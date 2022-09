﻿Wolf ins Jagdrecht: CDU-Minister Schwarz spricht von einem „ersten Schritt“

Nach Meldungen zu zwei residenten Wolfspaaren in Schleswig-Holsteins Wäldern hat Schleswig-Holsteins Landtag am Freitag über die Konsequenzen debattiert. Das Jagdrecht werde geändert, versprachen CDU und Grüne. Aber reicht das?

Der Wolf ist nach Schleswig-Holstein zurückgekehrt. Im nächsten Frühjahr werden in zwei Wäldern Welpen erwartet. Viel stärker als im grünen Umweltministerium betrachtet man die Entwicklung im unionsgeführten Agrarressort mit Sorge.

Kiel. Der Wolf ist endgültig nach Schleswig-Holstein zurückgekehrt, und entsprechend bereitet das Landwirtschaftsministerium derzeit eine Änderung des Jagdgesetzes vor: Gefährliche und angefahrene Tiere sollen künftig erlegt werden dürfen – bei ganzjähriger Schonzeit. Der Landtag erteilte dem Vorhaben am Freitag mit den Stimmen der Regierungskoalition aus CDU und Grünen seine Zustimmung. Auch die FDP stimmte zu. Allerdings machten die Liberalen keinen Hehl daraus, dass sie das neue Gesetz für naiv halten.

Am Donnerstag hatte das Umweltministerium Bilder veröffentlicht: Sowohl im Segeberger Forst als auch im Sachsenwald lebe jeweils ein ansässiges Wolfspaar, und bereits im Frühjahr rechne man pro Wurf mit drei bis sechs Welpen. Viel stärker als im grünen Umweltressort betrachtet man die Entwicklung im unionsgeführten Agrarministerium mit Sorge. „Wir müssen also davon ausgehen, dass wir in Schleswig-Holstein dann ein bis zwei Wolfsrudel beherbergen“, stellte Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) im Landtag fest. „Angesichts dessen ist die Änderung des Landesjagdrechts mit der Aufnahme des Wolfs ein erster wichtiger Schritt. Wir werden die weitere Entwicklung sorgfältig beobachten.“

Grüne betonen: Der Wolf gehört zum Ökosystem

Es gilt im Landeshaus als offenes Geheimnis, dass die CDU zum Schutz von Weidetieren gern deutlich weitergegangen wäre, aber am Widerstand der grünen Koalitionspartner scheiterte. „Wir haben den Wölfen die natürlichen Habitate entzogen“, betonte denn auch die Grünen-Abgeordnete Silke Backsen. Wälder würden abgeholzt, es gebe in Europa doch kaum noch Wildnis, geschweige denn Rückzugsgebiete. „Aber Wölfe gehören zum Ökosystem dazu.“ Man werde weder eine generelle Bejagungsmöglichkeit schaffen, noch wolfsfreie Gebiete herstellen.

Warum denn nicht?, wunderte man sich bei der FDP. Der Abgeordnete Oliver Kumbartzky forderte einen „ideologiefreien Umgang“ mit dem Schutzstatus von Wölfen. „Dazu gehört auch anzuerkennen, dass der Wolf nicht vom Aussterben bedroht ist“, sagte er. „Europaweit gibt es heute bereits Zehntausende Tiere.“ Das bedeute nicht, dass jeder Jäger das Raubtier jagen dürfe. „Aber wir müssen der sehr schnell verlaufenden Ausbreitung Rechnung tragen.“ Die FDP forderte wolfsfreie Zonen insbesondere an den Küsten- und Deichlinien.

Während sich der SSW enthielt, verdrehte man bei der SPD die Augen. Kumbartzky verbreite Halbwahrheiten, sagte die Abgeordnete Sandra Redmann. „Besser hätten CDU und FDP es zu einer Landtagsdebatte gar nicht inszenieren können: zwei nachgewiesene residente Paare in Schleswig-Holstein.“ Dabei lebten die Tiere „eigentlich ganz friedlich vor sich hin“, und viele Schafhalter kämen gut zurecht. „Natürlich ist der Schutz mühsam, aber die machen das.“ Die Aufnahme ins Jagdrecht sei aber überzogen. „Liebe Grüne, Sie haben sich über den Tisch ziehen lassen.“ Das wüssten die Liberalen nur zu gut und setzten deshalb noch einen Punkt oben drauf. „Die FDP will im Grunde gar keine Wölfe mehr, sie sagt es nur nicht direkt.“