﻿In mehr als 300 Orten: Viele Bürger in SH haben gar keine Wahl

Kiel. Für Tausende Schleswig-Holsteiner ist die Kommunalwahl am 14. Mai gar keine richtige Wahl: Die Zahl der Gemeinden, in denen nur eine Partei oder Wählergruppe antritt, hat einen Höchststand erreicht. Damit stehen die Wahlberechtigten in fast einem Drittel der Kommunen nur vor der Entscheidung, ob sie ihre Kreuze auf dem Stimmzettel setzen – oder es gleich lassen. Alternativen gibt es nicht.

Laut Landeswahlleiter Tilo von Riegen beteiligt sich in 334 Gemeinden nur jeweils eine Partei oder Wählergemeinschaft an der Kommunalwahl 2023. Das sind noch einmal zehn mehr als vor fünf Jahren. Die Zahl der Kommunen ohne echte Wahlmöglichkeit steigt seit Jahrzehnten stetig, seit der Kommunalwahl 1990 allein um 100. Damals waren es 233.

Grund für diese Entwicklung ist ein sich immer weiter verschärfender Kandidatenmangel – besonders auf dem Land. Dafür gibt es etliche Beispiele. In der knapp 1000 Einwohner zählenden Gemeinde Bark etwa hat es nicht einmal die sonst im Kreis Segeberg starke CDU geschafft, genug Kandidaten für ihre Liste zu sammeln. So wechselten deren Mitglieder in eine neu gegründete Wählergemeinschaft.

In Laboe traf es die Grünen, die in ihren Reihen nicht genug Freiwillige fanden. Sie stehen nun auf der Liste „Gemeinsam vor Ort“. Knapp wurde es in Wankendorf (Kreis Plön). Dort wären die Kandidaten der CDU fast allein angetreten – wenn SPD und Grüne nicht in letzter Minute ihre Wahllisten komplettiert hätten. In Orten wie Kükels (450 Einwohner, Kreis Segeberg) und Kühren (600 Einwohner, Kreis Plön) gibt es nur parteiübergreifende Listen, die bei der Kommunalwahl konkurrenzlos sind.

Auch wenn die Zusammensetzung der Gemeindevertretung dort faktisch bereits vor dem Wahltag am 14. Mai entschieden ist, stellt Tilo von Riegen klar: „Rechtlich ist das nicht zu beanstanden.“ Abgestimmt werden müsse trotzdem, weil die demokratische Legitimation der Gemeindevertreter und das objektive Wahlrecht der Bürger verfassungsrechtlich eingehalten werden müssen.

Politische Konkurrenz fehlt in 334 Gemeinden Schleswig-Holsteins

„Die Bürger sind frei, eine Wählergruppe aufzustellen. Ich sehe kein demokratisches Problem, wenn das unterbleibt. Darin drückt sich eher aus, dass die Menschen sich dort hinreichend vertreten fühlen“, so die persönliche Einschätzung von Riegens. Aus der fehlenden politischen Konkurrenz in 334 Gemeinden folgert auch der Kieler Politikwissenschaftler Wilhelm Knelangen keinen Niedergang der Demokratie.

„Es handelt sich nicht um ein neues Phänomen. In Städten wie Kiel, Itzehoe oder Plön tritt es auch nicht auf. Je kleiner die Kommunen sind, desto häufiger kommt es vor“, sagt er. Dort richten sich die Menschen ihm zufolge weniger an politischen Gegensätzen von Parteien aus, sondern an Personen, die sie kennen. So bleibe der demokratische Wettbewerb gewahrt.

Zudem sei es in Orten mit wenigen Einwohnern im Verhältnis noch einmal schwieriger, Freiwillige zu finden. „Kleine Kommunen können für ihre Kandidatenlisten nicht aus dem Füllhorn schöpfen, größere schon eher.“