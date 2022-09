﻿Wölfe in Schleswig-Holstein: Warum sich keine Rudel bilden

Kiel. Mehr als 50 Wölfe innerhalb von 15 Jahren in Schleswig-Holstein – so lautet die Bilanz, nachdem 2007 erstmals seit der Ausrottung 1820 wieder eines dieser Raubtiere im nördlichsten Bundesland aufgetaucht war. Hunderte Schafe und Rehe sind ihnen in dieser Zeit zum Opfer gefallen. Während es um Nutz- und Wildtierrisse zuletzt ruhiger wurde, beobachten Jäger, Bauern und Naturschützer Wölfe zunehmend im Südosten des Landes. Klar ist aber: Die streng geschützte Art zieht nur durch, Rudel bilden sich in Schleswig-Holstein absehbar nicht.

Im aktuellen Wolfsjahr, das von Mai bis April reicht, sind bislang acht unterschiedliche Tiere zweifelsfrei genetisch nachgewiesen worden. Damit steigt die Gesamtzahl laut Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) auf 52. Sie „dürfte aber um einiges höher liegen, da wir nicht von allen Tieren genetisches Material für eine Analyse bekommen“, so Stefan Weiel von der Abteilung Naturschutz und Forst.

Drei Wölfe tauchen immer wieder im Kreis Plön auf

Zuletzt häuften sich Meldungen von Sichtungen im Kreis Plön, wo gleich drei Exemplare offenbar immer wieder auftauchen. Zudem gilt ein Wolf im Sachsenwald inzwischen als resident, hält sich dort also seit mehr als sechs Monaten auf. "Wir haben einiges an Bewegung im Land", bestätigt Schleswig-Holsteins Wolfskoordinator Jens-Uwe Matzen. Kaum ein Tier bleibe aber über Monate an einem Ort.

Auf die längste Zeit am Stück brachte es bislang eine Wölfin im Segeberger Forst, die sich laut Matzen etwas mehr als ein Jahr dort aufgehalten hat. „Die Tiere sind auf der Suche nach einem Platz, um eine Familie zu gründen. Den gibt es in Schleswig-Holstein aber nicht, dazu ist das Land zu zersiedelt mit vielen Dörfern und Straßen“, erläutert Matzen. „Wölfe brauchen einen Rückzugsraum, in dem Ruhe herrscht. Territorien für Einzeltiere oder Paare müssen 150 bis 250 Quadratkilometer groß sein.“

Deshalb durchstreife die Art das Land, etwa Richtung Norden. „Selbst Dänemark hat mehr Wölfe als wir“, so Matzen. In der sandigen Heidelandschaft mit Wäldern in der Mitte und an der Westküste Jütlands leben demnach zwei Rudel mit Nachwuchs, bis zu drei Paare sowie Einzeltiere. Südlich der Elbe findet der Wolf mit großen Heideflächen und kaum genutzten Truppenübungsplätzen ebenfalls ideale Bedingungen vor. Dort soll es knapp 40 Rudel mit rund 350 Tieren geben.

Mehr als 750 Risse von Nutz- und Wildtieren seit 2007 in SH

Trotz der im Verhältnis geringen Dichte in Schleswig-Holstein kommt es immer wieder zu Wolfsrissen. Wölfe haben seit 2007 laut Zahlen des LLUR in mehr als 750 Fällen Nutz- und Wildtiere getötet oder es bestand zumindest der Verdacht darauf. Allein 2018 und 2019 knapp 500 Mal. "Das war eine Hochphase, hervorgerufen durch einige Geschwister, die aus Dänemark zurückgekommen waren", so Jens-Uwe Matzen.

Dort sei das Muttertier illegal getötet worden, sodass die Jungen früh auf sich allein gestellt gewesen seien. „So hatten sie leider gelernt, dass sie sich relativ leicht von Schafen ernähren konnten.“ Seitdem ist die Zahl der bekannten Risse zurückgegangen. Im Wolfsjahr 2020 auf 2021 waren 80 Nutz- und 33 Wildtiere betroffen, 2021 auf 2022 waren es nur noch 22 und 32 Fälle. Im laufenden Jahr kamen bislang elf Schafe und Rinder sowie zehn Wildtiere um.

Allerdings erwies sich der Verdacht auf den Wolf häufig als unbegründet. In etlichen Fällen ließen sich keine genetischen Spuren finden oder Hunde, Füchse und Marderhunde wurden als Verursacher oder Aasfresser identifiziert. Der Rückgang der Rissmeldungen gehe zum Teil auf die Verbreitung wolfssicherer Zäune zurück, so Matzen. „Im Lauenburgischen schützen viele Halter ihre Nutztiere“, nennt er ein Beispiel.

Nicht alle Schäfer und Jäger melden Wolfsrisse

Laut Bauernverband ist das aber nur die halbe Wahrheit. „Risse werden oft nicht mehr gemeldet“, sagt Hans-Heinrich von Maydell. Schäfer etwa scheuten oft das Aufsehen. „Viele reagieren eben auch sehr emotional, wenn sie morgens tote Tiere auf der Koppel finden“, so von Maydell.

Auch unter Jägern werden nicht alle mutmaßlichen Risse zur Untersuchung gemeldet. Der Schaden wird jedoch nicht als immens eingeschätzt. „Wir sind in Schleswig-Holstein sehr weit davon entfernt, dass der Wolf uns die Beute messbar streitig macht“, sagt Wulf-Heiner Kummetz, Sprecher des Landesjagdverbands. Der größte Feind des Wolfs ist laut Jägern der Verkehr.

„Auf den Straßen in Schleswig-Holstein hatten wir seit 2007 elf Todesfälle“, bestätigt Jens-Uwe Matzen. „Besonders junge Wölfe sind oft tapsig, Elterntiere sind vorsichtiger.“ Weil die Jüngeren neugieriger seien, scheinen sie weniger Scheu zu haben. Das lege sich aber mit dem Alter.