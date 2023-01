﻿Wohnheim angezündet: Schuldunfähiger Brandstifter (55) muss in eine geschlossene Anstalt

In einer psychischen Krise zündete der Bewohner eines Wohnheims in Rendsburg seine Garderobe an und legte das komplette Gebäude in Schutt und Asche. Wegen Schuldunfähigkeit sprach das Kieler Landgericht den 55-Jährigen vom Vorwurf der schweren Brandstiftung frei. Gleichzeitig ordnete es seine Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt an.

Das Vorderhaus zur betreuten Wohnanlage in der Fockbeker Chaussee 46 in Rendsburg musste komplett eingerissen werden, um es löschen zu können.

Kiel/Rendsburg. . Mit einem Feuerzeug zündete der Bewohner eines sozialpsychiatrischen Heims der Diakonie in Rendsburg am 18. März 2022 seine Garderobe an. Stunden später lag das Gebäude an der Fockbeker Chaussee in Schutt und Asche.

Wie eine Sprecherin des Kieler Landgerichts am Donnerstag mitteilte, sprach eine Große Strafkammer den geständigen Täter wegen Schuldunfähigkeit frei. Gleichzeitig ordnete das Gericht seine Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt an.

Bewohner kamen mit dem Schrecken davon – 150 000 Euro Sachschaden

Elf Mitbewohner und eine Betreuerin kamen an jenem Vormittag mit dem Schrecken davon. Der Brandstifter hatte selbst durch lautes Rufen im Haus vor den sich ausbreitenden Flammen gewarnt. Der Sachschaden wurde auf mindestens 150 000 Euro beziffert. Im Prozess stellte ein psychiatrischer Sachverständiger die Schuldunfähigkeit des 55-Jährigen infolge einer psychischen Erkrankung fest.

Verteidiger plädierte für Aussetzung der Unterbringung zur Bewährung

Laut Gutachten ist der damalige Bewohner bis heute rückfallgefährdet. Er stelle somit eine Gefahr für die Allgemeinheit dar, folgerte die 5. Strafkammer und ordnete als Konsequenz seine dauerhafte Unterbringung in der forensischen Psychiatrie an. Damit folgte sie dem Antrag der Staatsanwältin.

Der Verteidiger hielt mildere Mittel für ausreichend und plädierte auf die Aussetzung der harten Maßregel zur Bewährung. Dazu müsse allerdings eine geeignete Einrichtung gefunden werden, die die Einnahme von Medikamenten sicherstellen könne.

Brandstifter setzte ärztlich verschriebene Psychopharmaka eigenmächtig ab

Wie der Beschuldigte selbst einräumte, hatte er vor der Tat seine ärztlich verschriebenen Psychopharmaka heimlich abgesetzt. Weil es dem manisch-depressiven Mann sichtlich schlechter ging, hatte seine Bezugsbetreuerin bereits einen Arzttermin vereinbart. Doch der Patient verweigerte kurzfristig den Arztbesuch. Wenig später legte er Feuer.

Als Tatmotiv führte der Brandstifter einen Suizidversuch an. Er habe versucht, sich durch Rauchgase das Leben zu nehmen. „Ich wollte auf keinen Fall, dass jemand anderes zu Schaden kommt“, beteuerte er. Das Feuer will er unter einem inneren Zwang gelegt haben. Vergeblich habe er sich dem Drang zu dieser „Kurzschlusshandlung“ durch positive Gedanken widersetzt.

Corona-Schutzmaßnahmen schränkten persönlichen Austausch im Heim ein

Unter psychischen Druck geriet der seit seiner Kindheit an notorischer Unruhe leidende Mann auch durch Umstände, die er nicht zu verantworten hatte. So schränkten Corona-Schutzmaßnahmen den persönlichen Austausch im Heim stark ein. Nach eigenen Worten vermisste er besonders „aufbauende Einzelgespräche mit den Mitarbeitern“.

Heimbewohner fühlte sich zunehmend isoliert

Sowohl im Heim als auch in Außenkontakten fühlte sich der 55-Jährige offenbar zunehmend isoliert. Wie eine Mitarbeiterin der Einrichtung bestätigte, litt er auch unter real existierenden Ratten. Die unter dem Fußboden des Altbaus hin und her laufenden Nager hätten dem zunehmend angespannten Bewohner sehr zugesetzt, sagte die Zeugin.

Die vom Beschuldigten erhoffte Aufmerksamkeit und Zuwendung habe man leider nicht leisten können. Zeitweise befürchtete der Bewohner, man wolle ihn „mit Medikamenten vergiften“. Im Sicherungsverfahren bestritt er allerdings nachdrücklich, unter Verfolgungswahn oder anderen Symptomen einer Psychose gelitten zu haben.