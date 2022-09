﻿Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen will Deutscher werden

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen, ein gebürtiger Däne aus Kopenhagen, will die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Über ein zweites Anliegen seines Chefs Daniel Günther hat er aber noch nicht entschieden.

Kiel. Schleswig-Holsteins neuer Wirtschafts- und Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) will die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen. Das sagte er den Kieler Nachrichten am Freitag. Trotz herausragender Ämter in Wirtschaft und Politik hatte er die Entscheidung lange vor sich hergeschoben.

Madsen hatte vor Kurzem in Kiel eine Wohnung bezogen, „um nicht immer aus dem Koffer zu leben“. Auch in Rostock, wo er bis zu seiner Berufung als Wirtschafts- und Verkehrsminister in Schleswig-Holstein Oberbürgermeister war, besitzt Madsen noch ein Domizil.