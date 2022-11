Geflügelpest rückt näher: Pronstorf und Strukdorf in Überwachungszone

Die Geflügelpest rückt dichter an den Kreis Segeberg heran. Nach einem Ausbruch in Ostholstein gehören auch Pronstorf und Strukdorf zur Überwachungszone rund um die betroffene Haltung. Das heißt Stallpflicht und besondere Sicherheitsmaßnahmen für Dutzende Vogelhalter in den beiden Gemeinden.