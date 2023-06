Wolf soll ins Jagdrecht – Landesregierung nimmt nächste Hürde

Kiel. Die Landesregierung hat am Dienstag dem Gesetzentwurf von Forst- und Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) zur Änderung des Landesjagdgesetzes zugestimmt. Damit geht die Landesregierung nach eigenen Angaben einen wichtigen Schritt, um den Wolf in Schleswig-Holstein in das Jagdrecht aufzunehmen. Darauf hatte sich die Koalition zu Beginn der Legislatur verständigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um einen Wolf zu töten, ist nach dem Gesetzentwurf weiterhin eine Ausnahmegenehmigung des Umweltministeriums erforderlich. Denn der Wolf bleibe eine streng geschützte Art mit ganzjähriger Schonzeit, so eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums. Neu sei, dass Jäger nach Erteilung einer Ausnahmegenehmigung rechtssicher agieren könnten. Schwer verletzte Wölfe, die beispielsweise von einem Auto angefahren wurden, dürfen Jägerinnen und Jäger nach dem neuen Gesetzentwurf an Ort und Stelle töten.

Ganz lösen lassen werden sich die Probleme mit Wölfen in Schleswig-Holstein aber auch durch den neuen Gesetzentwurf nicht. Wer Nutztiere hält, müsse weiter für einen aktiven Schutz der Tiere vor dem Wolf sorgen, teilte Landwirtschaftsminister Schwarz mit.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was sich mit dem Gesetzentwurf zum Jagdrecht außerdem ändert:

Jagdleiterin oder Jagdleiter von Gesellschaftsjagden auf Schalenwild müssen einen Schießübungsnachweis vorlegen. Diese Regelung dient laut Landwirtschaftsministerium dem Tierschutz und der Sicherheit.

Zukünftig dürfen zudem Haarraubwild und Nutria mithilfe von Nachtsichtvorsätzen und -aufsätzen bejagt werden. Bislang sei dies nur bei der Bejagung von Schwarzwild zulässig. „Wir versprechen uns davon, dass die Effizienz in der Bejagung von invasiven Arten wie Waschbär, Marderhund und Nutria weiter gesteigert werden kann“, erklärte der Minister.

Gestrichen wird hingegen die Begrenzung der maximal möglichen Anzahl entgeltlicher Jagderlaubnisscheine je Revier. „Diese Regelung ist überholt. Regelungen zur Begrenzung können auch auf privatrechtlicher Ebene im Pachtvertrag geschlossen werden“, so Werner Schwarz.

Der Gesetzentwurf soll noch im Juli im Kieler Landtag eingereicht und diskutiert werden.

Wolf-Nachwuchs im Kreis Segeberg – das ist der aktuelle Stand

Nachdem der Wolf im Norden lange ausgestorben war, tauchte 2007 erstmals wieder einer im Land auf. Ende Mai hatte das Umweltministerium in Kiel bekannt gegeben, dass im Segeberger Forst ein Wolfspaar Nachwuchs bekommen habe und es demnach das erste Wolfsrudel in Schleswig-Holstein gebe. Das Landesamt für Umwelt (LfU) in Flintbek hält sich mit aktuellen Informationen zum Wolfsrudel im Segeberger Forst bedeckt. „Es gibt nicht Neues“, teilt LfU-Sprecher Martin Schmidt auf Nachfrage von KN-online.de kurz und knapp mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es sei dem Landesamt noch nicht bekannt, wie viele Wolfswelpen im Segeberger Forst geboren sind. Die beiden Elterntiere seien, so Schmidt, am 12. Juni zusammen vor eine Wildkamera gelaufen und dort aufgenommen worden. Allerdings gibt das Landesamt für Umwelt das Foto nicht heraus. Der Grund: Es könnten unter Umständen „Rückschlüsse auf den Standort der Fotofalle gezogen werden“. Das wolle das Landesamt verhindern.

Der Bau der Wolfsfamilie werden von den Mitarbeitern nicht gesucht, vielmehr werde durch „verstärktes Fotofallenmonitoring versucht, eine zeitnahe Einschätzung über eine mögliche Anzahl der Welpen zu erhalten“.

KN