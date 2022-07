﻿Wohnmobile privat vermieten liegt im Trend – Verleiher aus SH berichten

Wer kein eigenes Wohnmobil hat, kann sich kurzerhand eines leihen: Etliche Schleswig-Holsteiner bieten ihre Gefährte privat auf Plattformen wie Paul Camper, Goboony, Campanda oder Yescapa an. So auch Julia und Peter Hansen aus Felm, die damit gute Erfahrungen gemacht haben.

Schöne Ziele wie die Bülker Huk in Strande lieben die Felmer Julia und Peter Hansen auch, doch ihr Wohnmobil ist während der Sommersaison häufig anderweitig unterwegs. Das Paar vermietet den Wagen privat über Plattformen wie Goboony, Paul Camper & Co und liegt damit im Trend. So bringt das Wohnmobil noch etwas Geld ein.

Kiel/Felm. Endlich Urlaub! Die Reise mit dem Wohnmobil an den Gardasee in Italien kann beginnen – doch es ist ohne die Besitzer Julia und Peter Hansen aus Felm unterwegs. Stattdessen sitzen wildfremde Gettorfer für die nächsten zwei Wochen im Cockpit, denn die Hansens haben ihren großen weißen Camper vermietet. Ein Trend, für den die Vermittlungsplattformen im Internet wie Pilze aus dem Boden schießen. Denn die Nachfrage ist riesig – auch in Schleswig-Holstein.

Zwei Wochen Wohnmobil-Urlaub im Jahr, ab und zu eine Wochenendtour – ansonsten steht der Camper nur vor dem Haus oder geparkt am Straßenrand. Das hat sich jedoch geändert: Immer mehr Besitzer geben ihre teuren Gefährte in die Privatvermietung. Das geht über Portale wie Paul Camper, Yescapa, Campanda und Indie Campers. Zu den jüngsten Anbietern gehört Goboony, der sich das Airbnb-Konzept zu eigen macht.

Vermietet werden Womos oft, um Teil der Unkosten wieder reinzuholen

Die Felmer Julia und Peter Hansen vermieten ihren Weinsberg-Alkoven, ein Wohnmobil mit Dachaufbau über dem Führerhaus, nun schon im dritten Jahr an Urlauber und haben gute Erfahrungen damit gemacht. „Wir sind selbst über eine Privatmiete dazugekommen“, erzählt Julia Hansen. Dabei war die 47-Jährige zunächst „gar nicht begeistert“, als ihrem Mann vor einigen Jahren die Idee zum Urlaub mit einem Camper gekommen war. Es sollte im Oktober nach Norwegen gehen – nicht gerade das, was die Redaktionsleiterin sich unter „erholsam“ vorstellte.

Doch sie stimmte zu und so ging es mit dem kleinen Sohn und dem Familienhund auf große Fahrt – zum Testen mit einem Wohnmobil aus der Privatvermietung. „Das war cool“, sagt sie heute. „Der Weg war das Ziel, wir haben viel vom Land gesehen. Ich habe mich auch sehr über die nette Gemeinschaft gefreut, die unter Wohnmobilurlaubern herrscht.“

Da Julia Hansen aber auch die Kosten im Blick hat, blieb sie skeptisch, einen eigenen Camper zu kaufen. „Man fährt viel zu selten los.“ Dennoch entschied sich die Familie 2019 zum Kauf. „Wir haben mit der Vermietung die Möglichkeit gesehen, einen Teil der Kosten wieder reinzuholen“, berichtet Peter Hansen. Das funktioniere gut. „Wir machen drei bis vier Vermietungen im Sommer, mehr nicht“, so der 63-Jährige. In der Saison ist der Wagen mit vier Schlafplätzen damit meistens unterwegs.

Internationale Kundschaft für das Felmer Wohnmobil

Das passe bestens zu den Reisevorlieben der Hansens, die lieber während der Randzeiten unterwegs sind. „Außerdem war damals meine Bedingung, nicht immer nur Camping-Urlaub zu machen“, so Julia Hansen mit einem Augenzwinkern. So vermisst das Paar es auch nicht, spontan nach Lust und Laune losfahren zu können. Die Vermietung diene aber nur der Finanzierung ihres Hobbys, die Einnahmen erreichen die Ausgaben lange nicht.

„Viele, die bei uns buchen, wollen erst einmal ausprobieren, ob ein Wohnmobil etwas für sie ist – wie wir damals auch“, sagt Peter Hansen. „Die Konstellationen sind aber sehr unterschiedlich“, sagt der selbstständige Fotograf. „Die meisten wollen nach Skandinavien.“ Die Kundschaft sei international, etwa aus Belgien, Italien oder der Schweiz. Die Urlauber reisen oft mit dem Auto oder dem Zug an, steigen in Felm auf den Camper um und fahren dann gen Norden.

100 Kilometer pro Tag sind im Tarif zwischen 100 und 130 Euro inklusive. Wer mehr fahren will, zahlt einen Zuschlag. Die Vermittler verlangen je nach Plattform zwischen fünf und 15 Prozent von den Hansens. Nur Goboony stelle die Gebühr den Mietern in Rechnung. Obwohl sich das 3,5-Tonnen-Gefährt mit dem Führerschein für Autos fahren lässt, müssen sich die Mieter häufig erst einmal an den 6,50 Meter langen und 3,25 Meter hohen Wagen gewöhnen.

Das Wohnmobil von Peter Hansen bietet genug Platz für vier Personen - das ist auch die Höchstgrenze für die Vermietung. © Quelle: Frank Peter

„Bislang sind alle gut mit ihm umgegangen“, sagt Julia Hansen. Es hat allerdings auch schon Schäden gegeben, bei denen die 1500-Euro-Selbstbeteiligung der Urlauber fällig wurde. „Unsere normale Versicherung deckt die Vermietung natürlich nicht ab“, so Peter Hansen. Über die Plattformen sei jede Reise aber vollkaskoversichert.

Kurze Wohnmobil-Saison in Schleswig-Holstein

Ganz anders als die Felmer Familie geht Alberto Lekebusch aus Uetersen vor. Er nutzt Goboony & Co, um seine fünf Wohnmobile gewerblich zu vermieten. So verdient sich der EDV-Techniker ein Zubrot. „Das mache ich seit sechs Jahren und biete die Fahrzeuge auf unterschiedlichen Plattformen an, es werden von Tag zu Tag mehr.“ Die Saison sei in Deutschland sehr begrenzt auf Juni bis August – „in dieser Zeit herrscht aber ein Run“.

Seine Mobile seien oft schon ein Jahr im Voraus gebucht. Mit der Corona-Pandemie habe sich die Nachfrage stark erhöht, weil alle möglichst autonom reisen wollten. So seien viele Neukunden hinzugekommen. Aktuell sorgen Lekebusch zufolge die Probleme mit Flugreisen für gesteigertes Interesse. Auch die Lieferengpässe für Neu-Wohnmobile spielen ihm zufolge eine Rolle.

Seine Saisonpreise bewegen sich zwischen 120 und 140 Euro pro Tag ohne Kilometerbegrenzung plus 120 Euro Endreinigung. „Eine Wochenend-Ausfahrt lohnt sich deshalb kaum.“ Im Gegenteil, es kommen häufig mehrere Tausend Kilometer zusammen.

„Die Mieter fahren weit. Jetzt habe ich zum Beispiel einen Kunden aus Israel, der eine 30-Tage-Tour durch Skandinavien macht“, erzählt der 64-Jährige. Was ihm auffällt: „Viele junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren interessieren sich für Urlaub mit dem Wohnmobil, auch junge Familien.“ Das Image eines Rentner-Hobbys habe sich komplett gewandelt.