überstanden. Nun möchte sie der jüngeren Generation Mut machen: „Wieder sind die Zeiten gerade schwierig. Aber aufzugeben ist nie eine Option.“

Gettorf. In schwierigen Zeiten können ein paar ermutigende Worte nie schaden. Die kommen diesmal aber nicht von den bekannten Politikern, sondern von einer 93-jährigen Gettorferin. Hilda Runge rief einfach in unserer Redaktion an und bat um ein Interview. Sie wolle die jüngere Generation aufbauen, erklärte sie. Eine positive innere Einstellung könne man nämlich lernen, so ihre feste Überzeugung. „Ich selbst bin das beste Beispiel dafür.“

Wer jetzt eine ausführliche Lebensgeschichte erwartet, irrt. Denn Hilda Runge ist eine Frau der kurzen Worte. Natürlich erzählt sie auch ein wenig von sich. Aber nur, um zu zeigen, dass man es immer schaffen kann – auch unter den schlechtesten Bedingungen. Dass man die schwierigsten Hindernisse überwinden kann. Dass man am Leben wachsen und die Angst bezwingen kann.

Gettorferin Hilda Runge: Die Jugend wird den Verzicht lernen

„Ohne Frage werden wir alle es in den kommenden Monaten nicht leicht haben“, sagt die alte Dame. „Aber wenn man will, kommt man auch da wieder raus.“ Kopf hoch und nicht jammern, lautet Runges Motto. „Wir haben der jüngeren Generation ja immer Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt“, sagt sie. „Und jetzt sollen die Jüngeren auf einmal auf vieles verzichten.“ Dass das nicht leicht werde, sei klar. Aber die Jugend werde das lernen, da ist sie sicher.

Inflation und Energiekrise: „Upcycling“ ist immer eine gute Idee

Man müsse nur das Positive auch in Kleinigkeiten sehen und kreativ sein. Im Krieg, so erzählt sie, habe sie aus Stanniolpapier von Zigarettenschachteln Abendtaschen und Ziergürtel gemacht. Das heute angesagte „Upcycling“ habe es schon damals gegeben.

Ihr eigenes Leben würde sie mit dem Titel „Von der Bauernmagd zum eigenen Schreibtisch“ überschreiben. „Wir waren sehr arm zu Hause“, erzählt die gebürtige Neumünsteranerin. Hilda Runge erinnert sich an ein Weihnachtsfest, an dem es „nur“ einen Apfel gab. „Wir haben uns riesig gefreut. Der war so schön blank geputzt.“

Wie sich eine 93-Jährige aus Gettorf durch schwere Zeiten kämpft

Eine Lehrerin in der Schule gibt ihr diesen Satz mit auf den Weg: „Man kann alles im Leben erreichen. Man muss nur wollen.“ Mit 13 verlässt sie das Elternhaus. Als Trümmerfrau befreit sie mit bloßen Händen die Backsteine der zerstörten Häuser vom Mörtel. Sie wird zur Handweberin ausgebildet, arbeitet als Krankenschwester und findet viel später als Reha-Sachbearbeiterin bei einer Krankenkasse in Neumünster ihr berufliches Glück.

Was sie im Berufsleben gelernt hat? „Nie aufgeben und sich nicht alles gefallen lassen.“

Hilda Runge hat gelernt, das Leben selbst in die Hand zu nehmen

Nie aufgeben: Das beherzigt sie auch im Privatleben. Als sich ihr erster Mann eine deutlich jüngere Geliebte nimmt und die Scheidung einreicht, kämpft sie sich jahrelang allein durchs Leben. Und ergreift dann wieder mal die Initiative: „Als ich irgendwann zu einsam wurde, gab ich eine Zeitungsanzeige auf und traf meinen zweiten Mann.“ Es ist ein Witwer mit zwei Kindern.

Da sie keine eigenen Kinder hat, freut sie sich umso mehr über den Zuwachs. Inzwischen gehören fünf Enkel und drei Urenkel dazu. Damals lernt sie: das Leben selbst in die Hand zu nehmen, ist immer eine gute Option. Bis zur Silberhochzeit schaffen sie und ihr Karl-Heinz es noch, dann erliegt ihr Mann 2004 seiner Krebserkrankung.

Auch beim Umzug ins Heim half der 93-Jährigen ihre positive Sichtweise

Seit Anfang des Jahres lebt Hilda Runge nun aus gesundheitlichen Gründen im Alten- und Pflegeheim in Gettorf. „Ich dachte, das überlebe ich nicht einen Tag“, sagt sie rückblickend und muss selber bei diesen Worten lachen. Denn eigentlich ist sie ja immer positiv gestimmt – egal, was kommt. Aber von ihrem großen Haus in Gettorf jetzt in ein kleines Zimmer zu ziehen, machte ihr doch mächtig Angst.

Die Bedenken sind jedoch längst verflogen. „Mir geht es hier so gut, dass ich die Absicht habe, 100 zu werden“, sagt Hilda Runge. Im nächsten Moment klopft es an der Tür. Stieftochter Sabine Lübker (58) bringt ein Tannengesteck und einen Adventskalender vorbei. Mit extra großen Zahlen. „Ich sehe auf dem rechten Auge gar nichts mehr und auf dem linken zwei Prozent“, erklärt Hilda Runge. Gemerkt hat man davon beim Gespräch nichts.

Trotz Altersbeschwerden klagt die Gettorferin nicht

Klagen über die schwindenden Sinne würden der Seniorin auch nie in den Sinn kommen. „Das ist natürlich blöde. Aber meine Hände übernehmen nun die Aufgaben der Augen“, sagt sie und zeigt ihre Bastelarbeiten: Auf der Anrichte stehen etliche Weihnachtsengel in rotem Kleid. „Nur herumzusitzen wäre nichts für mich“, erklärt die 93-Jährige – sie lässt sich nicht mal davon entmutigen, dass sie mitunter 20 Minuten zum Einfädeln eines Fadens braucht.

Auch da hilft die richtige Einstellung: Wer ein bewegtes Leben überstanden hat, den werfen so ein „paar Zipperlein“ doch nicht aus der Bahn, lautet Hilda Runges Erkenntnis. Zum ersten Advent wird sie ihre Engel auf den Tischen im Speiseraum, im Empfang, der Küche und der Wäscherei verteilen und gute Laune verbreiten. „Sie müssen mal länger vorbeikommen“, sagt sie. „Wir haben hier immer etwas zu lachen.“

Ihr Hausarzt, so erzählt sie zum Abschied, habe sie mal als Vorbild bezeichnet. Zuerst habe sie das abgetan. „Aber inzwischen verstehe ich das mehr. Denn ich beweise, dass man auch als älterer Mensch und auch wenn man behindert ist, positiv durchs Leben gehen und immer noch etwas machen kann.“ Und sei es, „nur“ Engel und Mut zu verbreiten. Gemeinsam, so ist sie sich sicher, kommen wir auch durch diese schwierige Zeit.