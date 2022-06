Wohn-Expertin: Aus diesem Grund hat das Einfamilienhaus ausgedient

Früher war klar, wer es ruhig mag, zieht aufs Land. Wer Trubel sucht, in die Stadt. Doch welche Wohnform passt in der heutigen Zeit zu mir? Eine Professorin der Muthesius Kunsthochschule Kiel spricht über Einsamkeit, Lebensstile und das klassische Einfamilienhaus.

Welche Wohnform passt zu mir? Diese Frage ist heutzutage nicht mehr so einfach zu beantworten. Frauke Gerstenberg, Gastprofessorin für Raumstrategien an der Kieler Muthesiusschule plädiert für neue Wohnmodelle. „Wenn man sich in Rom umschaut, dann kann auch ein großer Balkon eine Art Garten sein.“

Kiel.Wohnen betrifft alle. Denn wir alle brauchen ein Dach über dem Kopf. Ein Ort, der uns Schutz, Geborgenheit und Intimität schenkt. Aber welche Wohnform passt zu mir? Und wohin geht die Reise? Ein Gespräch mit Prof. Frauke Gerstenberg. Die Architektin ist Gastprofessorin für Raumstrategien an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel und arbeitet beim renommierten Architektenkollektiv „Raumlabor Berlin“.

Frau Prof. Gerstenberg, ist die Frage „Welche Wohnform passt zu mir?“ heutzutage eigentlich noch leicht zu beantworten? Früher war klar: Wer es ruhig mag, zieht aufs Land, wer Trubel sucht, in die Stadt. Wer Familie hat, baut ein Einfamilienhaus. Wer nicht gerne alleine wohnt, sucht sich eine WG. Ist das alles noch so?

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Lebensstile vervielfacht. Füllte die Kleinfamilie als Lebensform in den 70er Jahren noch zwei Drittel aller Wohnungen, so ist das heute auf etwa ein Drittel zurückgegangen. Es gibt zum einen viel mehr Menschen, die alleine wohnen, aber auch mehr gemeinschaftliche Wohnformen, mehr inklusive Wohnformen, temporäre Modelle, Servicewohnen und all die Lebensmodelle im Dazwischen.

Kieler Professorin: Wir müssen unseren Lebensstil verändern

Hat das klassische Einfamilienhaus ausgedient?

Auf jeden Fall, wenn wir die Klimabilanzen ansehen – wir müssen unseren Lebensstil verändern! Das ist aber auch sinnvoll, wenn wir die Lebensmodelle und die Bodenpreise anschauen. Dass das Einfamilienhaus in der Regel schlecht abschneidet, was den Ressourcenaufwand und die Energiekosten pro Kopf betrifft, liegt auf der Hand. Was heute aber noch dazu kommt, ist auch, dass die Menschen gar nicht mehr unbedingt ihr ganzes Leben an einem Ort wohnen. Das stellt eine sehr teure Belastung durch hohe Kredite zusätzlich infrage. Wir brauchen dringend alternative Wohnkonzepte innerstädtisch, damit Familien, WGs oder Patchworkgruppen auch die Möglichkeit haben, dort zu bleiben, auch wenn sie etwas mehr Platz oder Freiräume brauchen oder wechselnde Raumbedarfe haben. Niklas Maak schreibt dazu in seinem Buch „Wohnkomplex“, wir bauen „Hüllen für Lebensentwürfe, die es gar nicht mehr gibt“.

Frauke Gerstenberg ist Architektin und Gastprofessorin für Raumstrategien an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel und arbeitet beim renommierten Architektenkollektiv "Raumlabor Berlin". Zusammen mit ihren Kollegen hat sie das Haus der Statistik in Berlin entwickelt. © Quelle: privat

Die Pandemie hat den Wunsch nach einem Eigenheim, am besten noch auf dem Land, aber mächtig verstärkt. Wer in einer kleinen, engen Stadtwohnung den Lockdown überstehen musste, weiß warum. Brauchen wir neue Leitbilder für unser Wohnen?

Die Städte stehen aktuell vor großen Herausforderungen durch die anstehenden Transformationen: Klimaneutralität, Digitalisierung, soziale Gerechtigkeit und Migration sind die großen Fragen, welche weltweit vor allem in den Städten beantwortet werden müssen. Das bedeutet, dass Stadtentwicklung heute nicht nur lokale Probleme lösen muss, sondern auch mit globalen Themen konfrontiert ist. Hierfür brauchen wir dringend neue Ideen und Narrative. Die neue Leipzig Charta für Städtebau stellt hierfür das Gemeinwohl, neben der Nachhaltigkeit in den Vordergrund.

Sie meinen, viel Platz macht nicht unbedingt glücklich? Rechnerisch bewohnt jeder Mensch in Deutschland gut 45 Quadratmeter. Für Eigenheim-Bewohner klingt das nach sehr wenig.

Ich denke, es kommt auf die Qualität des Raumes an und es gibt auch die Möglichkeiten, sich Räume zu teilen. Andere Wohnmodelle bieten ein Mehr an Gemeinsamkeit auf weniger Fläche. Oder wenn man sich in Rom umschaut, kann auch ein großer Balkon eine Art Garten sein. Es gibt viele Beispiele, auch schon aus den 1920er Jahren, wenn man an Bruno Taut denkt. Andere Länder sind da weiter als wir. In der Schweiz zum Beispiel das genossenschaftliche Wohnen: Da gibt es Projekte wie die „Kalkbreite“ oder „Mehr als Wohnen“, bei denen Clusterwohnen und inklusive Formen erfolgreich gebaut wurden. Auch in Japan gibt es viele Beispiele, die mit wenig Fläche auskommen und dabei noch neue Formen von Grün in der Stadt erfinden, wie die vertikalen Freiräume und Gärten bei den Häusern von Sou Fujimoto.

Prof. Gerstenberg: „Viele Menschen sind einsam in ihren Wohnungen“

Eine Studie des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmer zum Thema „Wohntrends 2035“ hat ergeben: 30 Prozent der Haushalte können sich gemeinschaftliches Wohnen vorstellen. Ist das die Antwort, wie wir künftig zusammenleben wollen?

Ja bestimmt, viele Menschen sind ja auch einsam heute in ihren Wohnungen!

Ihr Berliner Architektenkollektiv „Raumlabor“ hat kürzlich auf der 17. Architekturbiennale von Venedig den Goldenen Löwen gewonnen. Sie wurden dafür ausgezeichnet, gute Beispiele für „einfallsreiche städtische Wiederbelebung“ entwickelt zu haben. Was brauchen Städte heute, um die universell menschlichen Bedürfnisse ihrer Bewohnerinnen und Bewohner zu erfüllen?

Den Preis haben wir mit allen unseren Partnerinnen und Partnern vor allem für zwei kooperative Projekte gewonnen, die Architekturen sehr stark aus dem Vorhandenen entwickeln, die Floating University und das Haus der Statistik in Berlin. Für eine vielfältige, gemischte Stadt mit ausreichend Parks und Kultur- und Freizeitangeboten müssen wir zuerst einen anderen Umgang mit dem Boden finden. Eine rein verwertungsorientierte Stadtentwicklung führt immer eher zu Kommerzialisierung und Gentrifizierung. Der Handlungsdruck durch den Klimawandel hilft uns da vielleicht auf die Sprünge.

Eine letzte Frage: Verraten Sie uns, wie Sie selber leben?

In einem großen Wohnprojekt mit 35 Leuten, davon 17 Kindern und einem Gemeinschaftsgarten, aber wir haben noch unsere eigenen Wohnungen.