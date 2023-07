Wissenschaftler erforschen Munition in Ost- und Nordsee

Tipps für Ausflüge in den Ferien

Ausflugstipps SH: 12 Kostenlose Ausflüge für Familien und Kinder

Tipps für kostenlose Ausflüge in SH mit Kindern und Familie: Ohne Ideen für Aktivitäten in den Ferien kann Freizeit lang sein. Doch was kann man in Kiel und Umgebung unternehmen? Hier sind 12 kostenlose Ausflugsziele in Schleswig-Holstein für Kinder und Familien, die tolle Erlebnisse bieten!