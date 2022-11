WM, Weihnachtsgeld und Welpen

Deutschland punktet gegen Japan bei der Fußball-WM, Unternehmen in Schleswig-Holstein wollen beim Weihnachtsgeld sparen, und kranke Welpen bzw. schlecht sozialisierte Hunde, die übers Netz verkauft werden, schwemmen die Tierheime: Mehr über diese Themen lesen sie in der „Post aus dem Newsroom“.

zweifelsfrei ist die Debatte um die „One Love“-Armbinde das überragende Thema der Fußball-WM in Katar. Auch heute, am ersten Spieltag der deutschen Nationalmannschaft in dem Turnier. Wie zu erwarten war, trug Manuel Neuer im Gruppenspiel gegen Japan die Kapitänsbinde mit dem Herz nicht. Er und seine Mitspieler setzen dafür anderweitig ein Zeichen. Die deutschen Fußball-Nationalspieler hielten sich beim Mannschaftsfoto unmittelbar vor dem Anpfiff der WM-Partie demonstrativ die Hand vor den Mund. Die DFB-Auswahl sendete damit sehr offensichtlich ein Zeichen an den Fußball-Weltverband FIFA.

Jenseits der Debatte sollten wir dennoch für einen Moment den Fokus auf die sportliche Leistung legen. Denn für die Spieler selbst ist die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft immer noch eins der größten Ereignisse, auf das sie Jahre hingearbeitet haben. Für das DFB-Team ging der WM-Auftakt allerdings schief. Die Flick-Elf verlor 1:2 gegen Japan - obwohl sie zur Halbzeit noch 1:0 führten. Mit der Niederlage gerät Deutschland nun frühzeitig unter Druck. Weitere Gegner sind Spanien und Costa Rica.

Empfehlen möchte ich Ihnen die Recherche meines Kollegen Ulrich Metschies zum Weihnachtsgeld und zur Inflationsausgleichspauschale. Denn manche Unternehmen wollen die Prämie nutzen, um beim Weihnachtsgeld zu sparen. Klar im Vorteil sind da die Arbeitnehmerinnen und -nehmer, die in tarifgebundenen Betrieben arbeiten. Mehr dazu hier:

Besorgniserregend ist aktuell die Situation in den Tierheimen: Zum einen, weil immer mehr Hunde, Katzen und Reptilien ausgesetzt werden. Zum anderen kommen die Einrichtungen ans Limit, weil immer mehr Vierbeiner - darunter viele kranke Welpen - über unseriöse Angebote im Internet verkauft werden und in der Folge im Heim landen. Die Kapazitätsgrenze dürfte bald erreicht sein. Auch in Kiel. Deshalb fordern Tierschützer jetzt eins: Den Verkauf im Netz besser zu regulieren.

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

Thore und Morten (li.) Andersen: Das Vater-Sohn-Duo hat in der Kieler Holstenstraße ein CD-Geschäft eröffnet. © Quelle: Uwe Paesler

CD-Geschäfte wirken 2022 eigentlich nicht mehr zeitgemäß, trotzdem haben Morten und Thore Andersen in Kiel einen K-Idol-Laden in der Kieler Holstenstraße eröffnet – und versprechen sich in Zukunft sogar Wachstum. Denn bei K Idol gibt es ganz besondere Musik. Welche? Das erfahren Sie hier.

