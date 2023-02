Robbie-Mania lebt! Beseelt feierten die Fans in der ausverkauften Barclays Arena das erste der drei Konzerte der XXV Tour 2023 von Robbie Williams in Hamburg. Der charismatische Superstar und Band lieferten eine mitreißende, mit etlichen Hits gespickte Show, in der es auch ernste Zwischentöne gab.

Hamburg. Am Schluss, nach der Zugabe mit dem hyper-hymnischen „No Regrets“ und der nicht minder emotionalen Ballade „She’s The One“, wirkt es, als wolle Robbie Williams gar nicht so recht runter von der Konzert-Bühne. Ganz allein strolcht der Superstar da in der ausverkauften Barclays Arena in Hamburg über den langen Steg, seine Band weilt längst backstage. Und bevor Robbie Williams a cappella mit dem restlos hingerissenen Publikum als Refrain-Vollender noch mal ein paar der bereits zuvor gebrachten Hits anstimmt, hält Robbie Nabelschau – nicht zum ersten Mal an diesem Abend.