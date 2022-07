Gesundheit, Natur, Landwirtschaft: Der Klimawandel hat Auswirkungen auf verschiedene Bereiche. In Schleswig-Holstein wird es zwar seltener heiß als anderswo. Doch auch hier gilt es, sich an die veränderten Bedingungen anzupassen. Einige Tierarten schaffen das nicht.

Lübeck. Das Klima verändert sich, extreme Wetterlagen wie Hitzetage nehmen auch in Schleswig-Holstein zu. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rollt eine neue Hitzewelle heran. An vielen Orten in Deutschland werden am Dienstag und Mittwoch 30 bis 35 Grad erreicht, „in der Spitze durchaus auch 38 Grad“, sagte ein Meteorologe. Die höchsten Temperaturen werden am Oberrhein, im Rhein-Main-Gebiet, im Ruhrgebiet und in der Pfalz erwartet. An den Küsten bleibt es wie so oft etwas kühler. Doch die Zahl der heißen Tage steigt auch in Schleswig-Holstein.

Hitzetage überall im Norden gestiegen – außer in Flensburg