﻿Wo und wann gibt es 2023 Osterfeuer in Schleswig-Holstein?

Das lange Oster-Wochenende winkt: In Schleswig-Holstein haben viele Gemeinden Osterfeuer zu bieten – sowohl an Gründonnerstag und Sonnabend vor Ostern als auch am Ostersonntag. Wo Sie am 6., 8. und 9. April Osterfeuer besuchen können, erfahren Sie in unserer Übersicht zu Osterfeuern 2023 in Schleswig-Holstein.

Jedes Jahr ein Highlight: Das Osterfeuer der Landjugend Thienbüttel in Nortorf lockt viele Menschen an – hier kann die ganze Nacht gefeiert werden.

Schleswig-Holstein. Das Osterfest steht bevor: Außer einem langen Wochenende mit Familie und Freunden beschert uns der Feiertag auch viele Osterfeuer – sowohl an Gründonnerstag, Sonnabend vor Ostern und Ostermontag. Viele davon haben bereits Tradition und sich einen Namen gemacht wie zum Beispiel das Osterfeuer in Nortorf mit großer Party oder in Strande auf der Wiese neben dem Olympiazentrum. Welche Osterfeuer es gibt und wann die Osterfeuer stattfinden, haben wir für Sie in einer Übersicht sowie auf einer Karte zusammengestellt.

Wo und wann gibt es Osterfeuer in Kiel?

Nicht nur auf dem Land, sondern auch in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt kann man 2023 ein Osterfeuer besuchen. Was Kiel an Osterfeuern zu bieten hat:

Osterfeuer in Kiel-Suchsdorf: Das Osterfeuer in Kiel-Suchsdorf findet dieses Jahr am Sonnabend, 8. April statt. Gestartet wird um 18.30 Uhr am Feuerwehrhaus im Nienbrügger Weg 43. Neben Stockbrot, Getränken und Grillwurst gibt es in diesem Jahr auch vegetarische Wurst.

Osterfeuer in Kiel Rönne: Auch die Freiwillige Feuerwehr Rönne und die Rönner Beliebung laden zu einem großen Osterfeuer ein. Gestartet wird am Sonnabend, 8. April, um 19 Uhr am Beliebungsheim, Zum Forst 91.

Wo und wann gibt es Osterfeuer im Kreis Rendsburg-Eckernförde?

Osterfeuer in Strande: Das Osterfeuer in Strande hat bereits Tradition und sich einen Namen gemacht. Am Gründonnerstag, 6. April, wird das Holz auf der Wiese im Olympiazentrum Schilksee angezündet. Veranstaltet wird das Osterfeuer von der den Freiwilligen Feuerwehren Schilksee und Strande. Los geht es um 18 Uhr.

Osterfeuer in Kronshagen: Hier ist das Deutsche Rote Kreuz Veranstalter – das Osterfeuer in Kronshagen findet dieses Jahr am Sonnabend, 8. April, statt. Drumherum gibt es viele Angebote für die ganze Familie. Gestartet wird um 16 Uhr auf der Fußsteigkoppel in Kronshagen.

Osterfeuer in Dänisch-Nienhof: Der Freizeitkreis Schwedeneck e. V. und der Jomsburg Freier Pfadfinderbund e. V. veranstalten in diesem Jahr das Osterfeuer in Dänisch-Nienhof. Geboten wird ab 17.30 Uhr die Ostereisuche – anschließend wird das Feuer angezündet. Es gibt Bier, Glühwein und alkoholfreie Getränke sowie Bratwurst und Kaffee und Kuchen. Für Kinder gibt es ein separates Osterfeuer mit kostenlosem Stockbrot. Veranstaltet wird das Osterfeuer auf der Jomsburg.

Osterfeuer in Nortorf: Auch das Thienbüttler Osterfeuer in Nortorf ist bereits eine Marke in Schleswig-Holstein. Am Ostersonntag, 9. April, ab 19.30 Uhr gibt es neben dem großen Feuer auch kalte Getränke, verschiedene Imbissbuden und ein großes Zelt mit Tanzfläche und Musik. Der Eintritt kostet 10 Euro an der Abendkasse. Auch vorweg können Karten im Reisebüro Andreßen, Gasthof Ritzebüttel und bei allrid-E in Nortorf erworben werden – für 9 Euro. Alle unter 18-Jährigen brauchen einen sogenannten „Muttizettel“, der einer volljährigen Person die „Aufpasser-Funktion“ überträgt, um auch nach 24 Uhr bleiben zu dürfen.

Osterfeuer in Timmaspe: Im Nachbardorf Timmaspe gibt es ebenfalls ein Osterfeuer. Veranstaltet wird dies von der Gemeinde am Sonnabend, 8. April, ab 17 Uhr auf dem Sportplatz in Timmaspe. Auch hier ist fürs leibliche Wohl gesorgt.

Wo und wann gibt es Osterfeuer im Kreis Segeberg?

Im Kreis Segeberg gibt es im Jahr 2023 einige Osterfeuer. Das Osterfeuer in Bad Segeberg soll ein Fest für die ganze Familie werden, aber auch kleinere Orte wie Schmalensee oder Stocksee wollen die Menschen mit ihren Osterfeuern im Kreis Segeberg anlocken.

Osterfeuer in Bad Segeberg: Ein Event für die ganze Familie soll das Osterfeuer am Sonnabend, 8. April, in Bad Segeberg werden. Gestartet wird um 16 Uhr mit einer Rallye für Kinder. Eine Ostereisuche gibt es diesmal nicht – dafür aber die acht Stationen der Rallye, an der die Kleinen Aufgaben lösen können. Am Ende winkt eine süße Überraschung. Anschließend wird das Osterfeuer angezündet – ein großes sowie mehrere kleine Feuerkörbe. Das Familienfest findet auf dem Landesturnierplatz an der Eutiner Straße statt.

Osterfeuer in Schmalensee: Zum Auftakt des langen Wochenendes lädt der SV Schmalensee gemeinsam mit dem Verschönerungs- und Vogelschießverein Schmalensee zum Osterfeuer ein. Am Gründonnerstag, 6. April, geht es um 18 Uhr auf dem Bolzplatz neben dem Feuerwehrgerätehaus los. Gestartet wird mit einer Eiersuche für Kinder. Mit Einbruch der Dämmerung soll das Osterfeuer angezündet werden. Es gibt Getränke und Speisen vom Grill sowie Frittiertes.

Osterfeuer in Stocksee: Nicht weit weg von Schmalensee findet auch in Stocksee ein Osterfeuer statt. Beginn ist am Ostersonntag, 9. April, um 17 Uhr auf dem ehemaligen Sportplatz in Stocksee. Gestartet wird auch hier mit einer Ostereiersuche für die Kinder. Für kalte Getränke, Speisen vom Grill sowie Currywurst und Pommes ist gesorgt.

Osterfeuer in Sievershütten: In Sievershütten gibt es das Osterfeuer dieses Jahr bei der Feuerwehr. Am Sonnabend vor Ostern, 8. April, wird ab 18 Uhr zum Feuer eingeladen.

Osterfeuer in Kisdorf: Die Landjugend Kisdorf lädt am Sonnabend, 8. April, zum Osterfeuer nach Kisdorf ein. Ein kleines Feuer startet um 18 Uhr für Kinder. Das große Osterfeuer wird anschließend um 19.30 Uhr angezündet. Die Veranstaltung findet in der Kaltenkirchener Straße am Wanderweg statt. Musik sowie Speisen und Getränke gibt es ebenfalls.

Osterfeuer in Bornhöved: Die Feuerwehr Bornhöved veranstaltet dieses Jahr ebenfalls ein Osterfeuer. Stattfinden wird es am Sonnabend vor Ostern, 8. April, am Gerätehaus der Feuerwehr in der Segeberger Landstraße. Startschuss ist um 19 Uhr.

Wo und wann gibt es Osterfeuer im Kreis Plön?

Viele Gemeinden im Kreis Plön haben sich für ihr Osterfeuer einiges ausgedacht: Das Osterfeuer in Preetz findet wieder beim Bootshaus am Kirchsee statt, und Schwentinental lockt ebenfalls wieder mit dem Osterfeuer in Raisdorf. Wo Sie außerdem im Kreis Plön Osterfeuer besuchen können, erfahren Sie hier.

Osterfeuer in Preetz: Das Osterfeuer Preetz gibt es dieses Jahr am Sonnabend vor Ostern, 8. April. Los geht es um 15 Uhr mit dem Windlicht-Basteln für Kinder. Um 17 Uhr gibt es außerdem ein Osterfeuer für die Kleinen. Ab 18 Uhr wird dann das große Osterfeuer am Bootshaus am Kirchsee angezündet. Die Freiwillige Feuerwehr Preetz begleitet das Feuer. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Osterfeuer in Raisdorf: Schwentinental lockt erneut mit seinem Osterfeuer auf dem Dorfplatz in Raisdorf. Gestartet wird am Sonnabend, 8. April, mit einem kleinen Feuer für die Kinder mit kleinen Löschübungen, Stockbrotgrillen und einem Waffelverkauf durch die Jugendwehr. Um 18 Uhr wird anschließend das große Osterfeuer angezündet. Auch hier stehen Buden mit Getränken und Essen zur Verfügung.

Osterfeuer in Lütjenburg: Nach drei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie freut auch die Freiwillige Feuerwehr Lütjenburg sich darauf, wieder ein Osterfeuer veranstalten zu können. Am Sonnabend, 8. April, ab 18 Uhr wird das Osterfeuer in Lütjenburg auf dem Freizeitgelände der ehemaligen Schill-Kaserne angezündet. Es gibt Grillwurst und Getränke. Für Kinder kündigt die Freiwillige Feuerwehr Lütjenburg eine kleine Überraschung an.

Osterfeuer in Hohwacht: Auch in Hohwacht im Kreis Plön ist 2023 ein Osterfeuer geplant: Am Sonnabend, 8. April, findet es auf dem Bolzplatz in Alt-Hohwacht statt. Ins Feuer schauen kann man hier bei Bier, Punsch, alkoholfreien Getränken und Gegrilltem ab 15.30 Uhr.

Osterfeuer in Nettelsee: In der Gemeinde im Kreis Plön startet alles am Sonnabend, 8. April, mit der Osterandacht um 16 Uhr in der Kirche in Nettelsee. Anschließend gibt es auf dem Weg zum Feuerwehrgerätehaus eine Ostereisuche für Kinder. Dort angekommen wird das Osterfeuer von der Jugendfeuerwehr Nettelsee angezündet. Unterstützt wird alles von der Freiwilligen Feuerwehr Nettelsee.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein schönes Oster-Wochenende und viel Spaß beim Besuchen der Osterfeuer in Schleswig-Holstein 2023!

Alle Informationen zu Osterfeuer im Überblick

Osterfeuer haben eine echte Tradition. Erfahren Sie hier alle Informationen – etwa dazu, was Sie machen müssen, um ein Osterfeuer anzumelden, welche Materialien abgebrannt werden dürfen oder wo Osterfeuer erlaubt sind.

Muss ein Osterfeuer in Schleswig-Holstein angemeldet werden?

Wenn Sie in Schleswig-Holstein ein Brauchtumsfeuer – wie Osterfeuer oder Biikebrennen – ausrichten wollen, sollten Sie sich vorab bei Ihrer örtlichen Ordnungsbehörde melden. Der Notruf 112 nimmt keine Anmeldungen entgegen.

Wo sind Osterfeuer erlaubt, wo verboten?

Innerhalb von Naturschutzgebieten, ausgewiesenen Landschaftsschutzgebieten, in der Nähe von Reetdachhäusern, im Wald, im Moor oder auch auf Heideflächen sind Osterfeuer in Schleswig-Holstein verboten. Wichtig sind die Gegebenheiten: Im Jahr 2022 mussten beispielsweise viele Osterfeuer in Schleswig-Holstein abgesagt werden, weil wegen der lang anhaltenden Trockenheit Brandgefahr drohte. Für Osterfeuer 2023 ist das kein Problem mehr – in diesem Jahr hat es genug geregnet, sodass die Erde durchnässt ist.

Dürfen Gartenabfälle beim Osterfeuer verbrannt werden?

Nein. Für das Osterfeuer sollte lediglich trockenes Feuerholz, also Zweige und Äste verwendet werden. Verboten ist somit Pflanzenmaterial aller Art und Abfälle wie lackiertes Holz, Pappen oder Kartonagen.

Fallen Osterfeuer in Schleswig-Holstein unter die neue Pflanzenabfallverordnung?

Brauchtumsfeuer, zu denen auch Osterfeuer gehören, sind von der Pflanzenabfallverordnung nicht betroffen. Es gelten für Osterfeuer die örtlichen Regelungen der Kommunen. Seit Mai 2021 gilt die neue Pflanzenabfallverordnung des Landes Schleswig-Holstein. Sie regelt die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen und besagt, dass Gartenschnitt nicht verbrannt werden darf.

Sicherheit zuerst: Wie schützt man die Umgebung vor dem Osterfeuer?

Damit niemand zu Schaden kommt, sind Regeln einzuhalten. So sollten Osterfeuer immer einen weiten Abstand zu angrenzen Gebäuden haben. Auch ist auf die Windrichtung zu achten.

Rauch oder Funkenflug sollten weder Personen noch benachbarte Grundstücke gefährden.

Bei starkem Wind ist sofort zu löschen.

Das Feuer muss stets beaufsichtigt sein.

Einfache Löschmittel (Sand, Schaufeln, Decken oder Gartenschlauch) sollten für alle Fälle in der Nähe sein.

Wie lässt sich verhindern, dass das Osterfeuer zu groß wird?

Osterfeuer sollten nicht zu groß angelegt sein. Nur so behält man die Übersicht und eine Kontrolle über das Feuer. Eventuell sind zwei oder drei kleinere Feuer eine Alternative.

Wie lässt sich eine starke Rauchentwicklung verhindern?

Feuchtes Holz oder ganz frisch geschnittenes Holz sollten nicht verbrannt werden, da es zu starker Rauchentwicklung führt. Dies ist für Natur und Menschen unter Umständen schädlich. Deshalb sollte immer darauf geachtet werden, dass das Holz beim Verbrennen trocken ist.

Was sollte ich sonst noch beachten?

Die Osterfeuer-Haufen sind ein idealer Lebensraum für Kleintiere wie Käfer, Kröten, Wildbienen, Igel, Wiesel und kleine Vögel. Damit die Tiere nicht qualvoll verbrennen, muss das Brennmaterial am Tag vor dem Abbrennen noch einmal vorsichtig umgeschichtet werden. Zugleich können dabei ungeeignete Stoffe aussortiert werden.