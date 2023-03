Zahl der Bundeswehr-Rekruten in SH steigt um gut ein Drittel

Reform der Bürgerbegehren in SH: Schwarz-Grün korrigiert sich erneut

Die Kritik an der Reform der Bürgerbegehren in Schleswig-Holstein reißt nicht ab. Nun weicht die schwarz-grüne Koalition ihren Gesetzentwurf erneut auf. Die neuen Regeln sollen noch vor der Kommunalwahl in Kraft treten.