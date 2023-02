﻿SH-Wirtschaftsminister Madsen: „Ab Sonnabend übe ich die deutsche Nationalhymne“

Es hat ein bisschen gedauert: Claus Ruhe Madsen kam 1992 nach Deutschland, wurde Unternehmer und 2019 dann Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock. Seit 2022 ist der gebürtige Däne in Schleswig-Holstein Wirtschaftsminister. Zeit für ein Bekenntnis, sagt er: An diesem Sonnabend wird er Deutscher.

Mittagessen im Kieler Ratskeller: Claus Ruhe Madsen, Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, bekennt sich an diesem Sonnabend auf einer Einbürgerungsfeier zu Deutschland. Die dänische Staatsangehörigkeit behält er trotzdem.

Kiel. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (50, parteilos) nimmt an diesem Sonnabend in Kiel neben seiner dänischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft an. Ein Gespräch beim Mittagessen im Kieler Ratskeller über deutsche und dänische Eigenschaften.

Herr Madsen, freuen Sie sich auf Ihre Einbürgerungsfeier?

Claus Ruhe Madsen: Ja, aber es war ein recht langer Prozess. Ich war immer der Auffassung: Man ist das, was man ist – daran ändert auch kein Papier und kein Dokument etwas. Ich bin in Dänemark geboren, und ich würde immer von mir sagen, dass ich Däne bin.

Was hat sich also verändert?

Laut der schleswig-holsteinischen Rechtsgutachten, die ich kenne, hätte ich ausschließlich Däne bleiben können. Aber ich bin jetzt 50 Jahre alt und werde vermutlich den Rest meines Lebens in Deutschland bleiben. Seit 2022 bin ich Minister, ein Diener des Volkes. Welchen Volkes? Ich halte ein klares Signal für angemessen: Ich bekenne mich zu Deutschland.

Wenn Deutschland gegen Dänemark spielt, für wen schlägt Ihr Herz?

Eindeutig für die Mannschaft, die ein rotes Shirt trägt. Aber mitunter spielt die deutsche Mannschaft ja auch gegen andere Nationen. Ich habe jetzt quasi zwei Pferde auf der Rennbahn.

Als Sie vor 30 Jahren nach Deutschland kamen, haben Sie in Essen als Verkäufer in einem Möbelhaus angefangen. Haben Dänen den besseren Möbelgeschmack?

Das könnte ich jetzt behaupten; das klassische Möbeldesign kommt aus Dänemark. Aber entscheidend ist, dass die Dänen immer Handelsleute waren. Auf den Messen sind die Vertreter für skandinavische Möbel fast immer Dänen.

Weil die beinhart sind?

Ja, die Dänen werden nur noch von den Holländern übertroffen. Dieses kleine Land ist immer rausgefahren.

Sind Sie auch ein beinharter Verhandler?

Gut zu verhandeln heißt für mich: Unaufgeregt und klar sein, geben und nehmen – sonst verhandelt man nur einmal gut. Und damit hat man auf lange Sicht keinen Erfolg.

Sind Sie zu Hause dänisch eingerichtet?

Nein, höchstens mit dekorativen Elementen. Aber ich habe mein Abitur in Struer gemacht, und da gibt es eigentlich nur zwei Sachen: eine Geflügelschlachterei und Bang & Olufsen.

Das heißt, Ihre elektronischen Geräte sind von dieser Nobelfirma?

Ja, überall. Es sieht auch gut aus. Ich bin Haptiker, ich muss alles anfassen, und wenn mir das gefällt, dann muss ich es haben. Die haben die weltschönste Fernbedienung.

Welche deutschen Eigenschaften haben Sie über die Jahre übernommen?

Einen gewissen Sinn für Ordnung vielleicht. Was ich an den Deutschen zudem total gerne mag, ist ihre Wertschätzung anderen gegenüber. Das habe ich für mich mitgenommen. Dänen sind entspannter, aber unverbindlicher – eher wie die Kölner, mit denen man sich am Abend noch in den Armen lag, und am nächsten Morgen kennen sie dich nicht mehr. Bei der typisch deutschen Tugend Fleiß bin ich zwiegespalten: Die Deutschen verbinden Fleiß mit maximal vielen Arbeitsstunden, nicht aber zwingend mit dem Ergebnis. Ich würde eher sagen: Don’t work hard, work smart. Ich habe mich immer über den deutschen Spruch „Nur die Harten komm’n in Garten“ amüsiert. Wie wär’s also mal mit: Nur die Smarten komm’n in Garten?

Was schätzen Sie an den Deutschen nicht so sehr?

Mich nervt ihre Arroganz im Sport. Da wird jemand im Schwimmen bei einer Weltmeisterschaft Vierter, und dann wird das in den Zeitungen abschätzig kommentiert: War wohl nichts! In Dänemark feiern wir auch den Vierten. Ist doch sensationell! Glaube im Übrigen niemals, dass du jemand Besonderes bist in Dänemark. Wir sind alle gleich.

Das mögen Sie?

Das liebe ich. Genau so soll es sein. Wenn wir nackt sind und in der Sauna sitzen, sind wir alle gleich. Ich biete auch allen das Du an.

Irritiert es Sie, wenn das Menschen ablehnen?

Nein, das Recht hat jeder. Aber es lehnt kaum einer ab, weil ich das locker mache. Ich trinke ja nicht Brüderschaft, und ich will auch niemanden überfallen. Wenn ich in einer gewissen Altersgruppe spüre, dass es den Menschen unangenehm ist, sieze ich.

(Am Tisch wird Rinderroulade serviert.)

Welches deutsche Essen mögen Sie?

Wiener Schnitzel. Und Currywurst. Deutsche machen Wurst generell sensationell gut. Aber ich mag eigentlich keine Rinderroulade, auch keinen Rollbraten und – das ist jetzt ein bisschen peinlich: Bisher bin ich auch kein Fan von Grünkohl geworden. Und dabei wird man als Wirtschaftsminister ab Oktober ein- bis zweimal pro Woche zum Grünkohl eingeladen.

Dabei würden Sie viel lieber Salat bestellen?

Absolut! Aber die Menschen hier in Schleswig-Holstein sind so liebevoll, ich werde mit offenen Armen empfangen. Da kann ich das Nationalgericht nicht ablehnen. Ich hoffe, im Sommer habt Ihr bessere Gerichte.

Können Sie schon die deutsche Nationalhymne singen?

Nein, und peinlicherweise auch nicht das Schleswig-Holstein-Lied. Musste ich bisher auch nicht. Ab Sonnabend übe ich. Dänen stehen bei Sportveranstaltungen auf und singen.

Das würden Sie bei der deutschen Hymne künftig auch tun?

Ja. Da bin ich wohl typisch dänisch, denn die Dänen haben vor dem Königshaus und den nationalen Symbolen großen Respekt.

Vermissen Sie solchen Respekt bei den Deutschen?

In Teilen ja. Ich vermisse auch die Anerkennung für unsere Kameraden in der Bundeswehr. Ich liebe die deutsche Polizei. Ich habe wirklich Hochachtung für Menschen, die Uniform tragen und bereit sind, mich zu schützen. Das ist urdänisch.

Herr Madsen, wie schmeckt Ihre Roulade?

Sensationell, wenn ich ehrlich bin.