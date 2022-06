Die schwarz-grüne Regierung will die Windkraft an Land stark ausbauen. 2030 sollen die Rotoren bis zu 35 Terrawattstunden Energie liefern. Derzeit sind es gut zwölf TWH.

Die neue schwarz-grüne Regierung will für ein prima Klima in Schleswig-Holstein sorgen. Regieren will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) künftig mit acht statt sieben Ministern. Und es gibt noch mehr Neuerungen.

