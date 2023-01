﻿Wolf dringt in Wildpark Eekholt ein und reißt Damwild

Unermüdlich wirbt der Wildpark Eekholt für die Rückkehr des Wolfes in Schleswig-Holstein. Nun wurde er selbst vom Raubtier heimgesucht. Ein Damwild wurde gerissen. Bisher ein einmaliger Vorfall, doch den Park zu sichern, dürfte schwierig werden, zumal in der Nähe ein Wolfspaar möglicherweise bald Junge bekommt.

Großenaspe. Ein Wolf ist in den Wildpark Eekholt im Kreis Segeberg eingedrungen und hat Damwild gerissen. Das angegriffene Tier verendete. Nach Angaben von Wildpark-Geschäftsführer Wolf von Schenck war das bisher ein einmaliger Vorfall. Der Park sei inzwischen besser abgesichert und mit Fotofallen ausgestattet. Der Wildpark ist ein Wolfsinformationszentrum des Landes und setzt sich seit vielen Jahren für die Rückkehr des Wolfes in Schleswig-Holstein ein.

Der Vorfall ereignete sich am 3. Dezember. Laut dem Wolfsmonitoring des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) ist dabei ein Tier zu Tode gekommen. In Jägerkreisen war verbreitet worden, dass sogar drei Stück Damwild getötet wurden, was aber nicht bestätigt wurde. Dass das Damwild einem Wolf zum Opfer fiel, ist mittlerweile nachgewiesen.

Wildpark-Geschäftsführer Wolf von Schenck erklärte, der Wolf sei nachts in den Außenbereich des Wildparks eingedrungen, wo zu dem Zeitpunkt in einem Gehege Damwild gehalten wurde. Dieses Außengehege gehört nicht zum Besucherbereich des Parks. „Wir haben daraufhin die Stelle sofort abgesichert, sodass hier kein weiteres Eindringen mehr möglich war“, erklärte von Schenck. Außerdem seien „verschiedene Vergrämungsmaßnahmen unternommen worden, damit der Wolf in Zukunft nicht mehr an den Außenzaun geht“. Der Zaun werde regelmäßig überprüft und die Schutzmaßnahmen verbessert. Einen weiteren Vorfall habe es seitdem nicht mehr gegeben. Auch eine Fotofalle sei aufgestellt worden. „Aber es ist kein Wolf mehr aufgetaucht“, so der Parkchef.

67 Hektar müssen im Wildpark Eekholt gesichert werden

Den Wildpark gegen das Raubtier zu sichern, dürfte nicht ganz einfach sein. Immerhin misst der Park 67 Hektar, 700 Tiere leben hier. Ist der Wolf erst einmal durch den Außenzaun eingedrungen, hat er leichtes Spiel. Die Einzäunungen der einzelnen Gehege sind zum Teil sehr niedrig und offen, damit die Besucher die Tiere füttern können. Am besten geschützt sind zwei Wolfsgehege, in denen jeweils ein Wolfspärchen lebt. Die vier Raubtiere zählen zu den Hauptattraktionen des privatwirtschaftlich betriebenen Wildparks, der auch ein Wolfsinformationszentrum des Landes ist. Dem Wildpark ist es seit Langem ein großes Anliegen, um Verständnis für die Wölfe zu werben.

Im Segeberger Forst wurde ein Wolfspaar heimisch

Bekannt ist, dass im Segeberger Forst, in dessen direkter Nachbarschaft der Wildpark Eekholt liegt, ein Wolfspärchen heimisch geworden ist. Es konnte im vergangenen Jahr sogar mit einer Kamera gefilmt werden. Zuvor gab es zwar auch schon Wölfe in der Region, doch das waren Einzeltiere, die durchgewandert sind. Anfang Januar beginnt die Paarungszeit der Tiere, sodass sich bei dem Paar im Segeberger Forst möglicherweise schon bald Nachwuchs einstellt. Neben dem Segeberger Paar lebt noch ein weiteres Wolfspaar im Sachsenwald.

Ob der Wildriss im Wildpark Eekholt auf das Konto des Segeberger Wolfspaares geht, ist nicht nachgewiesen. Dafür muss an den Opfertieren genügend Genmaterial des Räubers gefunden werden, was häufig nicht der Fall ist. Erst Ende vergangenen Jahres waren im Kreis Segeberg in Schmalfeld vier Schafe von einem Wolf getötet und sechs verletzt worden. Auch hier fehlte genügend Untersuchungsmaterial für eine genaue Identifizierung. Nur wenige Kilometer entfernt davon in Nützen war wenige Tage später ein Schaf gerissen worden, wobei hier der Wolfsnachweis noch aussteht.