Kiel.Das Coronavirus hat sich in Schleswig-Holstein ausgebreitet, täglich kommen noch immer weitere Neuinfektionen hinzu. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung steigt ebenfalls.

Dazu zählt ein in Ägypten gestorbener Tourist (60), der aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg stammte und als Feuerwehrmann in Hamburg arbeitete.

Am 9. Mai bestätigte der Kreis Stormarn den 124. Todesfall in Schleswig-Holstein. Es handelt sich um einen 62-jährigen Mann, der im UKE Hamburg behandelt wurde.

In Neumünster ist ein Mann (69) an Corona gestorben . Er hatte Vorerkrankungen und ist der 28. Fall in Schleswig-Holstein.

Der Kreis Stormarn meldete den am Freitag, 27. November, einen Todesfall. Es ist der 248. Tote in Schleswig-Holstein

Zwei neue Todesfälle meldet der Kreis Stormarn : Es handelt sich um einen Mann der Altersgruppe über 50 Jahre und einen Weiteren der Altersgruppe über 80 Jahre. Zudem starb im Kreis Schleswig-Flensburg ein 86 Jahre alten Mann, der in einem Krankenhaus lag. Ein Todesfall kam in Lübeck hinzu. Mit den vier Todesfällen gibt es nun 243 in Schleswig-Holstein. (Stand 25.11.2020)

Fälle 232 und 234 kommen aus den Kreisen Nordfriesland und Stormarn. In Stormarn ist ein Mann der Altersgruppe über 80 gestorben. In Nordfriesland ein ebenfalls über 80-jährigen Mann, der am 19.11.2020 in einem Krankenhaus gestorben ist.

In Neumünster ist eine 99-jährige Frau an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Es ist der fünfte Todesfall in der kreisfreien Stadt. In Schleswig-Holstein ist es Todesfall Nr. 231. (Stand 18.11.2020)

Der Kreis Ostholstein meldet einen Todesfall in Zusammenhang mit dem Coroanvirus. Es ist der 230. ist in Schleswig-Holstein. (Stand 18.11.2020)

In der Stadt Neumünster starb eine 87-jährige Frau an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus. Es ist der vierte Todesfall in der Stadt Neumünster im Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus und der 226 in Schleswig-Holstein. (Stand 16.11.2020)

Im Kreis Nordfriesland gab es einen Todesfall und im Kreis Segeberg fünf Todesfälle. Es sind die Fälle 220 bis 225 in Schleswig-Holstein. Zu Segeberg : Eine 86-Jährige war Bewohnerin des Alten- und Pflegeheims "Haus im Park" in Norderstedt. Im Zusammenhang mit COVID-19 gibt es im "Haus am Park" somit nun drei Todesfälle. Darüber hinaus sind eine 88 Jahre alte Bewohnerin und ein 77 Jahre alter Bewohner des Altenpflegeheims Steertpogg in Norderstedt verstorben. In der Einrichtung gibt es somit mittlerweile 15 Todesfälle. Eine 88-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann sind ohne Zusammenhang zu einem Altenpflegeheim gestorben. In Nordfriesland ist eine Dame von über 80 Jahren verstarb in einem Krankenhaus. (Stanad 16.11.2020)

Weitere Todesfälle (Nummer 212-216) stammen aus dem Kreis Stormarn und dem Kreis Segeberg: In Stormarn sind zwei infizierte Person verstorben. Es handelt sich um zwei Männer der Altersgruppe über 80 und 90 Jahre. Die Gesamtzahl der Verstorbenen an oder mit COVID-19 im Kreis Segeberg hat sich seit um zwei auf jetzt 28 erhöht. Eine 83-Jährige war Bewohnerin des Alten- und Pflegeheims "Haus im Park" in Norderstedt. Im Zusammenhang mit COVID-19 gibt es im "Haus am Park" somit nun zwei Todesfälle. Ein 86 Jahre alter Mann ist in einem Krankenhaus verstorben.

Drei Todesfälle meldet der Kreis Segeberg: Die Gesamtzahl der Verstorbenen an oder mit COVID-19 im Kreis Segeberg hat sich um drei Personen auf nun 26 erhöht. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine Bewohnerin (81 Jahre) des Alten- und Pflegeheims Steertpogghof in Norderstedt sowie um einen 92 Jahre alten Bewohner des DRK-Seniorenzentrums (Krauser Baum) in Kaltenkirchen. Damit gibt es in der Einrichtung Steertpogghof nun 13 Todesfälle und vier im DRK-Seniorenzentrum im Zusammenhang mit COVID-19. Ein 90-Jähriger ist in einer Klinik verstorben. In Schleswig-Holstein erhöht sich die Zahl der Toten somit auf 211. (Stand 11.11.2020)

Die Gesamtzahl der Verstorbenen an oder mit COVID-19 im Kreis Segeberg hat sich um zwei Personen auf nun 23 erhöht. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine Bewohnerin (82 Jahre) des Alten- und Pflegeheims Steertpogg in Norderstedt sowie um einen 96 Jahre alten Bewohner des DRK-Seniorenzentrums (Krauser Baum) in Kaltenkirchen. Damit gibt es in der Einrichtung Steertpogg nun zwölf Todesfälle und drei im DRK-Seniorenzentrum im Zusammenhang mit COVID-19. In Schleswig-Holstein sind es die Todesfälle 204 und 205. (Stand 9.11.2020)

In Stormarn sind drei Personen (ein Mann und zwei Frauen der Altersgruppe über 90 Jahre) in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Es sind die Fälle Nummer 201 bis 203. (Stand 9.11.2020)

Der Kreis Dithmarschen hat am Freitagabend einen weiteren Toten bestätigt. Es ist der zwölfte Todesfall im Kreis und der 200. in Schleswig-Holstein. (Stand 6.11.2020)

195-199 meldet der Kreis Segeberg: Die Gesamtzahl der Verstorbenen an oder mit Covid-19 im Kreis Segeberg hat sich um fünf Personen auf nun 21 erhöht. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine Frau (76 Jahre) und einen Mann (91) aus dem Alten- und Pflegeheim Steertpogg in Norderstedt . Damit gibt es in der Einrichtung nun elf Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19. Zwei weitere Verstorbene waren Bewohnerinnen (80 und 89 Jahre alt) des DRK-Seniorenzentrums (Krauser Baum) in Kaltenkirchen . In der Einrichtung waren zunächst eine Bewohnerin sowie eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für weitere 15 Bewohner sowie zwei weitere Mitarbeiter ist jetzt eine Infektion nachgewiesen worden. Weitere Testergebnisse stehen noch aus. Eine weitere Person, männlich, 82 Jahre alt, starb in einem Krankenhaus. (Stand 6.11.2020)

In Lübeck gibt es einen Toten im Zusammenhang mit Corona. Es ist der 166. Todesfall in Schleswig-Holstein. (Stand 23.10.2020)

Zwei Todesfälle (Nr. 164 und 165) meldet der Kreis Dithmarschen: Bei den Sterbefällen handelt es sich um zwei Personen, die im Westküstenklinikum in Heide verstorben sind. Beide Personen zählen zum Kreis der vom Robert Koch-Institut beschriebenen Risikopatienten. (Stand 22.10.2020) Beide Fälle wurden am 23.10. noch nicht in der offiziellen Statistik des Landes aufgeführt.

Der Kreis Schleswig-Flensburg meldet einen Todesfall: Bei dem Verstorbenen, der unter schweren Vorerkrankungen litt, handelt es sich um einen Bewohner einer Wohnstätte der Schleswiger Wohnassistenz. Insgesamt steigt die Zahl der Verstorbenen im Kreis Schleswig-Flensburg seit Ausbruch der Corona-Pandemie damit auf fünf an. In Schleswig-Holstein ist es der 163. Todesfall. (Stand 15.10.2020)

In Kiel ist eine Person im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Es ist Todesfall Nr. 162 in Schleswig-Holstein. (30.09.2020)

Am 18. August 2020 teilte der Kreis Stormann mit, dass eine Frau der Altersgruppe über 100 Jahre im Krankenhaus im Zusammenhang mit Corona gestorben ist. Es ist der 159. Todesfall in Schleswig-Holstein.

In Neumünster ist ein 66-jähriger Mann an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Es ist der 157. Todesfall.

Im Kreis Pinneberg gab es einen Todesfall. Er "ereignete sich bereits im April in einer von Corona betroffenen Seniorenresidenz im Kreis Pinneberg", teilte Kreissprecher Oliver Carstens mit. Die betroffene Person gehörte zur Risikogruppe und litt an Vorerkrankungen. Es ist Fall Nummer 156.

Im Kreis Nordfriesland ist eine Frau gestorben, die das Coronavirus hatte, aber bereits wieder genesen war. Deshalb zählt sie nicht als 155. Todesfall in Schleswig-Holstein. Eine Obduktion der betroffenen, verstorbenen Person hat ergeben, dass diese nachgewiesenermaßen nicht an SARS-CoV-2 gestorben ist. Der Fall wird deshalb nicht mehr in dieser Statistik geführt .

In Kiel ist eine weitere Person in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Es handelt sich um Todesfall Nummer 151.

Die Zahl der Toten in Schleswig-Holstein steigt auf 292: Ein 80-jähriger Bewohner eines Heims im Kreis Pinneberg , der positiv auf das Corona-Virus getestet war, ist dort verstorben. Die genaue Todesursache ist noch offen. Die Gesamtzahl der Verstorbenen an oder mit COVID-19 im Kreis Segeberg hat sich um zwei auf nun 41 erhöht. Verstorben sind eine 90-jährige Frau sowie ein 75 Jahre alter Mann, der in der Seniorenresidenz Köhlerhof in Bad Bramstedt lebte. Auch Lübeck meldet zwei Todesfälle - ohne weitere Angaben. (Stand 11.12.2020)

Weitere Todesfälle (Nr. 282 bis 286) in Schleswig-Holstein: Im Kreis Pinneberg ist eine 88-jährige im Krankenhaus und eine 70-jährige in ihrem privaten Umfeld verstorben. Je einen Todesfall melden Lübeck, der Kreis Herzogtum Lauenburg und Ostholstein. Hierzu gibt es keine weiteren Informationen. (Stand 11.12.2020)

Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Schleswig-Holstein steigt auf 281: In Kiel sind ein 87-jähriger Bewohner und eine 97-jährige Bewohnerin aus dem Alten- und Pflegeheim St. Nicolai gestorben. Im Kreis Stormarn sind drei infizierte Person verstorben. Es handelt sich um einen Mann der Altersgruppe über 70 Jahre sowie eine Frau der Altersgruppe über 80 Jahre und eine weitere Frau der Altersgruppe über 90 Jahre. Der Kreis Segeberg meldet zwei Todesfälle. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer, 81 und 84 Jahre alt. Zudem ist eine Person aus dem Kreis Ostholstein in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Hierzu liegen keine weiteren Angaben vor. (Stand 10.12.2020)

Zwei Todesfälle kamen bis 8.12.2020 um Mitternacht hinzu: Pinneberg: Im Kreis Pinneberg ist eine 80-Jährige an den Folgen einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus verstorben. Zudem gab es einen Todesfall in Kiel. Am Dienstag, 8. Dezember, starb ein 74-jähriger Mann. Es sind in Schleswig-Holstein die Fälle 272 und 273. (Stand 09.12.2020)

Todesfälle 268 bis 271: Im Kreis Stormarn ist eine infizierte Person verstorben. Es handelt sich um einen Mann der Altersgruppe über 80 Jahre. Im Kreis Segeberg hat sich die Gesamtzahl der Verstorbenen an oder mit COVID-19 um zwei erhöht und beträgt nun 37. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer – 57 und 90 Jahre alt. Zudem ist in Lübeck eine Person gestorben. Hierzu sind keine weiteren Informationen bekannt. (Stand 08.12.2020).

Fälle 265 bis 267: In Neumünster starb eine 91-jährige Frau an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus. Es ist der siebte Todesfall in der Stadt Neumünster im Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus. Weitere Todesfälle melden der Kreis Dithmarschen und die Stadt Kiel. Eine 88-jährige Heimbewohnerin aus St. Nicolai ist an den Folgen ihrer Erkrankung verstorben . Damit steigt die Zahl der Kieler, die mit einer Coronainfektion gestorben sind, auf 18. Zu Dithmarschen sind keine weiteren Details bekannt. (Stand 06.12.2020)

Einen weiteren Todesfall beklagt der Kreis Stormarn. Es handelt sich um einen Mann der Altersgruppe über 80 Jahre. In Stormarn ist es Fall Nr. 59, in Schleswig-Holstein der 259. Tote in Zusammenhang mit dem Coronavirus. (Stand 03.12.2020)

Elf Todesfälle wurden gemeldet: Je einer aus Nordfriesland und Schleswig-Flensburg. Bei der Verstorbenen aus dem Kreis Schleswig-Flensburg handelt sich um eine 96-jährige Bewohnerin aus dem DRK-Pflegezentrum in Glücksburg, die am 30.12.2020 in einem Flensburger Krankenhaus verstarb. In Neumünster starb eine 99-jährige Frau an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus. Der Kreis Pinneberg teilt mit: "Bei den drei Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer und eine Frau im Alter von 63, 78 und 98 Jahren aus einer Pflegeeinrichtung". Im Kreis Segeberg starben zwei Frauen (59 und 81) und ein Mann (83) - sie waren alle im Psychiatrischen Zentrum Rickling. Im Kreis Stormarn sind drei infizierte Personen verstorben. Es handelt sich um zwei Männer sowie eine Frau der Altersgruppe über 80 Jahre. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 429 (Stand 31.12.2020).

22 neue Todesfälle kamen am 29.12.2020 bis Mitternacht hinzu - somit gibt es nun 418 Tote in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Schleswig-Holstein: Im Kreis Dithmarschen und der Stadt Lübeck starb je eine Person. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist ein Mann (87) an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Im Kreis Stormarn sind drei weitere infizierte Person verstorben. Es handelt sich jeweils um einen Mann der Altersgruppe über 70, 80 und 90 Jahre. Im Kreis Ostholstein starben zwei weitere Personen, die sich in klinischer Behandlung befunden haben, im Zusammenhang mit COVID-19. Der Kreis Pinneberg meldet vier Todesfälle. Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen 63-jährigen aus einer Pflegeeinrichtung und drei Männer im Alter von 74, 78 und 89 Jahren, die im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind. Sie befanden sich nicht im Krankenhaus und lebten auch nicht in einer Pflegeeinrichtung. Der Kreis Nordfriesland meldet fünf weitere Todesfälle. Auch in Kiel hat sich die Zahl der Toten erhöht. Die Stadt informierte nachträglich über bereits ältere Fälle. Am 26.12. und 27.12. ist jeweils eine Bewohnerin aus dem Alten- und Pflegeheim St. Nicolai verstorben (86 Jahre und 91 Jahre alt). Bereits am 24.12. ist ein 78-jähriger Mann verstorben. Er wurde aber erst verspätet in der RKI-Statistik erfasst. (Stand 30.12.2020)

13 neue Todesfälle (Nr. 384 bis 396): Im Kreis Segeberg starben vier Menschen, in Pinneberg und Dithmarschen je drei, in Steinburg zwei und im Herzogtum Lauenburg eine Person (Stand 29.12.2020).

14 weitere Todesfälle kamen am 28.12.2020 hinzu. Sie verteilen sich auf Nordfriesland (+5), Pinneberg (+2), Schleswig-Flensburg (+3), Rendsburg-Eckernförde (+1), Dithmarschen (+1), Steinburg (+1) und Lübeck (+1). Somit gibt es 383 Tote in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

11 neue Todesfälle wurden Stand 23.12. in Schleswig-Holstein gemeldet, darunter jeweils 2 in Kiel, Ostholstein, Nordfriesland und Flensburg . Jeweils einen Fall melden Neumünster, Stormarn und Lübeck .

Weitere Todesfälle (305 bis 307): In der Stadt Neumünster verstarb ein 101-jähriger Mann an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus. In Pinneberg ist eine 92jährige in einem Pflegeheim verstorben. Auch in Lübeck starb eine Person mit oder an dem Coronavirus.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona steigt in Schleswig-Holstein auf 304: Im Kreis Steinburg gibt es zwei weitere Todesfälle. Die Personen waren bereits vorerkrankt. Im Kreis Stormarn sind vier weitere Person verstorben. Es handelt sich um eine Frau der Altersgruppe Ü40, einen Mann der Altersgruppe Ü70 sowie eine Frau und einen Mann der Mann der Altersgruppe über 90 Jahre. In der Stadt Neumünster verstarb eine 86-jährige Frau an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus. Je einen weiteren Todesfall gab es im Kreis Dithmarschen , in Lübeck und im Kreis Ostholstein . (Stand 14.12.2020)

Zwei neue Todesfälle kamen am 31.12.2020 bis Mitternacht hinzu - somit gibt es nun 431 Tote in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Schleswig-Holstein: Je ein Fall wurde aus Lübeck und dem Kreis Segeberg gemeldet. (Stand 01.01.2021)

Am 29. Dezember ist ein 83-Jähriger in Kiel gestorben. Damit gibt es nun 36 Todesfälle in Kiel. Der Fall tauchte aber noch nicht in der offiziellen Statistik des Landes auf. Weitere Todesfälle gab es in den Kreisen Pinneberg (+6), Dithmarschen (+2) sowie Steinburg und Segeberg (je 1). (Stand 2.1.2021)

Sieben neue Todesfälle, doch nur zu drei Fällen gibt es weitere Informationen: Im Kreis Plön ist eine 95-jährige Person in Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2- Erreger gestorben. Es kann derzeit noch nicht abschließend gesagt werden, ob diese Person mit oder an dem Corona-Virus gestorben ist. Im Kreis Schleswig-Flensburg gab es eine Todesfall. Bei der Verstorbenen handelt sich um eine 87-jährige Bewohnerin aus dem DRK-Heim in Glücksburg. Im Kreis Stormarn 5. Es handelt sich um einen Mann der Altersgruppe über 80 Jahre. Zu den anderen Toten gibt es keine Informationen. Somit sind Stand 3.1.2021 450 Personen in Schleswig-Holstein in Zusammenhang mit Corona gestorben.

Die Zahl der Toten steigt auf 453: Zwei Fälle kamen aus dem Kreis Pinneberg hinzu, ein Fall aus dem Kreis Stormarn. (Stand 4.1.2021)

31 Todesfälle wurden gemeldet - sie verteilen sich auf Pinneberg (+10, bei den Verstorbenen handelt es sich in sieben Fällen um Bewohner aus Pflegeeinrichtungen), Stormarn (+1), Segeberg (+4), Kiel (+2), Herzogtum Lauenburg (+3), Ostholstein (+3), Dithmarschen (+1), Nordfriesland (+4), Schleswig-Flensburg (+3). Somit gibt es nun 484 Todesfälle (Stand 5.1.2021).

Im Land Schleswig-Holstein steigt die Zahl der Todesfälle auf 504. Binnen des vergangenen Tages kamen 20 neue Fälle hinzu: Pinneberg (+4), Stormarn (+4, unter anderem zwei Frauen - Ü80 Jund Ü90 Jahre und zwei Männer Ü70 und Ü80), Segeberg (+2, ein 80-Jähriger sowie eine 88-jährige Bewohnerin aus dem Haus Ilse in Norderstedt), Kiel (+2), Kreis Rendsburg-Eckernförde (ein 83-jähriger Mann im Krankenhaus), Ostholstein (+1), Dithmarschen (+2), Nordfriesland (+1), Schleswig-Flensburg (+1, bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 56-Jährigen mit Vorerkrankungen, der am 03.01.2021 im Krankenhaus in Schleswig gestorben ist), Steinburg (+1) und Flensburg (+1). Der Kreis Nordfriesland teilte mit, dass insgesamt seit Beginn der Pandemie 25 Nordfriesen verstorben sind, davon 18 im Zusammenhang mit dem Coronaausbruch im Bredstedter Alloheim. (Stand 06.01.2021)

16 neue Todesfälle kamen hinzu (Stand 07.01.2020): Fünf neue Fälle stammen aus Pinneberg (bei den Verstorbenen handelt sich um drei Personen aus Pflegeeinrichtungen, in zwei Fällen sind an Corona erkrankte Personen im häuslichen Umfeld verstorbenen), zwei aus dem Kreis Stormarn (es handelt sich um einen Mann und eine Frau der Altersgruppe über 80 Jahre). In Kiel gab es drei Todesfälle. Bekannt ist: Zwei Bewohner aus dem Lotti-Huber-Haus sind verstorben, eine 91-jährige Frau und ein 81-jähriger Mann. Am Mittwoch starb eine 90-jährige Frau im Kreis Rendsburg-Eckernförde, bereits am Vortag ein weiterer 87-jähriger Mann. Im Kreis Ostholstein gibt es ebenfalls zwei Todesfälle, in Nordfriesland einen und in Schleswig-Flensburg auch. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 82-Jährigen, der am 04.01.2021, im Krankenhaus in Schleswig gestorben ist. Somit gibt es nun 520 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Schleswig-Holstein.

Acht neue Todesfälle, somit sind es jetzt insgesamt 528 im Land: Im Kreis Pinneberg ist ein Bewohner aus einer Pflegeeinrichtung verstorben. Der Kreis Segeberg meldet: Zwei Bewohner (77 und 81 Jahre) aus dem Pflegeheim "Haus Ilse" in Norderstedt sind gestorben. In Lübeck gab es einen Todesfall, ebenso im Kreis Steinburg. Die Person war bereits vorerkrankt. (Stand 08.01.2021).

Es sind 15 neue Todesfälle hinzugekommen. Im Kreis Stormarn sind zwei weitere infizierte Personen verstorben. Es handelt sich um einen Mann der Altersgruppe über 60 Jahre und eine Frau der Altersgruppe über 80 Jahre. Im Kreis Plön ist nach Angaben der Pressestelle "ein betagter Mann" in Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Erreger in einer Klinik verstorben. Der Mann war bereits seit Ende letzten Jahres aufgrund der Erkrankung im Krankenhaus. Im Kreis Segeberg sind drei Fälle hinzugekommen: Es handelt sich um zwei Bewohner des Pflegeheims "Haus Ilse" in Norderstedt - ein Mann (82) und eine Frau (92) - sowie eine 66-jährige Frau, die nicht in dem Heim wohnt. Zu en anderen Toten liegen keine weiteren Angaben vor.

Bis Sonnabend, 0 Uhr, wurden sieben neuen Todesfälle gemeldet: Kreis Pinneberg (5), Schleswig-Flensburg und Ostholstein (jeweils 1).

Zehn neue Todesfälle meldeten die Kreise und kreisfreien Städte: Pinneberg (+1), Lübeck (+3), Kiel (+1, ein 87-Jähriger), Ostholstein (+2), Schleswig-Flensburg (+1), Neumünster und Plön (je 1). Somit gibt es nun 560 Fälle in Schleswig-Holstein. (Stand 11.01.2021)

Plus 17 Todesfälle, somit sind es nun 577 in Zusammenhang mit Corona in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie: Pinneberg (+1), Stormarn (+6, es handelt sich um zwei Männer der Altersgruppe über 70 Jahre und einen Mann der Altergruppe über 80 Jahre sowie drei Frauen der Altersgruppe über 80 Jahre), Segeberg (+3, zwei Bewohner des Pflegeheims "Goldenbek" gestorben - ein Mann (82) und eine Frau (73). Zudem starb ein 83-Jähriger aus dem Kreisgebiet), Lübeck (+1), Kiel (+1, ein 73-Jähriger), Herzogtum Lauenburg (+1), Schleswig-Flensburg (+1, der 85-Jährige ist am 10.01.2021 im Krankenhaus in Schleswig gestorben), Dithmarschen (+1), Plön (+2, in allen Fällen handelt es sich um betagtere Menschen). Stand: 12.01.2021.

23 neue Todesfälle, somit gibt es nun 600 in Schleswig-Holstein (Stand 13.01.2021). Bei den Verstorbenen aus dem Kreis Pinneberg (+6) handelt sich um zwei Personen aus Pflegeeinrichtungen und vier Personen aus dem häuslichen Umfeld, die mit oder an Covid19 verstorben sind. Im Kreis Stormarn starb ein Mann der Altersgruppe über 50 Jahre. Der Kreis Segeberg meldet: Eine Bewohnerin (69) des "Haus Goldenbek" ist gestorben, ebenfalls ein Bewohner des "Haus Ilse" in Norderstedt im Alter von 77. Zudem starb ein weiterer 77-Jähriger aus dem Kreisgebiet. Im Kreis Schleswig-Flensburg gibt es drei Todesfälle, von einem ist bekannt, dass er der 84-Jährige im DRK-Pflegezentrum in Glücksburg wohnte. Zwei Personen starben im Krankenhaus in Schleswig. Die weiteren Fälle: Herzogtum Lauenburg (+7), Steinburg (+1), Flensburg (+1) und der Kreis Plön (+1).

17 neue Todesfälle meldeten die Kreise und kreisfreien Städte: Bei den Verstorbenen im Kreis Pinneberg handelt es sich um zwei Personen aus dem häuslichen Umfeld, im Kreis Stormarn sind sechs weitere infizierte Personen verstorben. Es handelt sich um einen Mann der Altersgruppe über 80 Jahre sowie eine Frau der Altersgruppe über 60 Jahre, zwei Frauen der Altersgruppe über 90 Jahre und um einen Mann der Altersgruppe über 30 Jahre und einen Mann der Altersgruppe über 80 Jahre. Im Kreis Segeberg ist eine 83-jährige Bewohnerin des Pflegeheims "Haus Goldenbek" in Pronstorf gestorben. Bei den Verstorbenen im Kreis Schleswig-Flensburg handelt es sich um zwei über 90-jährige Personen, eine 79-jährige und eine 82-jährige Person. Im Kreis Schleswig-Flensburg gab es zwei Todesfälle - sie sind im DRK-Pflegezentrum in Satrup verstorben. Die weiteren Fälle: Lübeck (+1), Kiel (+2, eine 80-jährige Bewohnerin aus dem Lotti-Huber-Haus sowie eine 84-jährige Frau), Herzogtum Lauenburg (+1).

Durch 15 neue Todesfälle klettert die Gesamtzahl auf 632: Fünf neue Fälle kommen aus Pinneberg, je einer aus Kiel (eine 97-jährige Bewohnerin des Lotti-Huber-Hauses), Lübeck und Nordfriesland, vier aus Herzogtum Lauenburg, zwei aus Ostholstein. In der Stadt Neumünster starb eine 83-jährige Frau an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus. (Stand 15.01.2021)

Die Zahl der Toten steigt in Schleswig-Holstein auf 654. Die 22 neuen Fälle verteilen sich auf die Kreise Pinneberg (+6, drei Personen aus dem häuslichen Umfeld und drei Personen aus einer Pflegeeinrichtung), Stormarn (+8, zwei Männer der Altersgruppe über 90 Jahre, drei Männer der Altersgruppe über 80 Jahre sowie eine Frau der Altersgruppe über 90 Jahre und zwei Frauen der Altersgruppe über 80 Jahre), Segeberg (+1, eine 80-Jährige), Schleswig-Flensburg (+1, ein 80-Jähriger im Krankenhaus) und je ein Fall aus Lübeck, Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Flensburg und Plön. (Stand 16.01.2021)

In Pinneberg, Lübeck und Kiel gab es je einen Todesfall - damit steigt die Zahl für Schleswig-Holstein auf 657 gesamt. (Stand 17.01.2021)

Ein neuer Todesfall aus Flensburg kam hinzu. Somit gibt es nun 658 Tote in Zusammenhang mit Corona. Kiel meldete am Sonntag noch weitere Informationen zu den Fällen der vergangenen Tage: Seit Donnerstag sind drei weitere Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, alle drei lebten im Lotti-Huber-Haus, wo es um Weihnachten einen Corona-Ausbruch gab (wir berichteten). So verstarben am Donnerstag eine 97-jährige und 83-jährige Bewohnerin des Seniorenheims, am Sonnabend zudem ein 74-jähriger Bewohner. (Stand 18.01.2021)

Insgesamt sind binnen 24 stunden 23 neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Schleswig-Holstein gemeldet worden. Unter anderem starb in Neumünster ein 53-jähriger Mann an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus. Im Kreis Segeberg ist ein 80-Jähriger ohne Bezug zu einem Altenheim gestorben sowie ein 70-jähriger Bewohner aus dem "Haus Ilse" in Norderstedt. Im Kreis Pinneberg ist eine Person im privaten Umfeld an oder mit Covid19 verstorben. Vier weitere Personen, die am Montag im Kreis Pinneberg als verstorben gemeldet wurden, waren Bewohner von verschiedenen Pflegeeinrichtungen im Kreis, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Zu den anderen Gestorbenen wurden keine Informationen veröffentlicht.

Mit Stand 20.01. wurden 17 neue Todesfälle gemeldet: Stormarn (3), Segeberg (3), Pinneberg (2), Lübeck (1), Herzogtum Lauenburg (1), Rendsburg-Eckernförde (1), Ostholstein (1), Nordfriesland (1), Plön (1), Schleswig-Flensburg (1), Flensburg (1), Ostholstein (1).

Durch 13 neue Todesfälle gibt es nun im Land gesamt 711: In Pinneberg, Plön (ein betagter Mann) und Steinburg gab es je einen Fall. Im Kreis Stormarn sind es vier Fälle (Mann der Altersgruppe über 70 Jahre, zwei Männer sowie eine Frau der Altersgruppe über 80 Jahre), im Kreis Segeberg drei Fälle (eine 84 Jahre alte Frau ohne Bezug zu einem Alten- und Pflegeheim sowie ein 60-jähriger Bewohner aus dem "Haus Ilse" in Norderstedt und eine 77-jährige Bewohnerin des Alten- und Pflegeheims "Haus Goldenbek" in Pronstorf). Ebenfalls drei Fälle gibt es im Kreis Nordfriesland. Zwei in Lübeck. (Stand 21.01.2021)

22 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden vom Land gemeldet (Stand 22.1.). Folgende Informationen liegen vor: Bei den Verstorbenen in Kiel handelt es sich um drei Bewohner des Lotti-Huber-Hauses, ein 93-jähriger Bewohner, verstorben am 19.01.2021, eine 95-jährige Bewohnerin, verstorben am 20.01.2021 und eine 83-jährige Bewohnerin, verstorben am 20.01.2021. Eine 96-jährige Bewohnerin aus dem Altenzentrum St. Nicolai ist bereits am 02.01.2021 verstorben, wurde aber jetzt erst registriert. Außerdem starb eine 94-Jährige. Im Kreis Segeberg starben zwei 72-Jährige, eine lebte im Pflegeheim "Haus Goldenbek" in Pronstorf. Im Kreis Pinneberg waren vier der fünf Verstorbenen Bewohner von Pflegeeinrichtungen.

13 neue Todesfälle wurden vom Land gemeldet (Stand 23.01.) Die Gesamtzahl der statistisch erfassten Verstorbenen an oder mit COVID-19 im Kreis Segeberg hat sich um zwei auf nun 88 erhöht. Verstorben sind ein 82 Jahre alter Mann ohne Bezug zu einem Alten- und Pflegeheim sowie eine 92-jährige Bewohnerin des Alten- und Pflegeheims "Haus Goldenbek" (Pronstorf). Weitere Todesfälle melden der Kreis Pinneberg (7), die Stadt Lübeck (1) sowie die Stadt Kiel (1), der Kreis Plön (1) und der Kreis Rendsburg-Eckernförde( 1)

Pinneberg, Kiel und der Kreis Nordfriesland melden am 24. Januar jeweils einen Todesfall. Damit steigt die Gesamtzahl auf 747.

759 Todesfälle gibt es in Schleswig-Holstein: Pinneberg (+4), Segeberg (+3), Lübeck (+2), Kiel (+1), Nordfriesland (+1) und Neumünster (+1).

24 Todesfälle binnen eines Tages: Sechs aus dem Kreis Pinneberg, fünf aus dem Kreis Segeberg ( ein 84-Jähriger, ein 83-Jähriger, ein 77-Jähriger und eine 70-Jährige - jeweils ohne Bezug zu einem Altenheim. Zudem starben zwei Bewohner des Hauses Itzstedt (eine Frau im Alter von 86 Jahren und ein 81-Jähriger), eine 89-Jährige aus dem Haus Goldenbek und eine 87-Jährige aus dem Seniorenzentrum "Lühmann Park" in Henstedt-Ulzburg), je drei aus Kiel und Nordfriesland, je zwei aus Dithmarschen und Steinburg, je einer aus Lübeck, Schleswig-Flensburg (eine 84-jährige Frau, die am 13. Januar im DRK-Pflegezentrum in Satrup gestorben ist) und Flensburg. Somit gibt es nun 783 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Schleswig-Holstein (Stand 26.01.2021).

20 Todesfälle mehr, damit steigt die Zahl auf 803 gesamt: Stormarn (+6, Frauen der Altergruppen über 70 Jahre, über 80 Jahre und über 90 Jahre), Schleswig-Flensburg (+5, drei über 90-jährige Personen, eine 90-jährige und eine 82-jährige Person, die im DRK-Pflegezentrum in Glücksburg verstorben sind), Pinneberg (+4) je 2 aus Segeberg (ein 76-jähriger Bewohner aus dem Haus Itzstedt und eine 83-Jährige aus dem Haus Goldenbek) und Kiel, einer aus Ostholstein. Kiel gab Informationen zu aktuellen und bereits aufgelisteten Fällen bekannt: Es handelt sich um einen 40-jähriger Mann mit Vorerkrankungen, der am 21. Januar verstorben ist. Am 23. Januar ist ein 75-jähriger Mann verstorben und am Montag ein 61-jähriger Mann. (Stand 27.01.2021)

Mit 24 neuen Todesfälle steigt die Gesamtzahl auf 827: Kreis Stormarn (+6, vier Männer der Altersgruppe über 80 Jahre sowie einen Mann der Altersgruppe über 90 Jahre, eine Frau der Altersgruppe über 80 Jahre), Pinneberg (+5), je 3 aus den Kreisen Nordfriesland und Herzogtum Lauenburg, Kiel (+2, eine 96-jährige und eine 97-jährige Frau), je ein Fall aus Segeberg (ein 72-Jähriger), Lübeck, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster und Flensburg. (Stand 28.01.2021)

Insgesamt 847 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gibt es Stand 29.01.2021: Die 20 neuen Fälle verteilen sich auf Stormarn (Es handelt sich um einen Mann der Altersgruppe über 80 Jahre sowie drei Frauen der Altersgruppe über 80 Jahre und drei Frauen der Altersgruppe über 90 Jahre), Kreis Pinneberg und Lübeck (je 3) sowie je ein Fall aus Kiel (ein 86-jähriger Mann aus dem Gertrud-Völcker-Haus), Herzogtum Lauenburg, Rendsburg-Eckernförde, Ostholstein, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Dithmarschen und Flensburg.

Stand 29.1., 21 Uhr, wurden für Schleswig-Holstein 17 weitere Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Darunter ein 86-Jähriger aus der Seniorenresidenz Großenaspe und eine 86-Jährige aus dem Altenheim Bergheim (beide Kreis Segeberg). Auch aus dem Kreis Stormarn wurden nähere Informationen bekannt: Es handelt sich um einen Mann der Altersgruppe über 70 Jahre, drei Männer der Altersgruppe über 80 Jahre sowie drei Frauen der Altersgruppe über 80 Jahre.

Folgende Kreise meldeten am 30.1. weitere Todesopfer: Pinneberg (8), Nordfriesland (4), Lübeck, Kiel, Ostholstein, Schleswig-Flensburg (jeweils 1 Person).