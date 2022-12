Xmas-Ride in Kiel wetterbedingt verschoben – Sammelaktion auf der Holtenauer

Eine endlose Reihe von Motorrädern, auf denen Weihnachtsmänner sitzen und durch Kiel touren: Der Xmas-Ride hatte in den vergangenen Jahren in Kiel Tradition. Doch die Wetterlage lässt eine Fahrt am Sonnabend nicht zu. Eine Sammelaktion und einen Alternativtermin gibt es dennoch.

Kiel. Der traditionelle Xmas-Ride durch Kiel wird in diesem Jahr wetterbedingt kurzfristig verschoben. Geplant war die diesjährige Fahrt für Sonnabend, 17. Dezember.

Eine endlose Reihe von Motorrädern, auf denen verkleidete Weihnachtsmänner sitzen und durch Kiel fahren: Dieses Bild hat in den vergangenen Jahren viele Kielerinnen und Kieler begeistert. Und Spenden für das Universitätsklinikum (UKSH) wurden dabei auch noch gesammelt.

Doch der Schneefall und die Straßenverhältnisse machen dem Vorhaben am geplanten Datum in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung. Bei diesen Bedingungen mit so vielen Motorrädern unterwegs zu sein, war den Veranstaltern zu gefährlich.

Xmas-Ride in Kiel: Wetterbedingte Verschiebung auf die kommende Woche

Sie wollen sich am Sonnabend aber dennoch – zwar ohne Motorräder – aber im Weihnachtsmann-Kostüm ab 13 Uhr an den Arkaden (Holtenauer Straße 19) platzieren, und Geld für den Verein „Förde Lütten“ sammeln, der hilfsbedürftige Kinder unterstützt.

Der Xmas-Ride wäre eigentlich auch in diesem Jahr am Sonnabendmittag mit etwa 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Konrad-Adenauer-Damm gestartet, ehe eine mehrstündige Tour durch das Kieler Stadtgebiet gefolgt wäre. Die Veranstalter wollen die Aktion nun voraussichtlich am kommenden Freitag, 23. Dezember, nachholen.