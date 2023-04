Osterfeuer in SH

Osterfeuer 2023 in Schleswig-Holstein. Jedes Jahr ein Highlight: Das Osterfeuer der Landjugend Thienbüttel in Nortorf lockt viele Menschen an – hier kann die ganze Nacht, beim Osterfeuer 2023 in SH, gefeiert werden.

Das Osterwochenende winkt: Viele Gemeinden haben in Schleswig-Holstein Osterfeuer zu bieten – sowohl an Gründonnerstag und Sonnabend vor Ostern als auch am Ostersonntag gibt es 2023 Osterfeuer in SH. Wo und wann Osterfeuer am 6.04., 8.04. und 9.04. stattfinden, erfahren Sie im Überblick der Osterfeuer 2023 in Schleswig-Holstein.

