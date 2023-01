﻿Wirtschaftsminister Madsen will bei öffentlicher Feier Deutscher werden

Er hatte Anfang September angekündigt, Deutscher werden zu wollen. Doch dann wurde es um die Staatsbürgerschaft von Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen still. Jetzt könnte Bewegung in die Angelegenheit kommen.

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) strebt eine doppelte Staatsbürgerschaft an. Bisher zog sich das Verfahren dafür allerdings in die Länge.

Kiel. Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (50) hat bislang noch immer nur die dänische Staatsangehörigkeit. Anfang September 2022 hatte er angekündigt, Deutscher werden zu wollen – in Frage komme allerdings nur eine doppelte Staatsbürgerschaft. „Ich bin und bleibe Däne“, sagte er. Doch dann zog sich das bürokratische Verfahren in die Länge. Jetzt bestätigte sein Ministeriumssprecher Harald Haase, dass eine Live-Einbürgerung in Kiel unmittelbar bevorstehen könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einbürgerung: Madsens Sprecher verweist auf dessen vollen Terminkalender

Nach der Corona-Pandemie plant die Landeshauptstadt Kiel für Ende Februar erstmals wieder eine öffentliche Feier, auf der den neuen Staatsangehörigen feierlich ihre Urkunden überreicht werden. „Vorher sind aber noch einige Formalitäten zu regeln“, sagte Haase. Der Minister habe stets einen vollen Terminkalender, da sei es mitunter schwierig, nebenbei noch private Angelegenheiten zu klären. „Er hat sich aber bereits mit Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ausgetauscht“, sagte Haase. „Beide sind guter Hoffnung, dass bei dieser Veranstaltung Nägel mit Köpfen gemacht werden.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Madsen trägt sich als bislang parteiloser Spitzenpolitiker auch mit dem Gedanken, in die CDU einzutreten. Einen konkreten Termin für den Eintritt in Schleswig-Holsteins Union, der Partei von Ministerpräsident Daniel Günther, könne und wolle er derzeit jedoch nicht nennen, hieß es aus seinem Haus.