﻿Wohnfläche, Flurstück, Bodenrichtwert: Experten geben Antworten zur Grundsteuer

Infoveranstaltungen zur Grundsteuer

Um die Bürgerinnen und Bürger bei der Grundsteuererklärung zu unterstützen, hat das Finanzministerium eine Reihe von Infoveranstaltungen geplant. In Kiel führen Experten am 10. Oktober im Ratssaal durch das Elster-Formular und beantworten Fragen zum Papier-Formular. In Neumünster gibt es eine entsprechende Veranstaltung am 23. September in der Stadthalle, in Plön am 4. Oktober im Kreistagssitzungssaal und in Bad Segeberg am 5. Oktober in den Räumlichkeiten der Kassenärztlichen Vereinigung. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.schleswig-holstein.de/grundsteuer-infoabend oder per Mail unter veranstaltung@fimi.landsh.de. Montags bis freitags zwischen 8 und 13 Uhr können Interessierte sich auch telefonisch unter 0431/9 884 184 anmelden.