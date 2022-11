﻿Von Wunsch und Wirklichkeit

Kiel. Für Politiker, die unter Druck stehen, ist die Versuchung groß, mit einem populären Befreiungsschlag wieder in die Offensive zu kommen. Genau deshalb haben Kanzler Scholz und seine Ampel alle Bedenken der Länder vom Tisch gewischt und die „schnellstmögliche“ Einführung des 49-Euro-Tickets für den ÖPNV in Deutschland durchgesetzt.

Die Regierungs-PR, die auf Hochtouren läuft, preist das Sparticket als fulminanten Einstieg in die Verkehrswende und wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Mehr als ein schöner Wunsch ist das derzeit nicht. In der bitteren Wirklichkeit fehlt Schleswig-Holstein und den anderen Ländern auch durch die Mitsubventionierung des 49-Euro-Tickets das nötige Geld, um mehr Züge sowie Busse fahren zu lassen und so den ÖPNV auch in der Fläche zu einer attraktiven Alternative zum Auto zu machen.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich das 49-Euro-Ticket anders als sein 9-Euro-Vorgänger nicht für alle Fahrgäste rechnet. Auf den Strecken Kiel-Rendsburg oder Kiel-Neumünster sparen Bahnfahrer zwar gut 100 Euro gegenüber einer Abo-Monatskarte. Für Nahpendler, die in Kiel oder Lübeck Bus fahren, reduziert sich der Vorteil schon auf gut vier Euro. Wer in Rendsburg oder Flensburg unterwegs ist, fährt mit der Abo-Karte billiger.

Damit nicht genug. Die Fahrgastverbände warnen zu Recht davor, dass die dem Bund abgerungene Anhebung der Regionalisierungsmittel nicht einmal ausreicht, um die steigenden Energiekosten und die nächsten teuren Tarifrunden zu finanzieren. Scholz & Friends geraten damit wieder unter Druck. Sie werden einen ÖPNV-Wumms auf die Schiene setzen müssen, um das Sparticket zum Erfolg zu machen. Andernfalls wird das rot-grün-gelbe Wohlfühlticket zum Rohrkrepierer, weil die Länder dann aus Kostengründen Abstriche beim ÖPNV machen müssen.

Von Ulf Christen