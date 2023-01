﻿Neue Runde im Streit um den Wolf in Schleswig-Holstein

Der Wolf soll in Schleswig-Holstein ins Jagdrecht aufgenommen werden, dazu arbeitet die Kieler Landesregierung an einem Gesetzentwurf. Stellungnahmen von Tierschützern, Bauern und Jägern zeigen, wie umstritten das Thema ist.

Kiel. Die von der schwarz-grünen Landesregierung in Schleswig-Holstein geplante Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht bleibt umstritten. Unter Tierhaltern, Jägern und Umweltschützern gehen die Meinungen teils weit auseinander, wie mit dem Raubtier künftig umzugehen ist. Das zeigen Stellungnahmen, um die sie das Kieler Landwirtschaftsministerium gebeten hat. Das Gesetz soll noch vor dem Sommer verabschiedet werden.

Ein Entwurf wird im Haus von Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) derzeit erarbeitet. Im zugehörigen Anhörungsverfahren betroffener Organisationen endete am Dienstag die mehrwöchige Abgabefrist. 15 Stellungnahmen liegen laut Sprecherin Jana Ohlhoff vor. Trotz der kontroversen Ansichten wird damit gerechnet, dass der Gesetzesvorschlag die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht vorsieht und später mit der Mehrheit von CDU und Grünen im Landtag bestätigt wird.

Wolf ins Jagdrecht – BUND Schleswig-Holstein strikt dagegen

Hintergrund ist ein Parlamentsbeschluss vom September, mit dem die Landesregierung damit beauftragt wurde, "einen Gesetzentwurf zu erstellen, durch den der Wolf – mit ganzjähriger Schonzeit – ins Jagdrecht aufgenommen wird", wie es im Antrag hieß. Damals war bekannt geworden, dass sich erstmals in Schleswig-Holstein zwei Wolfspaare offenbar dauerhaft niedergelassen haben. Mit Nachwuchs und damit dem Beginn von Rudelbildungen wird in diesem Frühjahr gerechnet.

Der Landesverband Schleswig-Holstein im Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sieht dennoch keinen weiteren Handlungsdruck. „Es besteht in Schleswig-Holstein keinerlei Sondersituation, die die Aufnahme des Wolfes in das Jagdrecht erfordert oder auch nur nahelegt“, so Joachim Schulz vom Landesarbeitskreis Land und Natur. „Natürlich sehen wir den Bedarf, Problemwölfe zügig zu schießen. Ein solches Vorgehen lässt die aktuelle Rechtslage bereits zu und ist zudem qualifiziert und erfolgreich möglich“, so Schulz weiter.

Gerade in Schleswig-Holstein gebe es „ein qualitativ hochwertiges und gut funktionierendes Wolfsmanagement, welches auf Problemlagen schnell und erfolgreich reagiert“. Gerd Simon, Sprecher des BUND-Ausschusses für Natur und Umweltpolitik, fordert: „Wir benötigen ein verantwortungsvolles Herdenmanagement der Weidetiere und einen konsequenten und unbürokratisch geförderten Herdenschutz.“ Schleswig-Holsteins Grünlandnutzer müssten „noch besser unterstützt werden“.

Jäger wollen Rechtssicherheit für Abschuss von Problemwölfen in Schleswig-Holstein

Bauern und Jäger sprechen sich hingegen dafür aus, den Wolf in Schleswig-Holstein ins Jagdrecht aufzunehmen. „Wir brauchen schnelle Entscheidungswege“, sagt Wulf-Heiner Kummetz, Sprecher des Landjagdverbands. Etwa, wenn es bei Wildunfällen darum gehe, einen angefahrenen Wolf trotz Schutzstatus zu erschießen, um ihn von seinen Leiden zu erlösen. Dafür brauche der Jäger Rechtssicherheit, die sich der Verband von dem neuen Gesetz verspricht.

Auch die Jagd auf erwiesene Problemwölfe müsse vereinfacht werden. Etwa dadurch, dass heimische Revierinhaber die Erlaubnis zum Abschuss erhielten. „Das muss im Sinne des Tierschutzes praktischer geregelt werden“, so Kummetz. Wölfe gehören zu den streng geschützten Arten, die trotz Aufnahme ins Jagdrecht auch künftig nicht einfach erlegt werden dürfen.

Der Bauernverband stellt klar, „dass die Aufnahme ins Jagdrecht allenfalls ein erster Schritt in einer Strategie zum Umgang mit dem Wolf sein kann“, so Hans Heinrich von Maydell. „Es bleibt daneben die Forderung bestehen, dass die Landesregierung durch ein aktives Wolfsmanagement Maßnahmen dafür ergreift, die berechtigten Interessen der Weidetierhalter und der Grundeigentümer in den Jagdbezirken auch tatsächlich zu berücksichtigen.“

Auch Ratschläge zu Feldhasen und Nonnengänsen Nicht nur für den Wolf sollte kein Jagdrecht gelten, meint der BUND Schleswig-Holstein. Es sei nötig, „Tiere, die selbst auf den Roten Listen sowie auf ihren Vorwarnlisten stehen, aus der Liste der regulär jagdbaren Tiere zu streichen. Dies sind Iltis, Feldhase und Kaninchen. Auch die Jagd auf das Wiesel ist zukünftig fragwürdig“, schreibt der Verband in seiner Stellungnahme. Dem widerspricht der Landesjagdverband Schleswig-Holstein. Die Populationen seien groß genug. Die Zahl der Feldhasen und damit die Verbissschäden stiegen, so Sprecher Wulf-Heiner Kummetz. Regionale Abnahmen bei Kaninchen seien durch Tierseuchen hervorgerufen worden, „und zwar weil der Bestand zu groß war“. Auch der Bauernverband Schleswig-Holstein geht in seiner Stellungnahme über den Wolf hinaus und spricht Fraßschäden durch die Nonnengans an. Die Existenz betroffener Landwirte und Grundeigentümer sei gefährdet. Im ganzen Land Schleswig-Holstein müssten Abschüsse intensiviert und die Jagdzeit auf das Frühjahr bis zur Brutzeit erweitert werden.

In der Vergangenheit hatte der Bauernverband wolfsfreie Zonen gefordert, etwa an der Westküste. Das Konfliktpotenzial mit Schafherden sei dort einfach zu groß. Unterstützung kam von der FDP, die SPD hingegen lehnte das Jagdrecht für den Wolf strikt ab.

Laut Jana Ohlhoff werden die Stellungnahmen nun im Ministerium aufbereitet. Voraussichtlich im April werde sich das Kabinett mit dem Gesetzentwurf befassen. Erst dann wird der Vorschlag in den Landtag eingebracht. „Ziel ist es, das Verfahren vor der Sommerpause abzuschließen“, so Ohlhoff.