Wo Sie das 9-Euro-Ticket in Kiel und Schleswig-Holstein kaufen können

Ab Juni für neun Euro im Monat den Nahverkehr deutschlandweit nutzen: Diese Aussicht hat schon am Montag, 23. Mai, mehr als 4000 Menschen in Schleswig-Holstein das 9-Euro-Ticket kaufen lassen. Den Fahrschein gibt es ab sofort bei der Deutschen Bahn, in der Nah-SH-App, an Automaten und in Bus und Bahn. Zu Tagesbeginn hielten die Onlineserver der Anfrage nicht stand.

Niklas Wieczorek WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket